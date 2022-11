Le New York Post, propriété de Murdoch, qui a longtemps défendu Donald Trump, se moque de “Trumpty Dumpty”

Donald Trump (Jim Watson/AFP via Getty Images)

Le New York Post a dépeint Donald Trump comme un personnage de comptine pour sa couverture de jeudi.

Le tabloïd avait précédemment approuvé la réélection de Trump en 2020.

De nombreux républicains ont vu les résultats de mi-mandat comme une réprimande étonnante de l’emprise supposée de Trump sur le Parti républicain.

Le numéro de jeudi du New York Post invoquera un gros point d’interrogation autour de l’avenir de Donald Trump au sein du parti républicain – et il se présente sous la forme d’une vieille comptine.

“Don (qui n’a pas pu construire de mur) a fait une belle chute – tous les hommes du GOP peuvent-ils reconstituer la fête?” La couverture de jeudi faisait référence à “Humpty Dumpty assis sur un mur” de Mother Goose. La couverture a été partagée par la correspondante du New York Times, Maggie Haberman, elle-même ancienne journaliste du New York Post.

La couverture – qui présente un Trump en forme d’œuf chancelant sur le bord d’un mur avec “TRUMPTY DUMPTY” collé au bas – est un tournant radical par rapport à l’approbation élogieuse du journal de l’ancien président en 2020.

À l’époque, Le comité de rédaction du Post a écrit que Trump ramènerait “une création d’emplois explosive, une augmentation des salaires et une prospérité générale” avant la pandémie. Le Post n’a pas approuvé Trump en 2016.

Mais les résultats de mi-parcours de mercredi, dont beaucoup s’attendaient à une éruption de “vague rouge”ont maintenant amené les républicains à se demander si Trump sera un atout ou un passif pour le parti.

Piers Morgan, le journaliste britannique controversé qui a rejoint The Post en tant que chroniqueur en 2021, est l’auteur de l’article de couverture. Dans un article d’opinion du mercrediil a écrit: “Il n’y a pas moyen d’échapper à la froide et dure réalité politique que ce fut une nuit étonnamment meilleure pour les démocrates et le président Biden que quiconque, y compris eux, ne s’y attendait.”

“Et la raison de cela n’avait rien à voir avec ce qu’ils ont fait, à part parier correctement que la question du droit à l’avortement serait une source d’énergie pour eux. – et tout ce qui a à voir avec la mainmise toxique de Trump sur le GOP”, a-t-il écrit.