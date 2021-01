Le NHS fait face aux quatre semaines les plus dangereuses de la pandémie à ce jour, a averti un médecin, alors qu’il démentait les rumeurs circulant en ligne selon lesquelles les hôpitaux étaient vides.

On a demandé au Dr Kevin Fong, anesthésiste consultant et conseiller clinique national de l’équipe de résilience et de réponse aux situations d’urgence du NHS England pour Covid-19, si les services du NHS pourraient être débordés.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que le niveau d’alerte cinq « signifie par définition qu’il y a un risque dans les 21 prochains jours de débordement des services ».

Il a ajouté: « Je pense que ce que nous avons à venir maintenant sont les quatre à six semaines les plus dangereuses de toute la pandémie et nous avons besoin de cette dernière poussée pour nous aider, et nous avons besoin de l’aide de tout le monde … approvisionnement de ces caisses.

« Nous avons besoin du public pour nous aider, nous sommes là pour vous aider. Nous avons besoin de vous pour nous aider. »

De commentaires sur les réseaux sociaux minimisant la gravité de la pandémie, il a déclaré: «Je suis médecin depuis 22 ans, je suis formé à l’anesthésie et aux soins intensifs.

«J’ai passé mon Noël à déplacer des patients d’un hôpital à l’autre en essayant de trouver des lits supplémentaires dans lesquels nous pourrions les garer, et je suis intégré à la réponse Covid-19 depuis mars.

«Vous pouvez donc me croire que les hôpitaux sont pleins, ou vous pouvez croire des gens qui sont assis devant un clavier qui n’ont jamais mis un lambeau d’EPI et qui n’ont jamais vu l’intérieur d’une unité de soins intensifs, encore moins pendant le Covid-19 . «

Il a dit « tout le pays est occupé en ce moment – ne laissez personne vous dire le contraire, nous sommes très chauds ».

Un autre médecin a averti qu’il n’y avait pas de lits d’hôpitaux actuellement disponibles dans les unités de thérapie intensive (UIT) dans les vallées du sud du Pays de Galles.

Issy Phillips a déclaré sur Twitter: « Il n’y a pas de lits de l’UIT dans les Vallées.

«Alors tu as peut-être 23 ans et tu es invincible si tu prends Covid mais que se passe-t-il si tu écrase ta voiture? Ou un ami prend une overdose ou un parent a besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence?

«Devinez quoi – pas de lit pour vous non plus. Et c’est comme ça que ça affecte tout le monde.

Le Dr Fong, basé à l’University College London, a déclaré que les choses étaient « assez difficiles » dans les unités de soins intensifs.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je pense que mes collègues des soins intensifs sont à bout de souffle, ils le sont depuis un certain temps maintenant, et c’est aussi difficile que j’ai jamais vu les équipes travailler.

« Nous sommes reconnaissants que le verrouillage soit arrivé. Cela nous donne une chance de nous battre, mais je n’ai jamais rien vu de tel.

«Nous avons travaillé d’arrache-pied tout au long de Noël en faisant tout notre possible pour faire face à la flambée des cas de Covid-19».

Il a déclaré que « la dotation en personnel est un problème à cause de l’isolement – les gens doivent être isolés à cause des contacts – les gens sont eux-mêmes malades et le personnel est vraiment épuisé ».

Il a ajouté: « Alors oui, toutes ces pressions s’accumulent dans le système. »