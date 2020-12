On demande aux agents de santé à la retraite d’apporter leur aide, tandis que le Service national de santé recrute également des dizaines de milliers de secouristes et d’autres pour aider à administrer le vaccin, à mesure que le vaccin devient progressivement disponible pour davantage de personnes.

Les inoculations devraient commencer mardi dans certains hôpitaux de Grande-Bretagne qui ont reçu les premiers lots de vaccins fabriqués par Pfizer et BioNTech, qui doivent être stockés à des températures très basses. Mais les cliniques temporaires qui sont assemblées à la hâte devraient jouer un rôle essentiel à mesure que le programme de vaccination de masse se développe.

Alors qu’elle se prépare à lancer mardi le déploiement d’un vaccin contre le coronavirus, la Grande-Bretagne relève le plus grand défi logistique jamais rencontré par le service de santé du pays, la vaccination de dizaines de millions de personnes contre le coronavirus en quelques mois. Dans le même temps, les autorités chargées de l’application de la loi sont confrontées à un éventail de menaces potentielles pour la sécurité de la campagne de vaccination.

LONDRES – À Bristol, un stade de sport est en cours de conversion en une clinique temporaire pour faire des vaccinations, tout comme un hippodrome en dehors de Londres. Les salles de village, les bibliothèques et les parkings à travers le pays sont également rapidement transformés en centres de vaccination de fortune, le gouvernement faisant appel à des planificateurs militaires pour obtenir des conseils.

Alors que les experts du secteur et les responsables de la santé sont aux prises avec cela, les agents des forces de l’ordre et les cyber-détectives sont confrontés à un défi tout aussi pressant dans les menaces de sécurité potentielles entourant un produit si demandé.

«C’est l’atout le plus précieux au monde à l’heure actuelle», a déclaré Lisa Forte, ancienne employée du contre-espionnage britannique et associée chez Red Goat, une société de cybersécurité. «Naturellement, cela attirera des cybercriminels hautement qualifiés, des groupes criminels et des acteurs étatiques.»