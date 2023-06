Le Newtown Pride FC remporte le prix de 1 million de dollars du tournoi de football

CARY, Caroline du Nord – Trois jours après avoir atterri aux États-Unis en provenance du Brésil, Kelvin Nunes a marqué le but vainqueur lors de la première édition du Tournoi de football pour offrir à l’équipe amateur du Newtown Pride FC un prix d’un million de dollars.

Newtown Pride, qui est basé à Newtown, Connecticut, a survécu à un peloton de 32 et a dominé l’équipe canadienne du SLC FC, 2-0, au championnat.

On ne sait pas comment le million de dollars sera distribué à l’équipe, mais son directeur général, Matt Svanda, a déclaré qu’une partie des fonds serait réinjectée dans le club pour le développer et une partie serait reversée au fonds de bourses d’études du Newtown Pride FC pour aider la communauté. événements.

Malgré la perte de son premier match, il était clair au début du tournoi que Newtown avait mis en place un véritable style de jeu et un système spécifique au format 7 contre 7 et à son ensemble de règles unique.

« Ce fut un tournoi incroyable. Il a dépassé toutes mes attentes », a déclaré le joueur de Newtown Gabriel Costa, qui a marqué le premier but de l’équipe. « Nous sommes arrivés ici une semaine plus tôt que tout le monde. Donc, je pensais que nous étions très entraînés et que nous étions juste prêts pour cela. Nous sommes heureux de ramener le million de dollars à la maison. »

Newtown a conservé un noyau de ses joueurs habituels et a ajouté plusieurs des meilleurs joueurs de la Major Arena Soccer League. L’entraîneur Onua Obasi, un joueur professionnel en salle du Baltimore Blast, se dit un peu un nerd de la tactique et regarde plus que sa juste part du football américain à petite échelle.

Lorsqu’il a accepté d’entraîner l’équipe, il a commencé à tendre la main aux joueurs de MASL qu’il pensait être bon pour le format de TST et le recrutement a commencé.

L’ajout final et le plus important – Nunes – n’est arrivé qu’après le premier match. Mais il a rapidement réussi à s’intégrer à l’équipe et a été nommé MVP du tournoi.

« Il joue pour une équipe au Brésil et nous nous sommes battus pendant des mois pour le faire venir ici et le visa est arrivé juste à temps », a déclaré Costa. « Il a raté le premier match, que nous avons en fait perdu et depuis qu’il est arrivé, il a été d’une grande aide et nous n’avons plus perdu depuis. »

Trois mi-temps dans le tournoi, les choses n’allaient pas bien pour Newtown. Après avoir perdu le premier match, 2-1, ils étaient à égalité avec une mauvaise équipe du Borussia Dortmund à la mi-temps, puis ont perdu un joueur sur un carton rouge pour avoir frappé l’influenceur de TikTok Noah Beck.

« Je me souviens m’être retourné et avoir pensé ‘est-ce un cauchemar en ce moment?' », a déclaré Obasi. « Nous jouions mal et nous venons de recevoir un carton rouge. Mais maintenant, avec le recul, j’ai l’impression que c’était il y a deux semaines. »

Mais l’équipe a rebondi et a dominé les huitièmes de finale, battant deux équipes composées de joueurs ayant une expérience de la Coupe du monde (DMV Diplomats et Blade & Grass) et une équipe représentant le club israélien Hapeol Tel Aviv.

Newtown va maintenant retourner son attention sur les qualifications pour l’US Open Cup. Il jouera dans la finale de la région 1 de football pour adultes des États-Unis le 17 juin, ce qui les enverrait au Final Four de la National Amateur Cup en août. Le gagnant accédera à l’Open Cup.

Newtown a remporté le tournoi en 2019, mais n’a jamais eu l’opportunité de jouer dans l’Open Cup après son annulation en 2020.

TST a été fondée par TBT Enterprises, qui organise le tournoi de basket-ball depuis une décennie. Le tournoi de quatre jours était structuré comme la Coupe du monde et chaque match se terminait par un but.