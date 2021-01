Le secrétaire à la Santé a insisté sur le fait que le gouvernement «examinera toutes les éventualités» alors que les hôpitaux d’Angleterre traitent 35 000 patients atteints de coronavirus et que le médecin-chef a averti que les semaines à venir seraient les «pires» pour le service de santé pendant la pandémie.

M. Hancock a ajouté que l’hôpital Nightingale de Londres recevait également des patients pour la première fois depuis avril et que l’envoi de certains patients dans des hôtels était un «plan de secours supplémentaire».

Ses commentaires sont venus après Le gardien Des milliers de personnes pourraient être renvoyées chez elles et dans leurs hôtels pour libérer des lits pour les personnes souffrant de Covid et recevraient l’aide d’organisations bénévoles telles que St John Ambulance et la Croix-Rouge britannique.