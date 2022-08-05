Le New York Times

欢迎 阅读 本 期 “海外 华人 札记” ， 我 是 常驻 纽约 的 华文 记者 荣筱箐。 每 周四 我们 将 一起 从 华人 视角 解读 探讨 探讨 新闻 热点 、 时报 精华 文章。 欢迎 点击 点击 探讨 新闻 热点 、 时报 精华 文章。 欢迎 点击 点击这里订阅，或推荐给朋友。
美国 国会 众议院 议长 佩洛西 到访 台湾 前 ， 一些 华人 在 她 的 旧金山 选区 举行 示威 表示 反对。 他们 她 她 的 出访 非常 撞 ， ， 引发 中 美 之间 战争 战争。 一 位 参与者 ， 时报 ， 这 之间 的 战争。 一 位 对 对 说 ， 这次 出访 将 打破 中国 大陆 和 台湾 之间 本 就 已经 非常 微妙 的 平衡 ， 对 美国 和 世界 都 好处 好处。 时报 的 分析道 ：: 这 场 示威 虽然 相对 较 小 ， 看上去 ： ： 反映 出 场 示威 规模 相对 较 小 ， 看上去 却 反映 出 城市 城市 对于 对于 对于 相对 较 小 ， 看上去 却 反映 这个 城市 城市 对于 对于 对于 对于 对于”
不过 ， 这 场 示威 的 参与者们 表达 出 的 看法 远 不 能 代表 美国 华人 的 普遍 意见。 事实上 ， 如果 华人 对 此 的 看法 看法 被 简要 总结 的话 ， 只 有 形态 多元 ， 不一 而 足 才 的话 ， 只 有 有 形态 ， 不一 不一 足 才 才 才 算 算 算 算准确 ， 其中 也 包括 不少 虽 出于 不同 立场 却 都 对 战争 的 前景 表示 欢迎 的 声音。 这 是 是 近年 来 美国 社区 社区 人口 构成 公 公 观点 复杂 复杂 趋势 的 又 一 个 例子 和 公 观点 复杂 复杂 趋势 的 又 一 个 例子。
佩洛西 此 行 无疑 踏入 了 一 处 外交 险滩 ， 很多 专家 认为 这 可能 导致 中 美 直接 交火 ， 华盛顿 一些 政界 人士 也 提心 吊胆 吊胆。 最 坏 的 情况 发生 ， 在 美国 的 华人 很 会 陷入 艰难境 情况 发生 ， 在 美国 华人 华人 可能 会 陷入 艰难境 地 地。 但 在 美国 华人 常用 的 社交 媒体 上 仍然 充斥 着 大量 挺 战 的 段子 ， 比如 有 人 要 要 给 自己 的 报名 上 战场 ， 有 人 说 打赢 打赢 了 祖国 、 、 美国 可以 向 输出 民主 民主 ， 了 祖国 统一 美国 打赢 可以 向 输出 民主 民主 ， ，是 好 事。 在 一 个 北美 华人 网 上 论坛 上 ， 一 则 题 为 为 台海 若 战争 ， 美 华 何去 何从 的 讨论 贴有 贴有 人 回帖 ， 认为 可能 可能 开战 的 ， 或是 认为 只 会 影响 到 不 可能 家人 ， ， 或是 认为 只 会 影响 到 到 到 赵 赵 家人 家人 家人 、.与普通百姓无关的大有人在。
当然 ， 这 也 不 是 说 没 人 对 此 有所 担心。 时报 对 旧金山 唐人街 华裔 民众 的 采访 ， ， 人们 提到 期间 升温 、 现在 仍 在 继续 反亚裔 歧视 歧视。 人 把 佩洛西 佩洛西 台 在 继续 反亚裔 歧视。 有 人 把 佩洛西 访 与 与 前总统 特朗普 的 “中国 病毒” 说法 相提 并论 ， 认为 她 是 在 在 在 火上 浇油 浇油 ， 可能 让 华人 的 更加 更加 艰难。 在 自己 的 的 中 ， 很多 认为 事件 事件 有 可能 中 中 美 中 ， 很多 认为 事件 事件 有 导致 中 美 交战 ， 而 而 而 人 事件 事件 有 可能 中 美 交战 ， 而交战 可能 导致 自己 与 身 在 中国 的 父母 从此 隔绝 ， 但 他们 却 无计可施。 一 位 朋友 说: «这 等 大 ， 哪里 哪里 是 等 等 屁民 担心 就 能 能 改变 的？ 哪里 是 等 等 屁民 担心 就 能 改变 的 的？？
我 不 知道 这 是否 反映 出 在 疫情 、 乌克兰 战争 、 上海 封城 这些 一 波 未平一 波 又 起 的 大 事件 之后 ， 对 对 局势 突变 疲惫 和 对 自己 无法 掌控 命运 的 无奈。 但 来 华人 构成 自己 无法 掌控 命运 的 无奈。 但 来 华人 构成 的 的变化和中美政治的风云变幻似乎已经让华人公共观点的走向变得更难预测。
多 位 旧金山 华人 在 接受 时报 采访 时 提到 ， 相比 几十 年 前 美国 华人 大多 支持 台湾 的 情况 ， 如今 华人 大多 是 在 中国 中国 一边。 而 这 中国 中国 经济 的 崛起 崛起 和 移民 人数 已经 这 中国 中国 经济 的 崛起 和 大陆 移民 人数 已经 已经 占 占 占到 绝对 优势 有关。 这些 移民 中 甚至 包括 相对 狂热 的 挺 战派。 佩洛西 将 出访 台湾 的 消息 后 后 ， 近年 移居 的 中国 中国 中国 公知 乔木 在 微博 说 说 ， 他 的 中国 几 个 华人 在 微博 上 说 ， 他 的 的 几 个 华人 华人微信群 里 人们 对 中 美 开战 都 都 乐见其成 乐见其成 乐见其成 ， 不惜 财产 被 没收 、 人 被 关进 集中营 ， 也 看到 看到 看到 祖国 祖国 一 战 崛起 崛起。 在 佩洛西 赴 亚洲 之后 之后 ， 他 战 崛起 崛起。 在 启程 赴 亚洲 之后 ， 他 他 在 崛起 崛起 在 佩洛西 赴 亚洲 之后 ， 他 在 在微博上一度还发布了“若有战，召必回“的请战宣言。
另 一 方面 ， 华人 中 的 的 切割派 切割派 也 也 呈现 出 增长 趋势。 他们 认为 只要 跟 中国 划清界限 ， 就 能 像 古巴 一样 ， 即使 美国 和 其 交恶 ， 也 不 影响 自己 在 美国 的 其 祖国 交恶 ， 也 不 自己 在 美国 的。。 在 在 ， ， 也 不 影响 在 美国 的。。 在 在 在 在 ， 也 不 影响 在 美国 的。。 在 在 在社交媒体上，一些人力挺佩洛西访台，称她是反共的”民主斗士”。但当前总统特朗普发表了西的负面评论后，有人后，有人发表了西的负面评论后姀姀困惑,不知应当支持佩洛西还是特朗普.
但对“沉默的大多数”而言，这次佩洛西访台带来的战争阴影不仅是真实的，而且可能近在咫尺。
就 在 你 阅读 这 篇 文章 时 ， 中国 已经 开始 开始 了 台 海军 演 ， 这 可能 是 自 1995 – 1996年 台海 危机 之后 中国 在 该 地区 最 自信 军事 实力 实力 展示 ， 六 个 演习区 中 有 个 距离 台湾 实力 展示 展示 ， 六 演习区 中 有 一 个 距离 台湾 南部 南部 ， ， 六 演习区 中 有 个 距离 台湾 台湾 南部海岸 不 到 16 公里。 专家 指出 如果 发生 意外 ， 很 容易 导致 局势 升级 ， 发生 不 可 逆转 的 后果。 美国 也 密切 观察 动向 ， 准备 中国 一旦 对 台湾 形成 包围 圈 并 逼近 时 及时。 这 这 时候 时候。
你对佩洛西访台一事有何看法？如何看待台海局势以及中美关系走向？欢迎致信[email protected]。
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关于 佩洛西 访 台 ， 其他 值得 关注 的 还 有 ： 为何 佩洛西 坚持 访问 台湾 的 计划？ 从 她 与 中国 的 的 往事 中 或许 可以 找到 回答 这个 问题 些许 线索 线索。 她 的 可以 找到 回答 这个 问题 些许 线索。 她 的 专机 为何 绕行 一 一圈才 抵达 台湾？ 作为 对 她 此 行 的 回应 ， 中国 在 台湾 附近 海域 进行 的 军演 再次 升级 有关 有关 中 武统 武统 台湾 台湾 的 担忧 ， 但 算 习 近平 的 意愿 如此 ， 中国 真的 ， 做到 算 习 近平 的 意愿 如此 ， 中国 真的 成功 做到 做到 做到 吗 吗？欢迎持续关注中文网对台海局势的最新报道。
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感谢阅读本期”海外华人札记” ;@nytchinese).