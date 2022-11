Le NHS contraint de dépenser 180 millions de livres sterling par an en frais de visa “inutiles”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le NHS est contraint par le gouvernement de dépenser 180 millions de livres sterling par an en frais de visa lors du recrutement de personnel à l’étranger, a-t-il émergé.

Le service de santé doit payer au ministère de l’Intérieur entre 1 000 et 5 000 £ pour chaque visa parrainé, malgré les appels des syndicats et des partis d’opposition à exempter le NHS.

Les libéraux démocrates ont déclaré que l’argent dépensé l’année dernière pour les frais “scandaleux et inutiles” était suffisant pour payer les salaires de 6 800 nouvelles infirmières, alors que le NHS continue de lutter contre une crise de personnel.

Le chef Ed Davey a déclaré: “Il est scandaleux que les conservateurs retirent des millions de livres du NHS, là où il en a désespérément besoin, et les mettent plutôt dans les coffres du ministère de l’Intérieur.”

Le haut responsable a accusé les conservateurs de “négliger les services de santé locaux pendant des années” alors que des millions de personnes attendent des mois pour commencer un traitement et plusieurs semaines pour voir un médecin généraliste.

“Au lieu de facturer au NHS des frais inutiles du Home Office pour recruter les médecins et les infirmières dont ils ont besoin, le gouvernement devrait veiller à ce que chacun puisse obtenir un rendez-vous quand il en a besoin et le traitement crucial dont il a désespérément besoin”, a déclaré M. Davey.

Dans le cadre de la taxe sur les compétences en matière d’immigration introduite par le gouvernement conservateur en 2017, les employeurs doivent payer des frais pour chaque visa qu’ils parrainent, y compris le recrutement de médecins, d’infirmières et d’autres membres du personnel du NHS à l’étranger.

Les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur montrent qu’un peu plus de 61 000 visas de santé et de soins ont été délivrés entre octobre 2021 et septembre 2022. Les frais pour les visas s’élevaient à 180 millions de livres sterling étant « gaspillés », selon les Lib Dems, sur la base d’une estimation de la durée moyenne des visas. de trois ans.

La British Medical Association (BMA) et le Royal College of Nursing (RCN) ont tous deux appelé le gouvernement à exonérer le NHS des frais, le service de santé souffrant de budgets tendus et d’énormes pénuries de personnel.

Le Dr Kitty Mohan, présidente du comité international de la BMA, a déclaré qu’il était “tout simplement impensable” qu’un personnel en sous-effectif soit “pénalisé financièrement pour avoir recruté du personnel à l’étranger”.

Le haut responsable a déclaré L’indépendant: “Cette charge prive nos services de santé d’argent dont nous avons désespérément besoin, aggrave les problèmes actuels de dotation en personnel et, en fin de compte, affecte le niveau de soins que les hôpitaux sont en mesure de fournir à nos patients.”

Le Dr Mohan a ajouté: “Jusqu’à ce que le gouvernement commence à former suffisamment de médecins, d’infirmières et d’autres personnels de santé ici au Royaume-Uni, il devrait exempter la main-d’œuvre internationale sur laquelle le NHS dépend si fortement.”

Le secrétaire général du RCN, Pat Cullen, a déclaré: “Alors que des sommes à neuf chiffres sont dépensées pour recruter des travailleurs étrangers pour coller un plâtre sur la crise de la main-d’œuvre du NHS, on nous dit qu’une augmentation de salaire pour le personnel infirmier est inabordable.”

Elle a ajouté: «Les infirmières internationales apportent une contribution énorme au personnel de santé et des services sociaux, mais elles ne doivent pas être continuellement utilisées pour compenser un manque de personnel permanent. Un manque à gagner qui existe à cause de la faible rémunération des infirmières.

Les infirmières doivent faire grève les 15 et 20 décembre dans toute l’Angleterre, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles après que le gouvernement a rejeté une offre de négociation de la RCN sur les revendications salariales.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que l’argent collecté grâce à la taxe sur les compétences en matière d’immigration “est envoyé au Trésor et dépensé pour améliorer les compétences nationales”.

Ils ont ajouté: “Le chômage est à un niveau record et notre système basé sur des points d’immigration garantit que nous pouvons faire venir les travailleurs clés dont le Royaume-Uni a besoin, y compris des milliers de médecins et d’infirmières du NHS via le visa de santé et de soins.”

La dispute survient alors que Rishi Sunak est confronté à une réaction croissante contre les projets de réduction du nombre de visas étudiants dans une tentative effrénée de réduire l’immigration.

Les responsables du ministère de l’Éducation seraient inquiets de la nouvelle poussée visant à réduire le nombre d’étudiants internationaux après que les chiffres aient montré que la migration nette annuelle vers le Royaume-Uni atteignait un record de 500 000.

Le Premier ministre envisage une répression contre les étudiants internationaux amenant des personnes à charge et restreignant les admissions dans les meilleures universités, a confirmé le n ° 10 cette semaine.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, s’est déjà plainte du fait que des étudiants étrangers faisaient venir des membres de leur famille qui “se greffent” sur leurs visas d’étudiant – affirmant qu’ils ne faisaient que “soutenir des cours de qualité inférieure dans des établissements inadéquats”.

Mais le conseiller gouvernemental Brian Bell, président du Comité consultatif sur les migrations, a averti que certaines universités feraient faillite sans une énorme augmentation des frais payés par les étudiants britanniques.