Le NHS fait face à un hiver de grèves alors que les infirmières et les professionnels votent sur le salaire

Un scrutin d’environ 100 000 membres du NHS du syndicat Unite est en cours sur une éventuelle grève cet hiver pour protester contre une offre salariale inférieure à l’inflation.

Le vote des membres de Unite en Angleterre et au Pays de Galles a commencé lorsque le Royal College of Nursing a annoncé que près d’un demi-million de membres participeront également à un scrutin de grève distinct le mois prochain.

Les deux syndicats recommandent à leurs membres de soutenir l’action revendicative, qui pourrait commencer en octobre et plonger le service de santé dans une crise au cours de l’hiver.

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré qu’une offre de rémunération typique de 4% pour les professionnels du NHS, y compris les scientifiques, les visiteurs de la santé et les orthophonistes, équivalait à une “baisse de salaire nationale massive” à un moment où l’inflation devrait atteindre 13%.

“Après tout ce qu’ils ont vécu avec la pandémie de Covid et le service que cette main-d’œuvre rend à ce pays, jour après jour, c’est un coup de pied dans les dents du gouvernement et une insulte au personnel et aux patients”, a déclaré Mme Graham.

“Ce scrutin est une chance pour nos membres d’avoir leur mot à dire, et quoi qu’ils décident, ils auront le plein soutien de leur syndicat, Unite.”

Unite a déclaré qu’en l’absence d’argent supplémentaire mis à disposition par le gouvernement pour financer l’augmentation, la rémunération du personnel était effectivement opposée aux soins des patients dans une bataille pour des ressources rares.

Le responsable national d’Unite pour le NHS, Colenzo Jarrett-Thorpe, a déclaré: «Pour le gouvernement, exiger que même cette offre salariale insultante soit financée par l’argent existant du NHS est une décision épouvantable et irresponsable.

“Le service de santé est déjà au point de rupture et a besoin d’investissements urgents pour éviter l’effondrement, mais nous devons également récompenser correctement le personnel.

«Il y a déjà 40 000 postes vacants dans le NHS. Cette offre salariale épouvantable ne fera que rendre beaucoup plus difficile le recrutement et la fidélisation du personnel.

Le scrutin Unite se clôture en Angleterre le 11 septembre et au Pays de Galles le 15 septembre.

Le scrutin postal de la RCN durera quatre semaines à partir du 15 septembre.

Si les infirmières approuvent une proposition de retrait total du travail, ce sera la toute première grève des membres du RCN en Angleterre ou au Pays de Galles.

Le collège s’est mis en grève pour la première fois de son histoire en Irlande du Nord en 2019.

La MRC a également annoncé qu’elle avait augmenté son fonds de grève pour les actions revendicatives à 50 millions de livres sterling, contre 35 millions de livres sterling, afin de fournir un soutien financier pour les pertes de revenus pendant les grèves.

La RCN a demandé une augmentation de salaire pour le personnel infirmier de 5% au-dessus de l’inflation RPI, qui est actuellement de 11,8%.

Le syndicat a dénoncé l’attribution du salaire du mois dernier comme une “honte nationale” après avoir calculé qu’elle laisserait une infirmière expérimentée plus de 1 000 £ par an moins bien lotie en termes réels après prise en compte de l’inflation.

Les responsables du RCN ont déclaré que la grève du travail était un dernier recours, mais la crise actuelle du personnel du NHS causait un «risque inacceptable» aux patients et au personnel.

Une annonce officielle de rémunération est toujours attendue en Irlande du Nord, tandis qu’en Écosse, le collège a exhorté ses membres à rejeter une offre de 5% du gouvernement écossais.

Pat Cullen, secrétaire général du RCN, a déclaré: «Le personnel infirmier ne reculera devant rien pour protéger ses patients.

« Les pénuries de personnel mettent la sécurité des patients en danger et le manque d’écoute du gouvernement ne nous a laissé d’autre choix que de plaider en faveur d’une grève.

« Une vie de service ne doit jamais signifier une vie de pauvreté. Le refus des ministres de reconnaître la compétence et la responsabilité du travail pousse les gens à quitter la profession.

“Le prochain Premier ministre doit changer de cap de toute urgence.”