Le NHS est confronté à une « crise de personnel » car « un travailleur sur dix » est malade ou en isolement alors que la flambée des cas de coronavirus frappe les hôpitaux, a déclaré un médecin.

Le conseiller Covid de la British Medical Association, le Dr David Strain, a affirmé que les pénuries signifiaient qu’il n’y avait pas assez de personnel pour rouvrir les hôpitaux Nightingale.

Le chiffre de maladie comprend également le personnel qui s’auto-isole après avoir été en contact avec des personnes qui ont été testées positives en dehors du travail.

«Le NHS compte à peu près assez de médecins et d’infirmières depuis 10 à 15 ans. Donc, avec jusqu’à 10% des travailleurs de la santé malades, il n’y en a plus assez », a déclaré le Dr Strain, un consultant hospitalier à Exeter, au Sunday Mirror.

Il a expliqué comment la « crise du personnel » menaçait de faire dérailler le NHS dans la bataille contre une augmentation des cas de Covid-19.

Cependant, un porte-parole du NHS a déclaré à MailOnline: « Cette suggestion est fausse, car les taux d’absence du personnel ne sont actuellement pas aussi élevés qu’ils l’étaient lors du premier pic de covid, et sont actuellement rapportés par les fiducies à environ 6,5% dans l’ensemble, y compris pour le COVID et raisons non COVID. »

Un porte-parole du NHS England a déclaré que les derniers chiffres publiés remontaient à août, lorsque le taux d’absence pour maladie était de 3,9%.

Pendant ce temps, le taux d’avril pendant la première vague de la pandémie était de 6,2%.

Cela survient alors que le nombre de nouveaux cas de Covid en Grande-Bretagne a augmenté de 34693 hier, soit une augmentation de 1968 par rapport au nombre des 24 heures précédentes, tandis que les décès quotidiens sont tombés à 210 contre 570.

Le NHS Nightingale Hospital Exeter de 116 lits est le seul site pop-up traitant les patients Covid-19, tandis qu’un site de Manchester traite les admissions non-Covid.

« Tous les rossignols d’Angleterre sont prêts à soutenir la résilience du NHS », a déclaré un porte-parole du NHS au Sunday Mirror.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré à la publication que «les vacances de personnel diminuent» et qu’il y a moins d’absences du personnel par rapport à la première vague de la pandémie en avril.

Une porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré à MailOnline: « Nous ne reconnaissons pas ces chiffres de maladie du personnel du NHS – les dernières données du NHS montrent qu’il y a actuellement moins d’absences du personnel que la première vague d’avril.

« Nous soutenons le NHS pour continuer à lutter contre cette pandémie et recommandons déjà l’utilisation de masques FFP3 et nous disposons d’un approvisionnement résilient.

«Les postes vacants diminuent avec plus de 13 300 infirmières et 6 000 médecins de plus travaillant dans le NHS l’année dernière, ce qui signifie que nous sommes sur la bonne voie pour fournir 50 000 infirmières de plus d’ici la fin de ce Parlement.

MailOnline a contacté le BMA pour commenter.