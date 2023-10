Le New York Times continue de publier son rapport original sur l’hôpital de Gaza – Twitchy

Vous savez maintenant comment l’histoire a commencé. Il y a eu une explosion dans un parking près d’un hôpital de Gaza, et immédiatement on a affirmé qu’Israël avait détruit un hôpital et tué des centaines de personnes.

La plupart des détails contenus dans ces rapports originaux n’étaient pas vrais, mais des gauchistes comme la représentante Rashida Tlaib continuent de répéter le mensonge malgré la réalité :

Le Département américain de la Défense confirme que l’hôpital de Gaza a été frappé par des terroristes

https://t.co/wP0Ma39eEG – Mairie.com (@townhallcom) 18 octobre 2023

NBC News : Les États-Unis disposent d’une évaluation indépendante selon laquelle c’est une roquette du Jihad islamique palestinien qui a raté son tir et a touché l’hôpital de Gaza, selon deux hauts responsables américains. Rapporté par @ckubeNBC – Tom Hiver (@Tom_Winter) 18 octobre 2023

Les rapports initialement incorrects ont contribué à déclencher des protestations dans tout le Moyen-Orient :

NOUVEAU : Le chaos éclate au Moyen-Orient après qu’une explosion ait tué des centaines de personnes dans un hôpital de Gaza. Beyrouth, Liban : des manifestants pro-palestiniens envahissent l’ambassade américaine. Rapports de gaz lacrymogènes et d’incendies. Istanbul, Turquie : des manifestants pénètrent dans le consulat israélien. Iran : le président Raïssi menace « le… pic.twitter.com/kDCqR1PjX3 – Collin Rugg (@CollinRugg) 18 octobre 2023

Le New York Times, après avoir initialement rapporté de « fausses nouvelles » sur l’origine de la roquette et le nombre de morts qui ont déclenché un récit anti-israélien, revient toujours sur cette histoire maintenant que les dégâts causés par sa faute professionnelle journalistique ont été causés :

ENFIN! Un changement de ton d’un @NY Times titre sur l’explosion de l’hôpital. « Explosion d’un hôpital causée par des militants, selon les premières preuves américaines, le suggèrent » Tout le contraste avec « la frappe israélienne d’hier a tué des centaines de personnes à l’hôpital, selon les Palestiniens » pic.twitter.com/BPXMEDu2Hu –Jeryl Bier (@JerylBier) 18 octobre 2023

Dehors: Une frappe israélienne tue des centaines de personnes à l’hôpital, selon les Palestiniens

Dans: Explosion d’un hôpital provoquée par des militants, selon les premières preuves américaines

Cela a été tout simplement embarrassant, et celui-ci est mauvais, même pour le New York Times.

Des notes ou des explications des éditeurs sur les raisons pour lesquelles ils apportent ces modifications ? Vous voyez le problème ? https://t.co/ZGP5N0VZrw – Stephen L. Miller (@redsteeze) 18 octobre 2023

Le Times essaie néanmoins d’adopter une approche plus douce :

« militants » – JWF (@JammieWF) 18 octobre 2023

« Journalistes ».

