Le New Yorker publie une couverture cinglante de Trump et Biden avec des marcheurs

Une couverture de magazine mettant en vedette Donald Trump et Joe Biden avec des marcheurs a suscité une controverse en ligne car elle a été qualifiée d’« âgiste » et de « capacitiste ».

La couverture de Le New-Yorkais L’édition du 2 octobre a été illustrée par Barry Blitt et se moque de la génération actuelle de titans politiques américains vieillissants.

Il représente le président Joe Biden, 80 ans, l’ancien président Donald Trump, 77 ans, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, 81 ans et l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi, 83 ans, tous dans des courses d’équipement de sport – mais avec des marcheurs.

Dans l’histoire accompagnant la couverture par Françoise Mouly, il se demande si les États-Unis « risquent de devenir une gérontocratie sclérosée », c’est-à-dire d’être gouvernés par des aînés qui n’ont pas la capacité de s’adapter au changement.

Il dit que « le caricaturiste Barry Blitt dépeint l’ironie et l’absurdité des politiciens d’un âge avancé qui se disputent actuellement nos plus hautes fonctions ».

M. Mouly a ajouté que lui et Blitt étaient tous deux âgés d’une soixantaine d’années et pouvaient s’inspirer de leurs « propres expériences » sur la question des politiciens plus âgés.

« En tant que vieux connard (j’ai presque trois ans de plus que lui), je l’ai appelé pour un festival de kvetch et j’ai été récompensé par des discussions sur des marcheurs empruntés, des dents manquantes, des cheveux perdus et de nouveaux nombrils », M. Mouly écrit.

Le dessinateur et l’écrivain parlent tour à tour dans l’article de diverses choses qui accompagnent la vieillesse : les hernies, la perte de cheveux, le nombre de dents perdues et bien sûr les marcheurs.

Malgré les plaisanteries du dessinateur et du journaliste sur leur propre âge, de nombreux critiques se sont tournés vers X pour exprimer leur dégoût pour le nouveau dessin animé.

Victor Shi, le plus jeune délégué de Biden élu en 2020, a écrit : « Hé, New Yorker : C’est sérieusement votre couverture pour le magazine de la semaine prochaine ? Non seulement c’est incroyablement âgiste, mais c’est capacitiste et une gifle pour toute personne en Amérique qui a besoin d’un déambulateur et qui a un handicap. C’est dégoûtant et vulgaire au-delà des mots. ARRÊTEZ-le déjà.

Autres sur X étiqueté le dessin animé « capacitiste » et « âgiste ».

« En tant que jeune qui utilise des aides à la mobilité, c’est offensant. Aucune des personnes sur la couverture n’en a besoin et Pelosi entre toujours [heels]», un utilisateur X a également commenté.

Avant Joe Biden, le président le plus âgé à la fin de son mandat était Ronald Reagan, qui a quitté ses fonctions à 77 ans. (Photo Ap/Patrick Semansky)

Dans un récent discours du président Biden lors du défilé annuel de la fête du travail à Philadelphie, il a plaisanté sur ses sceptiques au sujet de sa vieillesse.

« Je vous dis quoi, quelqu’un a dit : « Vous savez quoi ? Ce Biden, il vieillit, mec. Je vous dis quoi », a déclaré le président Biden. « Bien devinez quoi? Devinez quoi? Vous savez, la seule chose qui vient avec l’âge, c’est un peu de sagesse. Je fais ça depuis plus longtemps que quiconque, et devinez quoi ? Je vais continuer à le faire, avec votre aide.

Un Sondage AP-NORC publié le mois dernier a révélé que 77 pour cent ont déclaré que Biden était trop vieux pour être efficace pendant quatre ans supplémentaires, 89 pour cent des républicains et 69 pour cent des démocrates créant la moyenne.

Sans surprise, seuls 28 pour cent des Républicains estiment que Trump est trop vieux pour un autre mandat, contre 71 pour cent des Démocrates, malgré l’écart d’âge de trois ans entre les deux hommes politiques.

Le caricaturiste Barry Blitt a fait face à des controverses dans le passé, notamment pour sa couverture de Le new yorker en 2008, qui représentait Michelle et Barack Obama debout dans le bureau ovale avec des vêtements musulmans traditionnels et un fusil d’assaut sur l’épaule de l’ancienne Première dame.