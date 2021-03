Une poursuite en diffamation de Project Veritas contre le New York Times est en cours, car un juge a jugé que le journal posait l’opinion comme un fait dans sa couverture du média conservateur.

Un juge de la Cour suprême de New York a remis à Veritas, connue pour ses vidéos d’infiltration et de dénonciation, un grand « gagner » cette semaine, autorisant une poursuite en diffamation contre le journal et deux journalistes pour aller de l’avant.

Dans la décision rejetant une motion de rejet de la plainte, le Times a été accusé d’avoir agi avec « Méchanceté réelle » et « Du mépris téméraire » dans plusieurs articles couvrant un reportage vidéo 2020 de Veritas sur des pratiques de vote illégales présumées se déroulant dans le Minnesota. Ce n’était pas la seule allégation de fraude électorale couverte par Veritas en 2020, une vidéo révélant en fait l’arrestation d’un consultant politique du Texas pour fraude électorale et vote illégal.

Dans la vidéo du Minnesota, plusieurs personnes sont vues en train de participer ou de discuter de la collecte des bulletins de vote et de lier l’acte au représentant Ilhan Omar (D-Minnesota). Le rapport alléguait que des bulletins de vote étaient payés et même remplis pour que les électeurs favorisent certains candidats. Un récolteur de bulletins de vote présenté dans la vidéo, Liban Osman, a depuis affirmé que les images de lui avaient été fortement montées et qu’on lui avait offert de l’argent pour relier la fraude présumée à Omar – une allégation niée par Project Veritas.

Les cinq articles du Times en question ont qualifié les vidéos de Veritas du Minnesota de trompeuses, mais le juge Charles Wood a déterminé que ce n’était pas un fait, mais plutôt l’opinion des journalistes Maggie Astor et Tiffany Hsu.

«Les articles faisant l’objet de cette action ont qualifié la vidéo de ‘trompeur’, mais les définitions du dictionnaire de ‘désinformation’ et de ‘trompeur’ fournies par l’avocat des accusés s’appliquent certainement au fait qu’Astor et Hsu n’ont pas noté qu’ils avaient injecté leurs opinions dans les nouvelles articles, comme ils le prétendent maintenant, « il a écrit dans sa décision.

Astor a évoqué un « longue histoire » de publier des «séquences manipulées ou éditées de manière sélective» de Veritas dans un article, tandis que Hsu appelait la vidéo « trompeur » en couverture.

Wood a dit ce genre de couverture vague «Pourrait être considéré comme exposant Veritas au ridicule et à nuire à sa réputation en tant que source médiatique, car le lecteur peut lire ces articles d’actualité, s’attendre à des faits, pas à une opinion, et conclure que Veritas est un groupe de fanatiques partisans, éditant une vidéo de manière trompeuse et la présentant comme actualités. »

Lawyers for the Times a fait valoir qu’un lecteur pouvait déterminer qu’un libellé spécifique tel que « trompeur » est basé sur l’opinion et a cité d’autres organes de presse utilisant un langage similaire, mais Wood a déclaré que le journal ne s’était pas réuni «Leur fardeau de prouver que les reportages de Veritas dans la vidéo sont trompeurs.»

Le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, a célébré la victoire à la cour comme un « gagner » pour son média et a promis qu’Astor et même le rédacteur en chef du New York Times, Dean Baquet, seraient désormais mis sous serment «Où ils seront obligés de répondre à nos questions.»

« Project Veritas enregistrera ces dépositions et les exposera au monde entier, » il a dit.

