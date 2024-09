Le NHS exhorte les Britanniques à prendre cette vitamine jusqu’en mars

par Associated Press

Ce matin, je me suis réveillé dans une saison complètement différente de celle à laquelle je me suis endormi.

Les températures baissent, la pluie s’installe et le vent souffle fort : nous sommes bel et bien en hiver.

Avec le coucher du soleil bel et bien moins de 20h et les symptômes de trouble affectif saisonnier Cela affecte déjà certains, mais le NHS a quelques conseils pour rendre les mois les plus sombres plus faciles.

« Le gouvernement recommande à chacun de prendre un supplément quotidien de vitamine D pendant l’automne et l’hiver. » le site du NHS dit.

Pourquoi?

La vitamine aide à maintenir vos niveaux de calcium et de phosphate là où ils devraient être.

En cas de carence en vitamine D, les enfants peuvent développer un rachitisme et les adultes peuvent ressentir des douleurs osseuses causées par l’ostéomalacie. Vos os, vos dents et vos muscles peuvent également en souffrir.

Des douleurs musculaires, des douleurs osseuses, une sensation de picotement dans les mains ou les pieds, une faiblesse musculaire (en particulier dans la partie supérieure des bras et des cuisses), des contractions musculaires et une sensibilité accrue à la douleur sont d’autres signes, Selon Yale Medicine.

Généralement, votre corps crée suffisamment de vitamine D pour vous garder en bonne santé grâce au soleil sur votre peau.

« Mais entre octobre et début mars, nous ne produisons pas suffisamment de vitamine D à partir du soleil », le NHS dit.

Les poissons gras, les jaunes d’œufs, la viande rouge, le foie et bien d’autres contiennent de petites quantités de vitamine D.

Qui est le plus à risque ?

Les personnes qui ne reçoivent pas beaucoup de soleilcomme les personnes confinées à leur domicile, les personnes vivant dans des maisons de retraite et les personnes qui couvrent généralement la majeure partie de leur peau lorsqu’elles sont à l’extérieur, peuvent avoir besoin d’une dose quotidienne de 10 microgrammes (mcg) de vitamine D tout au long de l’année, car elles présentent un risque plus élevé.

« Si vous avez la peau foncée – par exemple si vous êtes d’origine africaine, afro-caribéenne ou sud-asiatique – vous risquez également de ne pas produire suffisamment de vitamine D grâce au soleil. » le NHS ajouteVous pourriez également avoir besoin de vitamine D quotidiennement, que ce soit en hiver ou non.

Il en va de même pour les enfants âgés de un à quatre ans : « Les bébés jusqu’à l’âge d’un an ont besoin de 8,5 à 10 microgrammes de vitamine D par jour. » ils ajoutent.

10 microgrammes par jour suffiront à la plupart des gens, ajoute le NHS, que vous les preniez tous les jours ou seulement pendant les mois les plus sombres.

« Ne prenez pas plus de 100 microgrammes (4 000 UI) de vitamine D par jour, car cela pourrait être nocif », ajoutent-ils. Pour les enfants de moins de 10 ans, cette dose est réduite à 50 mcg.

