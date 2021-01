Le NHS forcé de trouver des lits dans des maisons de soins alors que les services hospitaliers se remplissent

Il a déclaré que les hôpitaux d’Exeter et de Manchester Nightingale sont actuellement utilisés, mais que les Nightingales sont la « police d’assurance de dernier recours » car ils ne sont pas « spécialement conçus pour la santé et les soins » et nécessitent le détournement du personnel.

Les résidents des foyers de soins devraient commencer à se faire vacciner cette semaine.

Un porte-parole du NHS dans le Black Country et l’ouest de Birmingham a déclaré: « Nous pouvons confirmer que certains PCN (réseaux de soins primaires) à travers le Black Country et l’ouest de Birmingham devraient recevoir le vaccin d’Oxford cette semaine, mais ceux-ci ne sont pas encore confirmés. .

«Le vaccin Oxford n’a pas besoin d’être conservé à des températures ultra-basses et est beaucoup plus facile à déplacer, ce qui le rend plus facile à utiliser.

« Par conséquent, lorsque les PCN commenceront à en recevoir, ils seront utilisés pour vacciner les maisons de soins et les patients qui sont confinés à la maison en premier lieu. »

Mais le déploiement du médecin généraliste est entré en action jeudi alors que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a été confronté à des questions sur l’approvisionnement en vaccin d’Oxford après avoir visité un cabinet médical pour promouvoir le déploiement national pour arriver à découvrir que les médecins n’avaient pas reçu d’accouchement.

M. Hancock assistait à un photocall le matin où les généralistes ont commencé à administrer le vaccin pour la première fois, mais la chirurgie de Londres qu’il a visitée n’avait pas reçu le produit d’Oxford.

Bloomsbury Surgery, dans le centre de Londres, attendait le premier lot du vaccin Oxford jeudi matin, mais cela a maintenant été repoussé de 24 heures, a rapporté Sky News.