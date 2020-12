Le comité de rédaction du New York Post, qui soutient depuis longtemps le président Donald Trump, a fustigé ses tentatives à long terme pour renverser l’élection dans un éditorial cinglant.

Le Post, qui a approuvé Trump en 2016 et 2020, a publié la réprimande fulgurante dans un éditorial en première page de l’édition de lundi, qualifiant sa fraude électorale continue de « charade noire ».

Le « bois » de la première page, comme on l’appelle dans le langage des tabloïds, a plaidé pour que Trump « arrête la folie » et lui a dit sans détour: « Vous avez perdu les élections ».

L’éditorial a déclaré que Trump « encourageait un coup d’État non démocratique » en appelant les républicains au Congrès à empêcher la certification du vote du collège électoral le 6 janvier.

Le comité de rédaction du New York Post, qui a longtemps soutenu le président Donald Trump, a fustigé ses tentatives à long terme pour renverser les élections dans un éditorial cinglant.

On voit Trump revenir à Mar-a-Lago dimanche après une journée au terrain de golf

«Nous comprenons, Monsieur le Président, que vous êtes en colère d’avoir perdu. Mais continuer sur cette voie est ruineux », a poursuivi l’éditorial.

« Les démocrates essaieront de vous considérer comme une aberration d’un mandat et, franchement, vous les aidez à le faire. Le roi Lear de Mar-a-Lago, déclamant la corruption du monde », a déclaré le journal.

L’éditorial a critiqué l’avocat de « Kraken » Sidney Powell et a récemment gracié d’anciens conseillers à la sécurité nationale, deux des loyalistes les plus extrémistes de Trump qui l’ont aiguillonné avec des théories du complot sur l’élection.

«Sidney Powell est un fou. Michael Flynn suggérant que la loi martiale équivaut à une trahison. C’est honteux », a écrit le comité de rédaction du Post.

L’éditorial n’indique pas explicitement que le démocrate Joe Biden a remporté l’élection, mais soutient que les tentatives de Trump pour prouver la fraude électorale généralisée ont échoué.

«Vous aviez parfaitement le droit d’enquêter sur les élections. Mais soyons clairs: ces efforts n’ont rien trouvé », déclare-t-il.

«Sidney Powell est un fou. Michael Flynn suggérant que la loi martiale équivaut à une trahison. C’est honteux », a écrit le comité de rédaction du Post

Au lieu de continuer à se concentrer sur l’élection présidentielle, le Post a exhorté Trump à canaliser son énergie dans les deux courses au second tour du Sénat en Géorgie le 5 janvier, qui détermineront le contrôle du Sénat.

« Si les républicains David Perdue et Kelly Loeffler gagnent, ils empêcheront Biden de revenir sur ce que vous avez accompli », a écrit le comité de rédaction du Post.

« Un Sénat républicain peut faire pression sur Biden contre le retour à l’ancien accord raté avec l’Iran, peut l’empêcher de rouvrir notre frontière sud, l’empêchera de remplir le tribunal », ont-ils poursuivi.

«Sécuriser le Sénat, c’est garantir votre héritage. Vous devez utiliser votre charme et votre influence considérables pour soutenir les candidats géorgiens, en mobilisant vos électeurs pour eux », a déclaré le Post.

Avec un peu plus d’une semaine avant le second tour des élections, les campagnes en Géorgie sont entrées dans la dernière ligne droite.

Les démocrates en lice pour les deux sièges du Sénat américain de Géorgie ont chacun collecté plus de 100 millions de dollars en deux mois, un gain massif qui a éclipsé les contributions de campagne à leurs opposants républicains en exercice.

Les républicains David Perdue (à gauche) et Kelly Loeffler (à droite) se battent pour conserver leurs sièges au Sénat américain lors du second tour des élections qui se tiendront le 5 janvier en Géorgie.

Jon Ossoff, qui défie Perdue, a encaissé plus de 106 millions de dollars du 15 octobre au 16 décembre, selon les archives des finances de la campagne.

Raphael Warnock, qui tente de renverser Loeffler, était juste derrière avec un peu plus de 103 millions de dollars.

Les dernières moyennes des sondages RCP montrent les deux républicains en avance d’un point de pourcentage ou moins.

Frank Luntz, un sondeur aligné sur le GOP, a déclaré qu’il est possible que la remise en cause par Trump de l’intégrité du vote puisse faire baisser la participation républicaine au second tour et coûter au parti le Sénat.

« J’ai peur et je pense que ces deux républicains pourraient bien perdre le 5 janvier à cause de ce que le président fait actuellement », a déclaré dimanche Luntz à l’animateur Howard Kurtz de l’émission Media Buzz de Fox News.

Trump a tweeté dimanche soir qu’il prévoyait de se rendre en Géorgie pour participer à un rassemblement électoral au nom des deux titulaires du GOP.

« Au nom de deux GRANDS Sénateurs, je me rendrai en Géorgie lundi soir, 4 janvier, pour un grand et merveilleux RALLYE », a tweeté le président.

«Si important pour notre pays qu’ils gagnent!