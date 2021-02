S’efforçant de faire taire les voix avec lesquelles les médias traditionnels ne sont pas d’accord, le New York Times a exhorté le président Joe Biden à nommer un «tsar de la réalité» pour mener la lutte contre la «désinformation et l’extrémisme domestique».

Et oui, les fans de George Orwell, le supposé journal américain de référence a utilisé la phrase «Tsar de la réalité» en décrivant le chef du groupe de travail que plusieurs « experts » recommandé serait nécessaire pour prendre en charge l’inter-agence «Réponse stratégique» à ces gens odieux qui disent des choses jugées fausses par le gouvernement. Ce serait l’équivalent du ministère de la Vérité dans Orwell «1984», et le New York Times ‘ ‘experts’ voir le secrétaire de la vérité, ou le tsar de la réalité, libérer les outils de Big Brother pour sévir contre les théoriciens du complot qui ont créé «La crise de la réalité.»

« Cela semble un peu dystopique, je vous l’accorde, » Le chroniqueur de la technologie du Times, Kevin Roose, a concédé mardi: « Mais écoutons-les. » Il a poursuivi en disant que le « La pointe de la lance » le groupe de travail pourrait tenir des réunions régulières avec les plateformes de médias sociaux et demander «Changements structurels», comme la violation de la vie privée de leurs clients en vertu d’exemptions gouvernementales spéciales.

Bien sûr, les experts de Roose ont également déclaré que l’administration de Biden devrait avoir un aperçu de ces « Algorithmes de boîte noire » sur Twitter, Facebook, etc. pour «Ouvrez le capot sur les réseaux sociaux» et enquêter correctement sur les délinquants de la réalité.

Les cibles d’un tel examen comprendraient, bien sûr, les fournisseurs de la théorie du complot QAnon. Les autres exemples de Roose «Délires collectifs» inclus le «Théorie sans fondement» que Covid-19 a été fabriqué dans un laboratoire chinois.

Au lieu d’avoir déjà installé un tsar de la réalité, on ne sait pas où le Times a obtenu la décision officielle selon laquelle la théorie du laboratoire chinois est sans fondement. Le mois dernier, le département d’État américain a déclaré qu’il disposait de nouvelles informations suggérant que la pandémie aurait pu émerger d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, où des preuves prétendaient montrer que les chercheurs étaient tombés malades avec des symptômes de type coronavirus à l’automne 2019, des mois avant le Le premier cas identifié de Covid-19 a été signalé à Wuhan. La Chine a réfuté avec véhémence de telles allégations, rappelant qu’elle était le premier pays à identifier et signaler ses cas au monde dans ce qu’ils disent être probablement l’une des multiples flambées simultanées de la nouvelle maladie.

L’appel à un tsar de la réalité intervient alors que les médias et les politiciens démocrates affirment que les États-Unis sont confrontés à une crise terroriste intérieure, largement enracinée dans la suprématie blanche et le soutien déséquilibré de l’ancien président Donald Trump. CNN a fait campagne pour que son plus grand concurrent, Fox News, soit expulsé des ondes pour avoir signalé des mensonges.

Les défenseurs de la liberté d’expression ont déclaré que Fois’ l’appel à un tsar de la réalité était prévisible. «Ah, le ministère de la vérité» Le journaliste britannique Raheem Kassam a déclaré. «J’attendais celui-ci.»

Certains observateurs ont suggéré que le groupe de travail sur la réalité devrait commencer par répondre aux mensonges rapportés par le les médias traditionnels, y compris de fausses allégations selon lesquelles la campagne de Trump complicité avec le gouvernement russe pour voler l’élection présidentielle de 2016.

«Les gens qui ont passé quatre ans à se plaindre de la prise du gouvernement par les Russes et qui se plaignent maintenant d’un coup d’État veulent se désigner eux-mêmes pour expliquer la réalité au reste d’entre nous,» a déclaré un utilisateur de Twitter.

D’autres observateurs ont proposé sarcastiquement des candidats pour le poste de tsar, tels que «Bagdad Bob» ou Joseph Goebbels. Les critiques du plan ont également fait valoir que le rôle d’un tel groupe de travail serait essentiellement de «Certifier que leurs mensonges sont la vérité.»

Hmmm "tsar de la réalité" pour certifier leurs mensonges comme étant la vérité, comme:

– hydroxycloraquin mauvais

– 14 jours pour aplatir la courbe

– pas de fraude électorale

– collusion russe

– surtout paisible

– les garçons peuvent être des filles

– bonnes frontières ouvertes

– les emplois d’exportation sont bons

– un nouvel accord vert sauvera l’économie

« Orwell n’est jamais un cliché, » un commentateur a dit. «C’est un manuel d’instructions totalitaire précis.»

