Le NHS en Angleterre proposera un pancréas artificiel pour aider à gérer le diabète de type 1

Plus de 100 000 personnes atteintes de diabète de type 1 en Angleterre se verront offrir un pancréas artificiel, qui, selon les experts, pourrait devenir le «Saint Graal» pour gérer la maladie.

L’appareil révolutionnaire utilise un algorithme pour déterminer la quantité d’insuline qui doit être administrée et lit les niveaux de sucre dans le sang pour les maintenir stables.

Un premier essai mondial sur le NHS a révélé qu’il était plus efficace pour gérer le diabète que les appareils actuels et qu’il nécessitait beaucoup moins de contribution des patients. L’appareil devrait maintenant être déployé dans tout le NHS en Angleterre après avoir obtenu l’approbation du National Institute for Health and Care Excellence (Nice).

Mark Chapman, directeur par intérim de la technologie médicale à Nice, a déclaré: «Certaines personnes atteintes de diabète de type 1 ont du mal à gérer leur état, même si elles font tout ce que leur demande leur équipe de diabète. Cette technologie est la meilleure intervention pour les aider à contrôler leur diabète, à moins d’un remède.

Dans un projet de directives publié mardi, un comité indépendant de Nice a recommandé son utilisation pour gérer la glycémie chez les personnes ayant du mal à gérer le diabète de type 1. La technologie permet à un patient de vaquer à ses occupations quotidiennes sans avoir à surveiller si sa glycémie est trop élevée ou trop basse.

Les femmes enceintes sont également éligibles, car la glycémie est plus difficile à gérer pendant cette période. Au total, environ 105 000 personnes en Angleterre devraient se voir proposer la technologie.

Charlotte Abbott-Pierce avec l’appareil révolutionnaire. Photographie: NHS

La gestion du diabète de type 1 peut être difficile, en particulier chez les jeunes enfants, en raison des variations dans les niveaux d’insuline requis et de l’imprévisibilité de la quantité de nourriture et d’exercice des patients. Les enfants sont particulièrement exposés à des niveaux de sucre dans le sang dangereusement bas (hypoglycémie) et élevés (hypoglycémie), qui peuvent endommager le corps ou même entraîner la mort.

Le pancréas artificiel est porté près du corps. Il surveille en permanence la glycémie et ajuste automatiquement l’insuline délivrée via une pompe.

Il élimine également le besoin de tests par piqûre au doigt pour vérifier les niveaux de sucre dans le sang afin de prévenir les crises d’hypoglycémie et d’hyperglycémie.

Le projet de recommandations de Nice exige que le NHS England convienne d’un prix rentable pour l’appareil au nom des organismes de santé concernés. Actuellement, le coût annuel moyen de la technologie est de 5 744 £, supérieur à ce que Nice considère comme une utilisation rentable des ressources du NHS.

Bien que la plupart des dépenses annuelles estimées à 10 milliards de livres sterling du NHS pour le diabète soient consacrées au diabète de type 2, on espère que les appareils contribueront à réduire les coûts en réduisant le besoin d’interventions pour les cas de type 1.

“Notre comité a examiné les données du monde réel générées par le NHS et les preuves générées par des essais contrôlés randomisés qui montrent qu’il existe des avantages évidents à recommander l’utilisation de la technologie”, a déclaré Chapman. “Nous sommes impatients de travailler avec le NHS England et l’industrie pour garantir qu’un prix rentable puisse être atteint, ce qui est équitable pour les contribuables.”

Le professeur Partha Kar, conseiller spécialisé national pour le diabète au NHS England, a déclaré: «Cette technologie s’est avérée offrir le meilleur contrôle pour la gestion du diabète de type 1 et devrait faire en sorte que des choses comme les amputations, la cécité et les problèmes rénaux appartiennent peut-être au passé. ”

Kar, qui a précédemment décrit l’appareil comme “pas très loin du Saint Graal d’un système entièrement automatisé”, a ajouté : “Nous avons vu des résultats fantastiques des essais réels qui ont eu lieu. La qualité de vie que cette technologie offre à ceux qui l’utilisent est énorme.

Charlotte Abbott-Pierce, six ans, a été l’une des premières à bénéficier du pancréas artificiel.

«Avant l’installation du système hybride en boucle fermée, mon mari et moi étions debout toutes les deux heures tous les soirs pour vérifier la glycémie de Charlotte et donner la plupart du temps de l’insuline, faire parfois des piqûres au doigt ou traiter des cétones en raison de l’augmentation rapide de la glycémie. », a déclaré sa mère, Ange Abbott-Pierce, au Guardian l’année dernière. Elle a dit que le nouveau système était une « aubaine pour nous car nous étions à bout de nerfs avec inquiétude, ne pouvant pas attraper les hauts avant qu’ils ne deviennent dangereux ».