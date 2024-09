Le NHC suit une onde tropicale dans le golfe du Mexique avec 60 % de chances de développement

Le National Hurricane Center suit deux perturbations tôt samedi matin dans des prévisions météorologiques plus définies après suivi de cinq perturbations tropicales en début de semaine.

Une onde tropicale dans le sud-ouest du golfe du Mexique a 60 % de chances de se former au cours des sept prochains jours, tandis qu’une deuxième perturbation sur l’est et le centre de l’Atlantique tropical pourrait connaître un développement lent jusqu’au début de la semaine prochaine, avec 30 % de chances de formation.

Aucune tempête nommée ne s’est formée depuis le 12 août malgré les prédictions d’une saison hyperactive. La saison culmine généralement autour du 10 septembremais il reste 12 semaines avant la fin du programme, le 1er décembre.

« De notre point de vue actuel, les choses sont toujours sur la bonne voie », a déclaré Dan Harnos, météorologue de l’équipe du Climate Prediction Center qui prépare les prévisions saisonnières de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Si la vague dans le golfe du Mexique se transforme en tempête tropicale, elle s’appellera Francine.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Le NHC suit une nouvelle perturbation tropicale avec 60 % de chances de développement

Selon le NHC, une onde tropicale au-dessus de la baie de Campeche produit des averses et des orages désorganisés. Les conditions environnementales devraient être propices à son développement et une dépression tropicale pourrait se former au début ou au milieu de la semaine prochaine tandis que le système se déplace lentement du nord-ouest vers le nord au-dessus du sud-ouest du golfe du Mexique.

Chances de formation dans les 48 heures, 40 pour cent.

Chances de formation sur 7 jours, 60 pour cent.

Le NHC suit également « un creux allongé de basse pression sur l’Atlantique tropical oriental et central », qui produit des orages dans la région.

Les chances de formation dans les 48 heures sont proches de 0 pour cent.

Chances de formation sur 7 jours, 30 pour cent.

Les premières prévisions indiquent que la majeure partie du littoral mexicain est actuellement surveillée par le NHC. Il est trop tôt pour déterminer sa trajectoire.

Combien de tempêtes nommées ont frappé en 2024 ?

Jusqu’à présent, la saison des ouragans 2024 dans l’Atlantique a vu cinq tempêtes nommées :

Tempête tropicale Alberto :Il a touché terre sur la côte du Texas en juin 2024 avec quelques inondations, impactant la région moins que prévu initialement.

Ouragan Beryl :Il a frappé la côte du Texas le 8 juillet en tant qu’ouragan de catégorie 1 près de Matagorda, causant au moins 38 décès et établissant des records en matière de tornades.

Tempête tropicale Chris :De fortes pluies et des inondations ont été observées dans certaines régions du Mexique au début du mois de juillet.

L’ouragan Debby :Il a touché terre près de Steinhatchee, en Floride, le 5 août, et a causé de graves dégâts le long de la côte est, entraînant au moins 10 décès.

L’ouragan Ernesto:Il a frappé Porto Rico le 24 août avec d’importantes inondations, puis a touché les Bermudes. Il s’agissait d’un ouragan de force moyenne qui a fait trois morts indirectes.

Alertes et avertissements météorologiques au Texas

