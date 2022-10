Le New York Post piraté avec des titres vulgaires (AVERTISSEMENT LINGUISTIQUE)

Le site Web et le compte Twitter du journal ont appelé au meurtre et au viol d’hommes politiques

Le New York Post a déclaré jeudi qu’il avait été “piraté” après que son site Web et son compte Twitter ont publié des titres prônant l’assassinat de politiciens démocrates, dont le président américain Joe Biden. Les pirates informatiques présumés ont également écrit des titres contenant des menaces de racisme et de viol.

“Le New York Post a été piraté” a tweeté le journal. “Nous enquêtons actuellement sur la cause.”

Peu de temps avant le message, un certain nombre d’histoires bizarres ont commencé à apparaître sur le site Web et le compte Twitter du Post.

Les gros titres affirmaient que le candidat au poste de gouverneur de New York, Lee Zeldin, un républicain, avait appelé le maire Eric Adams un “poulet frit mangeant du singe,” et menacé de violer sa rivale, la gouverneure sortante Kathy Hochul.

je pense que le nypost a été piraté pic.twitter.com/7V1PaROdrx —David Mack (@davidmackau) 27 octobre 2022

De fausses histoires prétendaient que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait déclaré qu’il le ferait “ordonnez à la patrouille frontalière de commencer à massacrer les illégaux”, et que l’activiste “anti-réveil” Chris Rufo a déclaré “nous devons détruire et emprisonner les enseignants de l’Union.”

Pendant ce temps, un titre non attribué se lisait simplement “il faut assassiner [Rep. Alexandria Ocasio-Cortez] pour l’Amérique », et un éditorial soi-disant écrit par la chroniqueuse du Post Miranda Devine a déclaré: “Nous devons assassiner Joe et Hunter Biden.”

plus de tweets du compte nypost manifestement piraté pic.twitter.com/Qrei7tpIG8 —David Mack (@davidmackau) 27 octobre 2022

Une véritable histoire du New York Post de septembre à propos d’un homme qui « bousculé [an] Un déodorant de 8 pouces peut lui remonter les fesses, il l’a laissé là pendant 3 semaines “ a été édité pour présenter une photo du représentant de l’Illinois Adam Kinzinger, un éminent critique républicain de l’ancien président Donald Trump.

Les articles sous certains des titres n’avaient aucun rapport, suggérant que les responsables avaient simplement accédé au système de gestion de contenu du journal et modifié uniquement les titres. Les histoires ont peut-être été automatiquement publiées sur Twitter à la suite des changements.

Les titres offensants ont été rapidement supprimés du site Web et du fil Twitter du Post.