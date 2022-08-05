我 不 知道 这 是否 反映 出 在 疫情 、 乌克兰 战争 、 上海 封城 这些 一 波 未平一 波 又 起 的 大 事件 之后 ， 对 对 局势 突变 疲惫 和 对 自己 无法 掌控 命运 的 无奈。 但 来 华人 构成 自己 无法 掌控 命运 的 无奈。 但 来 华人 构成 的 的变化和中美政治的风云变幻似乎已经让华人公共观点的走向变得更难预测。

多 位 旧金山 华人 在 接受 时报 采访 时 提到 ， 相比 几十 年 前 美国 华人 大多 支持 台湾 的 情况 ， 如今 华人 大多 是 在 中国 中国 一边。 而 这 中国 中国 经济 的 崛起 崛起 和 移民 人数 已经 这 中国 中国 经济 的 崛起 和 大陆 移民 人数 已经 已经 占 占 占到 绝对 优势 有关。 这些 移民 中 甚至 包括 相对 狂热 的 挺 战派。 佩洛西 将 出访 台湾 的 消息 后 后 ， 近年 移居 的 中国 中国 中国 公知 乔木 在 微博 说 说 ， 他 的 中国 几 个 华人 在 微博 上 说 ， 他 的 的 几 个 华人 华人微信群 里 人们 对 中 美 开战 都 都 乐见其成 乐见其成 乐见其成 ， 不惜 财产 被 没收 、 人 被 关进 集中营 ， 也 看到 看到 看到 祖国 祖国 一 战 崛起 崛起。 在 佩洛西 赴 亚洲 之后 之后 ， 他 战 崛起 崛起。 在 启程 赴 亚洲 之后 ， 他 他 在 崛起 崛起 在 佩洛西 赴 亚洲 之后 ， 他 在 在微博上一度还发布了“若有战，召必回“的请战宣言。

另 一 方面 ， 华人 中 的 的 切割派 切割派 也 也 呈现 出 增长 趋势。 他们 认为 只要 跟 中国 划清界限 ， 就 能 像 古巴 一样 ， 即使 美国 和 其 交恶 ， 也 不 影响 自己 在 美国 的 其 祖国 交恶 ， 也 不 自己 在 美国 的。。 在 在 ， ， 也 不 影响 在 美国 的。。 在 在 在 在 ， 也 不 影响 在 美国 的。。 在 在 在社交媒体上，一些人力挺佩洛西访台，称她是反共的”民主斗士”。但当前总统特朗普发表了西的负面评论后，有人后，有人发表了西的负面评论后姀姀困惑,不知应当支持佩洛西还是特朗普.

但对“沉默的大多数”而言，这次佩洛西访台带来的战争阴影不仅是真实的，而且可能近在咫尺。

就 在 你 阅读 这 篇 文章 时 ， 中国 已经 开始 开始 了 台 海军 演 ， 这 可能 是 自 1995 – 1996年 台海 危机 之后 中国 在 该 地区 最 自信 军事 实力 实力 展示 ， 六 个 演习区 中 有 个 距离 台湾 实力 展示 展示 ， 六 演习区 中 有 一 个 距离 台湾 南部 南部 ， ， 六 演习区 中 有 个 距离 台湾 台湾 南部海岸 不 到 16 公里。 专家 指出 如果 发生 意外 ， 很 容易 导致 局势 升级 ， 发生 不 可 逆转 的 后果。 美国 也 密切 观察 动向 ， 准备 中国 一旦 对 台湾 形成 包围 圈 并 逼近 时 及时。 这 这 时候 时候。