Le NHS m’a sauvé la vie – nous devrions tous avoir droit à la qualité des soins que j’ai reçus

Ces dernières semaines ont été mouvementées – Noël, le Nouvel An, mes 80 ans.

J’ai partagé cette date de naissance historique avec Dolly Parton, ce qui est merveilleux. Et John Bercow, qui ne l’est pas.

Un ECG rapide a montré ce qui était arrivé à mon ticker et on m’a donné une copie souvenir au cas où cela se reproduirait

Mais le plus grand événement a été une crise cardiaque la semaine avant Noël.

Cela m’a donné un aperçu privilégié du National Health Service à son meilleur – et un aperçu de l’endroit où il va en forme de poire.

Pour commencer, l’appel au 999 a amené une ambulance à ma porte presque dans les 30 minutes recommandées.

Je suis reconnaissant que le drame ne soit pas survenu deux jours plus tard – le début de leur toute première grève.

Oui, l’ambulance est allée à la mauvaise adresse.

Et oui, il a dû s’arrêter au bord du trottoir avec des lumières bleues clignotantes pendant de précieuses minutes pendant que le chauffeur cherchait sur Google l’hôpital de cardiologie de renommée mondiale à un demi-mile de chez moi.

Grincements aux coutures

Les ambulanciers paramédicaux couvrent parfois des zones inconnues, mais ne devraient-ils pas avoir un système de navigation NHS sur mesure pour chaque hôpital sur leur territoire ?

L’équipe de deux était superbe. Un ECG rapide a montré ce qui était arrivé à mon ticker et on m’a donné une copie souvenir au cas où cela se reproduirait.

Le trajet en civière à travers les couloirs de l’hôpital et les portes battantes était aussi excitant qu’un épisode de Casualty.

J’ai perdu la trace après ça mais je me souviens d’une musique d’ambiance apaisante, avec Itchycoo Park des Small Faces (“Je me suis défoncé, défoncé…) juste au moment où l’anesthésiste murmurait : “Je te donne 5mg de morphine.”

J’ai arrêté de trembler et j’ai été sorti avec trois nouveaux stents brillants canalisant le sang à travers une artère précédemment bloquée, affectueusement connue sous le nom de The Widowmaker.

« Vous avez eu une crise cardiaque non négligeable », a entonné le chirurgien.

Il faut avoir mon âge pour comprendre pourquoi cela évoque des images de John Major et de ses « blouses blanches flottantes ».

Ou peut-être devez-vous prendre de la morphine. Et si ma femme n’avait pas composé le 999 ?

“Vous auriez subi un collapsus suivi d’un arrêt cardiaque”, a déclaré le chirurgien.

J’ai arrêté de penser à John Major.

Le personnel soignant a été formidable. Je suis si heureux qu’ils aient voté dans cet hôpital en particulier contre la participation aux grèves de la MRC.

Mais, sorti 48 heures plus tard, j’ai pris conscience que l’hôpital n’était pas entièrement exempt de grève. Il n’y avait AUCUNE ambulance livrant des patients d’urgence ce jour-là.

Mon expérience de la fin pointue des soins du NHS a été brillante.

Il en était de même pour les contrôles de suivi avec mon médecin généraliste.

Mais plus vous vous éloignez de cette extrémité pointue, plus les signes d’un système qui grince aux coutures sont clairs.

Les coronaires sont généralement triés sur place, contrairement aux terreurs complexes et prolongées du cancer et aux longues attentes pour les tests.

Même ainsi, les notes perdues et les SMS et appels mal acheminés – une spécialité du NHS – peuvent vous orienter dans un monde de chaos et d’incompréhension.

Appelez votre hôpital et après un questionnaire à choix multiples, une personne réelle pourrait décrocher le téléphone, mais dites . . . rien. Pas même “bonjour”.

“Est-ce que c’est un tel hôpital?” “Oui.” Le silence.

On vous demandera un numéro NHS ou d’hôpital.

“Il n’y a aucune trace de ce numéro.” “Tu l’as bien noté ?” “Ouais”. “Pouvez-vous me le relire ?” “Je l’ai supprimé.”

Demandez à être mis en relation avec une unité de rééducation bien connue pour un rendez-vous et personne n’en a entendu parler.

C’est suffisant pour vous donner une crise cardiaque. Ensuite, une percée en tant que médecin intelligent répond à toutes vos questions et donne des conseils clairs.

Est-il sûr de voler vers l’Australie ? Oui. Ce ne sont que des vacances, pas le genre de déménagement permanent prévu par tant de médecins et d’infirmières du NHS.

Cette fuite des cerveaux australiens résume un NHS en crise.

Bon rétablissement

Alors que nous parcourons le monde à la recherche d’infirmières et de médecins qualifiés, nos propres anges chèrement formés cherchent une nouvelle vie Down Under.

Malgré toutes ses lacunes, et il en a beaucoup, le système de santé australien offre un équilibre travail/vie personnelle qui est impossible sous notre bureaucratie arthritique.

Pourtant, malgré toutes les demandes d’argent de la gauche, le NHS est l’un des systèmes les mieux financés d’Europe.

Nous devrions tous avoir droit à la qualité des soins que j’ai reçus.

Les travaillistes admettent tardivement que le NHS est un “service, pas un sanctuaire”.

C’est un cadeau pour les conservateurs, s’ils choisissent de le saisir.

Au fait, certains d’entre vous seront peut-être ravis d’apprendre que je me suis bien rétabli.

Dolly et moi attendons maintenant avec impatience nos siècles.