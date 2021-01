Illustration photo par Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Une rédactrice en chef du New York Times a tweeté qu’elle avait des «frissons» en regardant l’avion de Joe Biden atterrir.

Le mardi 19 janvier, Lauren Wolfe, une rédactrice travaillant au New York Times, a tweeté qu’elle avait «des frissons» en regardant l’avion du président élu Joe Biden atterrir à l’extérieur de Washington, DC.

Quelques 36 heures et une campagne concertée contre le tweet plus tard, Wolfe ne travaillait plus pour le journal officiel. Ses amis et plusieurs autres journalistes affirment que c’est à cause dudit tweet.

D’autres membres des médias sont venus à la défense de Wolfe, affirmant que cela pourrait ouvrir une porte pour que les journalistes soient ciblés par la menace d’un chômage basé sur des infractions perçues ou exagérées.

le Fois conteste le récit sur l’emploi de Wolfe, affirmant dans un communiqué que le journal n’a pas «mis fin à l’emploi de quelqu’un sur un seul tweet».

1. Quelques nouvelles … Lauren Wolfe, qui était rédactrice sous contrat pour le NYT, a vu son contrat annulé après avoir tweeté ce qui se trouve à gauche. Wolfe a également tweeté ce qui se trouvait à droite, mais l’a supprimée lorsqu’elle a appris que Biden avait choisi de prendre son propre avion. Par deux sources. pic.twitter.com/uaB0INZ1q8 – Yashar Ali (@yashar) 22 janvier 2021

Quoi qu’il se soit passé entre le journal et Wolfe, la réponse à son message sur les réseaux sociaux est devenue le dernier point d’éclair d’une conversation en cours sur la façon dont les organisations de médias appliquent les normes d’éthique et d’objectivité, et comment elles devraient répondre aux attaques contre les journalistes à l’ère post-Trump.

Cette question était pertinente lors de l’administration de l’ancien président Donald Trump, bien sûr. Il a régulièrement semé la méfiance envers des sources médiatiques crédibles, qualifiant la presse d ‘«ennemie du peuple», et a dirigé le vitriol de ses partisans contre les journalistes couvrant ses rassemblements et autres événements.

Mais même s’il n’est pas au pouvoir, sa base fidèle reste déterminée à faire connaître son mécontentement face aux préjugés libéraux perçus dans les médias, et les grandes agences de presse doivent répondre à un ciblage bien orchestré de la presse.

Les retombées soulignent également le manque de protection du travail auquel font face de nombreux travailleurs américains, y compris ceux des domaines dits de prestige comme le journalisme, et ont également conduit certains à souligner les disparités entre les circonstances présumées de Wolfe et Fois a répondu à d’autres journalistes à leur emploi qui ont été accusés d’actes répréhensibles.

La controverse sur le licenciement éventuellement lié à un tweet de Lauren Wolfe, expliquée

Voici ce que nous savons: Wolfe est une journaliste et rédactrice primée dont le travail s’est largement concentré sur les droits des femmes et la violence sexuelle. Elle avait travaillé avec des organisations et des médias comme le Comité pour la protection des journalistes et la politique étrangère.

En partenariat avec le Women’s Media Center (WMC) à but non lucratif, elle a dirigé Women Under Siege, qui a documenté et cartographié les cas de violence sexuelle pendant les conflits, y compris la guerre civile syrienne. Une de ses histoires sur les crimes de guerre dans l’est du Congo aurait conduit à l’arrestation des auteurs.

Plus récemment, elle éditait la section Live du Fois, travaillant principalement avec les dernières nouvelles, selon le journaliste Yashar Ali. Cependant, un Fois Le porte-parole a déclaré à Vox que Wolfe n’y travaillait pas à plein temps et n’avait pas de contrat.

Mardi après-midi, la veille de l’inauguration de Biden, Wolfe a tweeté une photo de son avion atterrissant à Joint Base Andrews à l’extérieur de Washington, DC. «J’ai des frissons», écrit-elle. (Elle a depuis supprimé le tweet).

Elle a également qualifié l’administration de l’ancien président Donald Trump de «puérile» pour ne pas avoir envoyé d’avion pour faire venir la nouvelle administration. Selon Ali, elle a supprimé ce message après avoir appris que Biden avait choisi d’utiliser son propre avion.

Le journaliste Glenn Greenwald, un éminent guerrier contre la soi-disant «culture d’annulation», a répondu en faisant des captures d’écran et en critiquant ce sentiment.

Si vous êtes dans la presse nationale et que vous serez à la télévision à tout moment aujourd’hui et que vous ressentez le besoin de pleurer de joie, maintenez-le jusqu’à ce que vous trouviez un endroit privé. Personne ne s’attend à une couverture antagoniste au cours des 4 prochaines années, mais c’est juste une question de dignité personnelle. pic.twitter.com/FNKcFRPF56 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 20 janvier 2021

Les critiques ont commencé inondation la Twittersphere avec des critiques de Wolfe et des allégations de préjugés anti-conservateurs plus répandus parmi les journalistes.

Ali a rapporté jeudi 21 janvier que, selon deux sources anonymes, Wolfe avait perdu son travail à la Fois suite à une campagne concertée contre elle et le Fois.

Dans un rapport, Fois la porte-parole Danielle Rhoades Ha a contesté cette version des événements.

«De nombreuses informations inexactes circulent sur Twitter. Pour des raisons de confidentialité, nous n’entrons pas dans les détails des questions de personnel, mais nous pouvons dire que nous n’avons pas mis fin à l’emploi de quelqu’un sur un seul tweet. Par respect pour les personnes impliquées, nous n’avons pas l’intention de commenter davantage », a écrit Rhoades Ha.

Elle a ajouté que Wolfe n’était pas, comme Ali l’avait écrit, sous contrat, mais a refusé de répondre à une question de suivi sur la nature exacte de l’emploi de Wolfe à la Fois.

La campagne en ligne contre Wolfe comprenait également un harcèlement sévère contre Wolfe personnellement. Sur Twitter, Wolfe a exemples partagés de certains des harcèlements en ligne qu’elle avait subis, dont une grande partie utilisait un langage obscène, misogyne et homophobe.

Wolfe n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Vox. Elle n’a pas commenté publiquement sa séparation du Times. Tout au long de la journée de dimanche, elle a retweeté les messages de soutien d’autres journalistes, dont certains disent qu’elle a été licenciée pour le tweet, avant de fermer son compte. Le compte était hors ligne dimanche après-midi.

Dans un long tweet, l’ami de Wolfe, Josh Shahryar, a déclaré que Wolfe avait été traqué à l’extérieur de son domicile et avait reçu des menaces de mort. Shahryar a également déclaré que le sentiment de Wolfe ne concernait pas spécifiquement Biden, mais plutôt la transition réussie du pouvoir à peine deux semaines après qu’une foule de partisans de Trump ait pris d’assaut le Capitole américain pour tenter d’arrêter la certification des élections.

Mais sur Twitter, Wolfe a également défendu la Fois, disant que les gens ne devraient pas annuler leurs abonnements en réponse à l’incident:

Salut à tous. J’apprécie vraiment le soutien de tout le monde mais je dois vous demander une faveur: VEUILLEZ ne pas vous désinscrire de @NY Times. J’ai adoré ce papier et sa mission toute ma vie. Leur journalisme est parmi les plus importants et les meilleurs au monde, et ils doivent être largement lus. Je vous remercie – Lauren Wolfe (@ Wolfe321) 24 janvier 2021

Sur Twitter, un Hashtag #RehireLauren a commencé à être tendance, comme d’autres grands noms du journalisme et ailleurs, y compris W. Kamau Bell, Alyssa Milanoet MSNBC Ali Velshi, est venu à la défense de Wolfe.

Felicia Sonmez, journaliste politique nationale au Washington Post qui a eu son propre contact avec la gestion de son journal sur les tweets, a déclaré que capituler devant des campagnes en ligne contre les journalistes «mettrait TOUS les journalistes en danger».

NYT n’aurait pas dû licencier Lauren @ Wolfe321, surtout lorsque d’autres journalistes du journal ont fait bien pire récemment et ont conservé leur emploi. Les coups de genou en réponse aux campagnes de harcèlement en ligne ne font qu’encourager davantage les harceleurs – et mettent TOUS les journalistes en danger. https://t.co/GB6O1VMMQo – Felicia Sonmez (@feliciasonmez) 24 janvier 2021

Et Jeremy Scahill, ancien collègue de Greenwald à l’Intercept, a souligné que d’autres journalistes ont exprimé publiquement des réactions personnelles à des moments politiques sans incident:

Je pense que c’est absurde et faux que le NYT ait renvoyé Lauren Wolfe. Aussi, est-ce que quelqu’un se souvient comment Chris Matthews de MSNBC a littéralement pleuré sur un discours d’Obama, l’a comparé à Jésus et a dit qu’il «ressentait ce frisson me remonter la jambe» quand Obama a parlé? https://t.co/ZA6iZ6892t – jeremy scahill (@jeremyscahill) 24 janvier 2021

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé entre Wolfe et le Times, ni pourquoi son emploi a pris fin. Mais c’est loin d’être la première fois qu’un journaliste (en particulier une femme) est victime de harcèlement en ligne à cause d’une histoire ou d’un tweet, et loin d’être la dernière fois que le traitement de celui-ci par un média fera l’objet d’un examen minutieux.

Les journalistes méritent un examen minutieux – mais un examen minutieux signifie de plus en plus de harcèlement en ligne

Cet incident a mis en lumière une question à laquelle sont confrontées les entreprises médiatiques alors qu’elles passent d’une Maison Blanche ouvertement antagoniste à la presse à une autre avec une relation plus traditionnelle avec les journalistes. Les organes d’information sont sensibles aux accusations selon lesquelles ils ne tiendront pas l’administration Biden aussi responsable que l’administration Trump.

Alors que le sentiment de Wolfe était relativement bénin, certains reporters couvrant les festivités d’inauguration de mercredi ont flairé la nouvelle administration, l’annonçant comme un supposé «retour à la normale».

Mais cibler un journaliste pour des préjugés apparents en contestant son emploi est devenu une tactique de foule qui réussit de manière déprimante, à un moment où les journalistes font face à des menaces de routine, à la fois en ligne et dans la vraie vie.

La sociologue Katherine Cross, qui étudie le harcèlement en ligne, a comparé cette stratégie utilisée pour cibler Wolfe avec des campagnes de harcèlement menées au plus fort de #GamerGate:

Wolfe, qui a été renvoyée du NYT pour un tweet où elle a dit qu’elle avait eu des « frissons » après que Biden a atterri à DC avant l’inauguration, est la dernière victime d’un playbook perfectionné par GamerGate et des campagnes de harcèlement similaires. https://t.co/cVP3psguiG – Katherine Cross (@Quinnae_Moon) 24 janvier 2021

Bien que nous ne connaissions pas le raisonnement exact derrière la perte d’emploi de Wolfe, cet épisode soulève des questions sur la Fois’ les décisions du personnel, et en particulier si elle applique une norme uniforme à tous ses employés.

Il y a quelques semaines à peine, le journal a traversé une crise importante après son podcast primé, Califat, s’est avérée contenir des inexactitudes importantes. Le journal a rétracté le cœur de cette émission et a rendu un prix Peabody que l’émission avait remporté.

Bien que le personnage principal de cette émission ait été discrédité, la journaliste à l’origine du projet, Rukmini Callimachi, reste au journal, bien qu’elle ait été réaffectée.

Son partenaire sur le projet, le producteur Andy Mills, n’a pas été publiquement sanctionné pour son rôle dans ce scandale. Mais Mills a fait l’objet de nombreuses allégations de maltraiter femmes, un fait que ses anciens employeurs du programme WNYC Radiolab ont reconnu, mais pas le Times.

Ailleurs dans la salle de presse de Grey Lady, le journaliste Glenn Thrush a été suspendu après que Vox eut rapporté pour la première fois des allégations de comportement prédateur envers de jeunes journalistes. Bien qu’il ne couvre plus la Maison Blanche, Thrush reste employé à la Fois.

De plus, alors que la nature exacte de la relation de Wolfe avec le Fois n’est pas claire, sa résiliation souligne le système fragile de protection du travail auquel font face la plupart des travailleurs américains – même ceux qui occupent des postes importants ou prestigieux. Shahryar, l’amie de Wolfe, a déclaré que cette perte de revenus nuirait immédiatement à Wolfe et à son animal de compagnie de longue date, un chien de sauvetage.

Wolfe a l’avantage d’amis et d’alliés célèbres, et une histoire liée à un moment public fascinant et émouvant. Bien que ses amis aient jusqu’à présent déclaré qu’ils ne collecteraient pas de fonds en son nom, son compte Venmo a été rendu public et des rédacteurs en chef d’autres publications lui ont publiquement tweeté avec des offres de travail.

Ce genre de filet de sécurité participatif n’est pas disponible pour la plupart des travailleurs américains, qui n’ont pas non plus beaucoup de filet de sécurité sociale en dehors de leur emploi. Et dans un pays régi par des lois sur l’emploi à volonté, et au milieu d’une pandémie qui a vu des dizaines de millions d’Américains sans travail, la situation difficile de Wolfe se déroule dans tout le pays – juste à l’extérieur des yeux du public.