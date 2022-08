Le nez pourrait être l’arme secrète des enfants contre le COVID

Par Cara Murez et Consumer news HealthDay Reporters



Journaliste de la journée de la santé



MARDI 9 août 2022 (HealthDay News) – Cette découverte n’est pas à renifler.

Les muqueuses du nez des enfants sont mieux à même que celles des adultes de se prémunir contre l’infection par le SRAS-CoV-2, rapportent des chercheurs australiens.

“Les enfants ont un taux d’infection au COVID-19 plus faible et des symptômes plus légers que les adultes, mais les raisons en sont inconnues”, a déclaré Kirsty Short, co-auteur de l’étude, de l’Université du Queensland. “Nous avons montré que la muqueuse du nez des enfants a une réponse plus pro-inflammatoire au SRAS-CoV-2 ancestral que le nez des adultes.”

Elle a déclaré que les chercheurs ont trouvé des différences majeures selon l’âge lors de la comparaison de la réponse des participants aux variantes du COVID. Ils ont récemment publié leurs découvertes dans la revue PLOS Biologie .

Pour l’étude, ils ont exposé des échantillons de cellules de la muqueuse nasale de 23 enfants en bonne santé et de 15 adultes en bonne santé au SRAS-CoV-2. Le virus s’est répliqué moins efficacement dans les cellules des enfants et la réponse antivirale était plus importante, ont découvert les chercheurs.

Il y a plusieurs explications possibles, a déclaré Short.

“Cela pourrait être une adaptation aux menaces accrues d'”envahisseurs étrangers” tels que les virus ou les bactéries observés dans l’enfance”, a-t-elle déclaré. “Il est également possible qu’une exposition accrue à ces menaces dans l’enfance” entraîne “la muqueuse nasale chez les enfants à développer une réponse pro-inflammatoire plus forte.”

Short a ajouté que l’expression des gènes qui combattent le virus peut changer en raison des différences métaboliques entre les enfants et les adultes.

Fait intéressant, l’étude a révélé que la variante Delta du COVID était significativement moins susceptible de se répliquer dans les cellules nasales des enfants que chez les adultes. Ce schéma, cependant, était nettement moins prononcé avec la variante plus contagieuse d’Omicron qui est maintenant prédominante dans le monde.

“Pris ensemble, cela montre que la muqueuse nasale des enfants favorise une infection et une réplication plus faibles du SRAS-CoV-2 ancestral, mais cela peut changer à mesure que le virus évolue”, a déclaré Short.

Elle a déclaré que davantage de recherches dans une population plus large sont nécessaires pour valider ces résultats et pour déterminer le rôle d’autres facteurs tels que les anticorps dans la protection des enfants contre l’infection par le SRAS-CoV-2.

Plus d’information

Pour en savoir plus sur la propagation du SRAS-CoV-2 par le nez et les voies respiratoires, visitez la Gillings School of Global Public Health de l’Université de Caroline du Nord.