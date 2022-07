Le NHS «cassera» sans plan de «pied de guerre» pour s’attaquer à l’arriéré, avertit Rishi Sunak

Rishi Sunak est sur le point d’avertir que le NHS “cassera” sans un plan de “pied de guerre” pour s’attaquer à l’arriéré de patients, alors qu’il tente de s’éloigner du débat sur la fiscalité qui a dominé la course à la direction des conservateurs.

L’ancien chancelier insistera samedi sur le fait que le public “ne devrait pas avoir à faire un choix avec un pistolet sur la tempe”, en disant que les gens se tournent vers les soins privés et utiliser de l’argent “qu’ils ne peuvent pas vraiment se permettre” en raison des retards du NHS.

Dans son premier grand discours depuis qu’il a atteint la phase finale de la course à la direction, M. Sunak décrira également l’arriéré auquel est confronté le NHS comme la “plus grande urgence de service public” à laquelle le pays est confronté.

Les chiffres de mai ont montré que 6,6 millions de patients attendaient des soins planifiés. Sajid Javid, l’ancien secrétaire à la Santé, a averti plus tôt cette année que les listes d’attente du NHS continueraient d’augmenter jusqu’en 2024 au moins.

Dans le cadre des plans existants, le gouvernement et le NHS England visent à éliminer toutes les attentes dépassant un an d’ici mars 2025.

Présentant ses propositions, M. Sunak s’engagera à éliminer les attentes d’un an six mois plus tôt que prévu, d’ici septembre 2024, et à faire en sorte que le nombre total diminue d’ici 2023. Il visera également à faire en sorte que toute personne attendant plus de 18 semaines est contacté par une fiducie du NHS dans les 100 jours.

L’ancien chancelier s’engagera également à établir un groupe de travail de type vaccins le «premier jour» s’il remporte la course pour succéder à Boris Johnson au n ° 10 contre sa rivale, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss.

M. Sunak dira samedi que la création d’un “groupe de travail sur les arriérés” avec un leadership indépendant réduira la bureaucratie et le gaspillage et “tirera le meilleur parti de notre expérience de Covid”.

Mais ses promesses interviennent quelques jours seulement après que les experts ont annoncé L’indépendant qu’une réduction de 2 milliards de livres sterling des budgets du NHS, causée par l’accord de rémunération non financé du gouvernement pour le personnel, affectera les arriérés de cancer et les soins aux patients.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a demandé: «Si Rishi Sunak pense que les listes d’attente du NHS sont une urgence, pourquoi n’a-t-il rien fait à ce sujet en tant que chancelier?

“Il dit qu’il veut mettre le NHS sur un ‘pied de guerre’, mais les conservateurs ont passé des années à le désarmer.”

Danny Mortimer, directeur général adjoint de la Confédération du NHS, a salué l’accent mis par M. Sunak sur l’arriéré, mais a déclaré L’indépendant que le plan “ne peut honnêtement être décrit comme mettant le NHS sur un pied de guerre”.

Il a souligné que la capacité à faire face à la liste d’attente est minée par une pénurie croissante de personnel, ainsi que “l’effondrement des infrastructures et des domaines, et l’impact d’une crise de la protection sociale”.

M. Mortimer a ajouté : « Ces risques sont accrus par le refus du gouvernement de financer intégralement le nouvel accord salarial. Malgré ces défis, le NHS en Angleterre fait face cette année à sa première réduction de financement en termes réels depuis 1997, en raison de pressions inattendues sur les coûts et d’une inflation galopante. Cette réalité n’est pas abordée dans le plan de M. Sunak.

«Si l’un des candidats à la direction des conservateurs a vraiment l’intention d’améliorer les soins auxquels les patients sont en droit de s’attendre, ils doivent s’engager à donner au NHS l’investissement en capital dont il a désespérément besoin.

«Les deux candidats doivent s’engager dans un plan entièrement financé pour augmenter le nombre de personnel de santé et de soins. Comment un premier ministre peut-il prétendre que le NHS est sur le pied de guerre sans lui donner les troupes dont il a besoin en première ligne ?

Abordant la question des arriérés, M. Sunak dira samedi: «Des millions de personnes attendent un dépistage du cancer salvateur, des chirurgies majeures et des consultations.

« Déjà, les gens utilisent de l’argent qu’ils ne peuvent pas vraiment se permettre d’aller dans le privé. C’est de la privatisation par la petite porte, et c’est mal. Les gens ne devraient pas avoir à faire un choix avec un pistolet sur la tempe.

“Si nous ne mettons pas immédiatement en place une approche radicalement différente, le NHS subira une pression insoutenable et se brisera … et donc dès le premier jour, je ferai de la résolution de l’arriéré du NHS ma priorité n ° 1 du service public.”

M. Sunak dira également que l’application NHS et le NHS 111 seront étendus pour être le premier port d’escale pour les patients, leur permettant de “saisir leurs symptômes et ensuite d’être dirigés vers qui est le mieux placé pour aider”.

Et il soutiendra un plan visant à augmenter le nombre de centres de diagnostic communautaires en réaffectant 58 000 magasins de rue vacants, dans le but de porter le nombre de ces centres à 200 d’ici mars 2024.