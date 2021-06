Le New York Times met à jour la base de données qui suit les détenus Gitmo

Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et fournit des informations en coulisse sur la façon dont notre journalisme se réunit.

Dans les premières années de la guerre en Afghanistan, Guantánamo Bay était interdit aux avocats cherchant à représenter les détenus là-bas, et l’administration Bush a refusé de divulguer les noms des prisonniers. Les commandants informaient régulièrement les journalistes et les gardes se présentaient pour parler avec fierté de leur service là-bas, mais n’étaient pas autorisés à nommer les hommes en uniforme orange.

Avec le temps, l’administration Bush a cédé aux pressions des tribunaux et a publié les noms de nombreux hommes et garçons qui ont été amenés au centre de détention militaire américain en tant que « combattants ennemis ». Mais au moment où le Pentagone a autorisé la visite des avocats, des centaines de détenus étaient déjà partis, dont beaucoup ont été renvoyés en Afghanistan et au Pakistan.

Dans l’esprit de beaucoup de gens, les quelque 780 hommes et garçons qui ont été détenus à Guantanamo sont toujours des hommes sans nom, vêtus de la même manière, enfermés derrière des barbelés. Quarante y restent aujourd’hui, tandis que les autres ont été rapatriés ou dispersés à travers le monde.

Mais dans le bras de fer pour la transparence là-bas, le temps l’emporte.

Le dernier témoignage de cela se trouve dans la base de données en ligne des profils de prisonniers du New York Times appelée The Guantánamo Docket, qui a récemment subi non seulement une refonte mais aussi une mise à jour de près d’une décennie de développements et de documents – un effort herculéen entrepris pendant la pandémie par un groupe éloigné d’ingénieurs logiciels, d’éditeurs et de journalistes du Times.