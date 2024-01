Le New York Times organise un épisode « quotidien » au milieu d’une tempête interne suite à un article sur les violences sexuelles du Hamas

Le New York Le Times a publié un épisode très médiatisé de son podcast « The Daily » sur les violences sexuelles perpétrées par le Hamas le 7 octobre, au milieu d’un débat interne furieux sur la force des reportages originaux du journal sur le sujet, ont déclaré des sources de la rédaction du Times à The Intercept. L’épisode était prévu pour le 9 janvier et était basé sur un article important rédigé par Jeffrey Gettleman, lauréat du prix Pulitzer, affirmant que le Hamas avait systématiquement utilisé la violence sexuelle comme arme de guerre.

Le rapport du Times a été initialement annoncé dans un e-mail envoyé à la salle de rédaction, transmettant les éloges du rédacteur en chef Joe Kahn, qui a décrit l’histoire comme un exemple du meilleur type de reportage d’entreprise dont le journal est capable.

Au cours des dernières semaines, alors que l’année touchait à sa fin et que beaucoup d’entre nous étaient en vacances, nous avons publié plusieurs articles emblématiques sur la guerre entre Israël et le Hamas émanant de différentes équipes de la rédaction. Joe en a souligné quelques-uns : … Jeffrey Gettleman, Anat Schwartz et Adam Sella ont passé plusieurs semaines et mené 150 entretiens pour rendre compte de la manière dont le Hamas a utilisé la violence sexuelle comme arme lors de l’attaque du 7 octobre. Le sujet est une question hautement politisée et délicate à aborder, et Joe a noté comment l’équipe, y compris les photographies d’Avishag Shaar-Yashuv, l’a fait de manière sensible et détaillée.

Mais ce message est arrivé à peu près au même moment qu’une autre missive du personnel exhortant les employés du Times à ne pas se critiquer mutuellement sur Slack interne à l’entreprise. De nombreux journalistes et rédacteurs ont compris cette directive comme une référence à un débat interne intense qui se déroulait autour de l’histoire – un combat continu qui est relancé presque quotidiennement à cause de la teneur de la couverture médiatique de la guerre à Gaza par le Times. (Un porte-parole du Times, Charlie Stadtlander, a déclaré que ces hypothèses étaient inexactes et que l’e-mail était « une publication d’une politique à l’échelle de l’entreprise, dont le développement délibéré et mesuré a commencé au début de 2023. »)

Alors que les critiques à l’égard de l’histoire de Gettleman se multipliaient tant en interne qu’en externe, les producteurs de « The Daily » ont mis de côté le scénario original et mis l’épisode en pause, selon des sources de la rédaction familières avec le processus. Un nouveau scénario a été rédigé, qui présentait des mises en garde majeures, admettait l’incertitude et posait des questions ouvertes qui étaient absentes de l’article original, qui présentait ses conclusions comme une preuve définitive de l’utilisation systématique de la violence sexuelle comme arme de guerre.

Cette nouvelle ébauche reste l’objet d’une controverse importante et n’a pas encore été diffusée sur le podcast phare. Les producteurs et le journal officiel se retrouvent dans un embarras : publier une version qui se rapproche étroitement de l’article publié précédemment et risquer de republier de graves erreurs, ou publier une version fortement atténuée, ce qui soulève des questions quant à savoir si le journal s’en tient toujours à l’original. rapport. Pendant ce temps, des sources du Times affirment que Gettleman s’est vu confier une mission de suivi visant à rassembler des preuves à l’appui de son reportage original.

Les critiques internes craignent que l’article soit un autre Débâcle journalistique au niveau du « Califat ». « Il semble n’y avoir aucune conscience de soi au sommet », a déclaré un rédacteur frustré du Times. « L’histoire méritait davantage de vérification des faits et beaucoup plus de reportages. Toutes les normes de base s’appliquaient à d’innombrables autres histoires.

Les critiques ont souligné des divergences majeures dans les comptes rendus présentés dans le Times et dans les commentaires publics ultérieurs. de la famille d’un sujet majeur de l’article le dénonçant et commentant d’un témoin clé semblant contredire une affirmation qui lui est attribuée dans l’article.

Stadtlander a déclaré que le journal ne commentait pas les reportages en cours et qu’aucun article de son journalisme n’était définitif tant qu’il n’était pas publié :

En règle générale, nous ne commentons pas les détails de ce qui peut ou non être publié dans le New York Times ou dans nos programmes audio. Tout comme notre rapport imprimé, le processus éditorial audio du Times est le résultat d’un examen indépendant de sujets dignes d’intérêt, et non d’une réponse à des critiques. L’équipe de production du Quotidien examine constamment la portée du reportage du Times, avec de nombreux efforts à différents stades de développement à tout moment. Il n’existe qu’une seule « version » de tout journalisme audio : celle qui publie.

La dissidence au sein du Times survient alors que le journal fait également l’objet d’un examen externe sérieux en raison de sa couverture de la guerre d’Israël contre Gaza. Depuis le 7 octobre, le New York Times a fait preuve de déférence envers les sources de l’armée israélienne tout en minimisant l’ampleur des morts et des destructions en Palestine. Une analyse d’Intercept a révélé qu’au cours des six premières semaines de la guerre, le New York Times, aux côtés d’autres publications majeures, a systématiquement délégitimé les morts palestiniennes et cultivé « un déséquilibre flagrant » dans la couverture des sources et des voix pro-israéliennes. La couverture par le journal des accusations de génocide portées par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice a minimisé la gravité de l’affaire dès le début et a minimisé la défaite d’Israël vendredi. Pas plus tard que la semaine dernière, le Times publiait un titre vantant le «Baisse des décès à Gaza», alors même qu’Israël continue de tuer quotidiennement un nombre choquant de Palestiniens.

“Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les journalistes du Times ont rendu compte avec sensibilité, indépendance et précision des événements destructeurs qui ont suscité de vives réactions, y compris l’article du 28 décembre sur les allégations de violences sexuelles commises par le Hamas, », a écrit le porte-parole du Times. « Nous continuons à rendre compte de ce sujet dans le cadre de notre couverture plus large du conflit, capturant à la fois les implications mondiales et les histoires profondément personnelles des personnes touchées par les combats en cours. »

Les dirigeants du New York Times ont depuis longtemps adopté une position réflexivement pro-israélienne, et il n’est pas surprenant que la couverture médiatique du journal n’ait pas été influencée par les critiques. Pourtant, il a fait plus que doubler ses reportages existants : le Times a également succombé aux campagnes de pression menées par un organisme de surveillance des médias pro-israélien pour modifier ou adoucir sa couverture d’Israël.

Pression de la CAMÉRA

Le Comité pour Accuracy in Middle East Reporting and Analysis, ou CAMERA, a été fondée en 1982 en réponse à ce qu’elle réclamations Il y avait un parti pris anti-israélien dans les reportages du Washington Post sur l’invasion israélienne du Liban. Depuis sa création, CAMERA a fait pression avec succès pour obtenir des centaines de corrections dans les principaux médias, cherchant à rationaliser une ligne pro-israélienne dans les reportages et les éditoriaux. Il a diffamé les journalistes dont il n’est pas d’accord avec le travail et a lancé des campagnes de boycott contre les agences de presse qui, selon lui, ne répondent pas avec suffisamment de déférence à ses demandes.

Au cours des derniers mois, le groupe a imposé au moins deux changements au New York Times, qui répond parfois à CAMERA par des modifications discrètes et parfois par des corrections formelles. Le Times supprimé l’utilisation du terme « occupation » à partir d’une description des forces militaires israéliennes et a apporté une correction au langage décrivant les morts palestiniens à Gaza.

Le fait que le père de Kahn, Leo Kahn, ait longtemps été membre du conseil d’administration de CAMERA est emblématique de l’influence de CAMERA au Times, bien avant que Kahn ne devienne célèbre au sein du journal. Au moment où Leo Kahn a rejoint le groupe en tant que membre du conseil d’administration en 1990, celui-ci était déjà célèbre pour sa recherche agressive de corrections et de changements de formulation dans les médias afin de refléter une position plus pro-israélienne. Et, selon le profil de Kahn publié par le Times lorsqu’il a été élevé à son poste actuel en 2022, lui et son père ont souvent « disséqué la couverture médiatique » ensemble.

CAMERA, qui compte plus de 65 000 membres, fait campagne contre la couverture médiatique d’une grande variété de médias américains, mais elle s’est montrée particulièrement agressive dans son ciblage du journal officiel. Depuis plus d’une décennie, CAMERA a financé panneaux d’affichage en face du siège du Times, critiquant le journal pour sa couverture prétendument biaisée. Parfois, il a même utilisé ses panneaux publicitaires pour assimiler le journal officiel au Hamas. Toute cette pression a eu un impact. Datant de 2000, le site Internet de CAMERA enregistrements des dizaines de corrections réussies publiées par les rédacteurs du Times après des campagnes de harcèlement concertées.

Kahn a débuté sa carrière au Times en 1998 après s’être fait un nom en tant que correspondant chinois du Wall Street Journal. Il a fait des reportages à Wall Street pour le Times avant de retourner en Chine, où il a remporté le prix Pulitzer pour ses reportages sur le système juridique chinois. En 2008, Kahn est retourné aux États-Unis pour travailler pour le Times en tant que rédacteur étranger, atteignant rapidement le rang de rédacteur en chef étranger. superviser l’ensemble du bureau des affaires étrangères en 2011, où il gérait tous les aspects du journalisme étranger, y compris le Moyen-Orient. En 2016, il est promu rédacteur en chef avant d’accéder finalement à la tête du journal en 2022.

Leo Kahn a étudié le journalisme à l’Université de Columbia avant bâtir sa fortune en tant que propriétaire d’entreprise. Il a été co-fondateur de Staples et de plusieurs chaînes d’épicerie de la Nouvelle-Angleterre, en plus d’un bref passage en tant que copropriétaire de SuperOffice, un important détaillant de fournitures de bureau en Israël. Pas plus tard qu’en 2008, l’année où Joe Kahn a été promu rédacteur en chef du bureau des affaires étrangères, Leo Kahn était répertorié au conseil d’administration de CAMERA.

Stadtlander, le Le porte-parole du New York Times a nié que CAMERA bénéficie d’un traitement spécial. « Le Times traite toutes les demandes de correction émanant de sources extérieures par le biais de discussions entre notre équipe des normes et les éditeurs concernés familiers avec le reportage en question. Les commentaires de n’importe quel groupe, y compris CAMERA, ne sont pas traités différemment et ne justifient aucune implication unique de la part des éditeurs de titres », a-t-il écrit dans un e-mail à The Intercept. “Joe Kahn travaille au Times depuis plus de 25 ans, période pendant laquelle…