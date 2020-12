Le NHS a déjà donné à 11% des plus de 80 ans en Angleterre leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus, selon les données.

Les patrons des services de santé ont révélé aujourd’hui que 366715 personnes âgées de 80 ans ou plus – le groupe le plus à risque de mourir de Covid-19 – avaient été vaccinées entre le 8 et le 20 décembre.

L’Office for National Statistics estime qu’il y a 3,4 millions de personnes dans ce groupe d’âge en Angleterre, ce qui montre qu’une personne sur 10 a déjà reçu son premier coup.