Le New York Times a admis «un échec institutionnel» dans la production de son podcast «Califat» en accordant «trop de crédit» à l’histoire d’un homme désormais révélé comme un fantasiste se faisant passer pour un terroriste.

Dans une revue interne dévastatrice publiée vendredi, il a été constaté que le journal n’avait pas réussi à corroborer les affirmations sensationnalistes faites par la Canadienne Shehroze Chaudhry, 26 ans, et que l’équipe de podcast était dupée par sa fausse histoire de travail en tant que bourreau de l’EI.

L’examen a commencé après que Chaudhry a été arrêté par les autorités canadiennes en septembre et accusé de «canular concernant une activité terroriste» alors qu’il mentait en morceaux.

L’histoire remarquable, mais fausse, de Chaudhry d’être un combattant et un bourreau de l’État islamique en Syrie avait été la pièce maîtresse du « califat » primé, pour lequel le journaliste Rukmini Callimachi a été nominé pour un prix Pulitzer et a remporté un prix Peabody.

Pourtant, le Times a maintenant constaté que l’émission, lancée en 2018, était bien en deçà des normes du journal à la suite de défaillances généralisées, jusqu’à la haute direction.

La journaliste Rukmini Callimachi, photographiée ci-dessus, a été nominée pour un prix Pulitzer et a remporté un prix Peabody pour son travail sur le podcast « Califat »

Le New York Times a reconnu « un échec institutionnel » dans la réalisation de son podcast « Califat »

Dean Baquet, le rédacteur en chef du journal, a assumé la responsabilité personnelle des erreurs dans le processus éditorial vendredi, affirmant que le blâme en retombait sur lui et sur d’autres responsables de la presse.

« Lorsque le New York Times fait du journalisme profond, grand et ambitieux dans n’importe quel format, nous le soumettons à un examen minutieux aux niveaux supérieurs de la salle de rédaction », a-t-il déclaré dans une interview avec The Daily, un autre podcast du New York Times.

«Nous n’avons pas fait cela dans ce cas», a-t-il poursuivi.

«Et je pense que moi ou quelqu’un d’autre aurions dû fournir ce même type de contrôle… et je n’ai pas fourni ce genre de contrôle, pas plus que mes hauts adjoints avec une expérience approfondie dans l’examen des rapports d’enquête.

Baquet a ajouté dans une autre interview avec NPR: « Nous sommes tombés amoureux du fait que nous avions un membre d’Isis, qui décrirait sa vie dans le califat et décrirait ses crimes.

« Je pense que nous en étions tellement amoureux que lorsque nous avons vu des preuves qu’il était peut-être un fabuliste, lorsque nous avons vu des preuves qu’il en inventait une partie, nous n’avons pas écouté assez fort. »

L’examen de Califat avait deux équipes distinctes: une pour se concentrer sur le podcast lui-même, et une autre sur Chaudry et ses affirmations.

Le journal n’avait pas réussi à cooborriger les affirmations sensationnalistes du Canadien Shehroze Chaudhry, 26 ans, sur la photo

Il « a trouvé un historique de fausses déclarations de M. Chaudhry et aucune corroboration qu’il a commis les atrocités qu’il a décrites dans le podcast Califat », selon une note de l’éditeur publiée vendredi.

Chaudhry avait affirmé qu’il s’était rendu en Syrie en 2016 pour rejoindre le groupe terroriste ISIS et avait commis des actes de terrorisme, y compris des meurtres.

Il s’est fait appeler Abu Huzayfah dans le podcast et a décrit avec des détails déchirants son rôle dans les exécutions.

Son récit, raconté à Callimachi, était incroyablement graphique, en particulier lorsqu’il décrit le meurtre d’un homme dans une « combinaison orange ».

Il dit: « Le sang était juste – il faisait chaud et il a pulvérisé partout … J’ai dû le poignarder plusieurs fois. Et puis nous l’avons mis sur une croix. Et j’ai dû laisser le poignard dans son cœur.

Pourtant, Chaudhry s’est également entretenu avec la Société Radio-Canada et a raconté une histoire différente, que la SRC a détaillée dans un article de mai 2018 intitulé: «Un ancien membre canadien de l’EIIS a-t-il menti au New York Times ou à CBC News?

Nazim Baksh, un producteur de CBC News, a déclaré: « Nous lui avons demandé à plusieurs reprises, avez-vous fait quelque chose, avez-vous tué, avez-vous exécuté, avez-vous participé?

«Non», a-t-il dit, «j’étais un policier de bas niveau».

Cinq jours après le reportage de la CBC, le New York Times a publié le sixième épisode de Califat, dans lequel Callimachi et ses collègues ont révélé qu’ils avaient trouvé un problème avec la chronologie d’Abu Huzayfah et que sa version de l’époque où il était en Syrie ne résistait pas. examen minutieux.

À l’époque, le Times affirmait avoir réussi à obtenir une photo d’Abou Huzayfah sur les rives de l’Euphrate en Syrie, une indication qu’il avait effectivement fait le voyage.

La revue a maintenant révélé qu’il avait obtenu ces photos de la Syrie sur Internet.

La Gendarmerie royale du Canada a annoncé en octobre qu’elle avait arrêté Chaudhry, accusé d’avoir créé un canular avec ses grands récits de terrorisme.

« Les canulars peuvent susciter la peur au sein de nos communautés et créer l’illusion qu’il existe une menace potentielle pour les Canadiens, alors que nous en avons décidé autrement », a déclaré le surintendant Christopher deGale, officier responsable de l’équipe intégrée d’application de la sécurité nationale de la Division O de la GRC.

Le scandale a conduit à d’intenses réactions négatives pour le journal officiel, en particulier de la part d’autres organes de presse, qui l’ont accusé de permettre la peur de la radicalisation des musulmans.

«Le califat a permis aux auditeurs d’entendre ce qu’ils voulaient entendre sur les musulmans. Et la peur se vend », a écrit le LA Times.

Les conclusions sont paricaulraly accablantes pour Baquet qui avait continué à appeler Callimachi un «journaliste formidable» et un «journaliste intrépide» alors même que la revue avait été annoncée il y a trois mois.

Dans son entretien avec NPR vendredi, cependant, il a suggéré qu’il aurait dû y avoir plus de surveillance sur ses actions.

« C’est une journaliste puissante que nous avons imprégnée de beaucoup de pouvoir et d’autorité », a-t-il déclaré.

« Elle était considérée à ce moment-là comme, vous savez, aussi grande journaliste d’Isis qu’il y en avait dans le monde. Et il ne fait aucun doute que c’était l’une des forces motrices de l’histoire.

La revue a révélé qu’aucun membre de l’équipe de podcast n’était coupable de tromperie consciente et Callimachi restera au New York Times, selon Baquet, mais sera réaffecté à un rythme différent.

Cependant, après le scandale de Chaudhry en septembre, d’autres reportages douteux de Callimachi ont été révélés, y compris des griefs diffusés par la famille d’assassiner l’otage américain de l’Etat islamique James Foley.

En octobre, ils ont accusé Callimachi de les avoir intimidés en lui parlant et en publiant des récits inexacts dans ses histoires.

« Elle a quitté notre famille avec beaucoup de douleur en raison de son manque de professionnalisme et de ses mensonges », a déclaré son borther Michael Foley au Daily Beast.

Michael a déclaré qu’il avait fait part de ses préoccupations concernant la couverture par Callimachi de la captivité et de la décapitation de son frère auprès des rédacteurs en chef du Times, notamment dans une lettre de janvier 2015 adressée à Joseph Kahn, alors rédacteur en chef international.

« Je voudrais également attirer votre attention sur le manque de professionnalisme extrême et les menaces que Rukmini a adressées à une famille en deuil quelques jours seulement après l’exécution horrible et publique de Jim », écrivait-il à l’époque.

«À deux reprises par téléphone, à partir du 22 août, Rukmini a menacé de publier un récit détaillé de torture si je ne me conformais pas à sa demande d’interview.

Le frère a soulevé des objections concernant des détails spécifiques dans les articles de Callimachi sur la période de captivité de James par l’EI entre 2012-2014, notamment le fait qu’il avait été à plusieurs reprises mis à l’eau et ciblé pour des abus de la part des terroristes, et qu’il s’était converti à l’islam pour de bon.

« Plus précisément, on m’a dit que si je ne publiais pas [sic] Discutez de mes préoccupations avec le soutien du gouvernement américain, à savoir qu’un article détaillant la torture de Jim Foley serait publié », a déclaré la lettre de Michael au Times.

« Elle a cité la pression de ses rédacteurs en chef pour imprimer l’histoire de la torture si je n’obéissais pas. Je me suis finalement incliné devant ses menaces, je lui ai accordé une longue interview et elle a quand même publié des récits de torture.