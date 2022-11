Le New York Post ridiculise la candidature de Trump 2024 — RT World News

Le journal à tendance conservatrice a apparemment jeté son poids derrière le gouverneur de Floride, Ron DeSantis

Le New York Post a relégué l’annonce de la campagne 2024 de l’ancien président Donald Trump à ses dernières pages, le décrivant avec moquerie comme un “golfeur passionné” et un “Retraité de Floride.” Le Post a sévèrement critiqué Trump depuis les élections de mi-mandat de la semaine dernière et semble considérer le gouverneur de Floride Ron DeSantis comme l’avenir du GOP.

“Un homme de Floride fait une annonce” lire une bannière sous la première page du Post mercredi, après que Trump a annoncé sa candidature la nuit précédente. A l’intérieur, à la 26e page du journal, les insultes continuent.

“Le golfeur passionné Donald J. Trump a donné le coup d’envoi à Mar-a-Lago, son centre de villégiature et sa bibliothèque de documents classifiés”, l’histoire lue.

“Trump, célèbre pour ses lobbies plaqués or et pour avoir licencié des gens à la télé-réalité, aura 78 ans en 2024”, ça a continué. «Son taux de cholestérol est inconnu, mais son plat préféré est un steak carbonisé avec du ketchup. Il a déclaré que ses qualifications pour le poste incluent le fait d’être un “génie stable”.

“Trump a également été le 45e président”, l’histoire s’est terminée.

L’article marque un changement radical dans la position du Post, après que son comité de rédaction ait approuvé Trump avec enthousiasme pour sa réélection en 2020. “Il a tenu ses promesses” le conseil a écrit. “Le réélire est le meilleur choix pour les États-Unis.”

Cependant, depuis que les républicains ont sous-performé lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière, le ton du Post a été plus glacial. Sa première page jeudi dernier le dépeint comme “Trumpty Dumpty” qui “j’ai fait une belle chute” un jour après avoir fait référence à Ron DeSantis, qui a facilement remporté un deuxième mandat dans la course au poste de gouverneur de Floride, comme “DeFuture”.

Le Wall Street Journal – qui, comme le Post, appartient au magnat des médias Rupert Murdoch – a lancé une attaque similaire. Il a appelé Trump “le plus grand perdant du parti républicain”, et dépeint DeSantis comme une menace directe pour l’ancien président.

DeSantis n’a pas parlé d’ambitions présidentielles, mais apparaît souvent dans les sondages comme le deuxième choix des électeurs républicains pour la présidence en 2024. Ses politiques anti-lockdown en Floride lui ont valu le soutien du public, alors qu’il a été stimulé par certaines personnalités notables au sein du Établissement républicain, y compris l’ancien gouverneur Jeb Bush, ancien président de la Chambre Paul Ryanet le chroniqueur néoconservateur David Frum.

Trump s’est publiquement moqué de DeSantis après les élections, s’attribuant le mérite de la courte victoire du gouverneur sur “tête cassée” Andrew Gillum en 2018 et l’accusant de “jouer aux jeux” avec l’idée d’une candidature 2024.