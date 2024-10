Le New York Liberty a trouvé un facteur clé en Betnijah Laney-Hamilton pour la victoire en finale de la WNBA

NEW YORK — Betnijah Laney-Hamilton n’a pas pu immédiatement choisir son moment préféré lors de la victoire du New York Liberty lors du deuxième match de la finale WNBA contre les Lynx du Minnesota dimanche. Voici donc quelques possibilités.

Peut-être qu’elle réfléchira à son premier panier à 3 points un peu plus de cinq minutes après le début de la victoire finale de New York 80-66. C’est à ce moment-là que Courtney Vandersloot a su que ce serait la soirée de Laney-Hamilton. « Elle avait l’air différente ce soir », a déclaré Vandersloot. « Quand elle joue comme ça, nous sommes une équipe différente. »

Ou peut-être que Laney-Hamilton reviendra sur son dernier panier à 3 points avec 3:21 à jouer – un triple qui a porté l’avance du Liberty de deux points à cinq et a mis fin à un autre rallye furieux des Lynx au quatrième quart – avec le plus de tendresse. « Un corner 3 pour (Laney-Hamilton) est un lay-up », a déclaré la garde Sabrina Ionescu.

Ou s’agira-t-il des câlins d’après-match de Laney-Hamilton avec Ionescu et Kayla Thornton alors qu’un record du Barclays Center 18 040 fans se sont réjouis d’une victoire à New York ? Ou sa réception du ballon dans le vestiaire de New York qui sera la plus marquante ?

Les options sont nombreuses car l’impact de Laney-Hamilton a été immense. Elle a égalé sa saison avec 20 points et a joué une défense étouffante contre Courtney Williams et Kayla McBride du Minnesota.

« Elle joue aux deux extrémités du terrain et joue dur », a déclaré l’entraîneur de Liberty, Sandy Brondello. « C’est une gagnante, tellement heureuse d’avoir obtenu ce succès ce soir et de pouvoir continuer à bâtir sur cette base. »

Le seau 🐝 a été ACTIVÉ 👑@BetnijahLaney est notre @Withings Joueur du jeu 🔥 pic.twitter.com/C82OIprXaI – Liberté de New York (@nyliberty) 13 octobre 2024

Si le premier match de la finale WNBA 2024 restera dans les mémoires en raison de l’effondrement historique de New York, le deuxième match restera dans les mémoires en raison des contributions apportées de haut en bas de la liste de Liberty. Un facteur X était le facteur clé.

« Vous avez besoin de joueurs au-delà de vos partants, et depuis deux matchs, ils l’ont fait », a déclaré l’entraîneur des Lynx, Cheryl Reeve. « Et nous avons du mal à obtenir cela de manière cohérente. Nous devons avoir cela.

Le rôle principal de Laney-Hamilton a été particulièrement bien accueilli pour New York après son impact relativement minime lors du premier match. Ses 26 minutes dans cette défaite ont été les moins nombreuses parmi les titulaires de New York. À la veille du match 2, Brondello s’est tempéré en évaluant la performance de Laney-Hamilton. «Je pense que tout le monde voit qu’elle essaie. Ce n’est pas le même « B » que nous avons vu tout au long de la saison, mais c’est ce que c’est », a déclaré Brondello samedi.

Pourtant, Brondello a remarqué que Laney-Hamilton frappait régulièrement des tirs à 3 points lors des entraînements hors-jour du Liberty et lors des échauffements d’avant-match de dimanche.

Puis le ballon a basculé et Laney-Hamilton a eu un impact instantané. Minnesota était constamment passée sous les écrans dans lesquels elle était impliquée. Agressive et ouverte, elle a coulé son premier sauteur à 2 points et son premier 3 points deux possessions plus tard.

Tout cela faisait partie du plan. New York lui a prêché de ne pas être passive.

« Nous savons qu’elle peut faire ça », a déclaré la star de Liberty Breanna Stewart.

Mais Laney-Hamilton ne l’a pas toujours montré à cause d’une blessure. Elle n’a disputé que 28 matchs au cours de la saison régulière, manquant 12 matchs entre le 6 juillet et le 26 août en raison d’une opération au genou. Brondello a déclaré que New York manquait au jeu et au courage de Laney-Hamilton. « Comment elle est la compétitrice ultime », a déclaré Brondello.

Des joueurs autres que Stewart, Ionescu et Jones ont émergé en son absence, ce qui était primordial pour les 32 meilleures victoires de Liberty en saison régulière. Cela a également été clé tout au long des séries éliminatoires alors qu’ils ont dépassé le Dream d’Atlanta au premier tour et ont dominé les Aces de Las Vegas en demi-finale. Laney-Hamilton n’avait marqué à deux chiffres qu’une seule fois en séries éliminatoires, et elle n’avait pas marqué 20 points depuis début juillet.

C’est tout à l’honneur de l’équipe de New York que différents joueurs puissent jouer un rôle clé lors d’une soirée donnée. Lors du premier match, par exemple, Leonie Fiebich a brillé, marquant cinq paniers à 3 points et totalisant 17 points. Fiebich n’a eu qu’un seul panier dimanche, et cela n’avait pas d’importance.



Laney-Hamilton a marqué 20 points lors de la victoire du Liberty. (Luther Schlaifer/NBAE via Getty Images)

« (Le directeur général Jonathan Kolb) a construit cette équipe pour qu’elle soit capable de résister à tout ce que n’importe lequel des adversaires du W sera capable de nous lancer, et c’est donc vraiment bien de voir tout le monde intensifier », a déclaré Jonquel Jones. « C’est ce qu’il faudra. »

Les Lynx ont également des facteurs X qui sont apparus tout au long de leur parcours en séries éliminatoires. Leurs deux All-Stars, Napheesa Collier et McBride, ont été efficaces tout au long des séries éliminatoires. Mais les rafales offensives de Williams ou de Bridget Carleton, ou la protection de la jante et le tir à 3 points opportun d’Alanna Smith ont souvent fait la différence dans le parcours du Minnesota.

Mais au cours de deux matchs, les Lynx n’ont pas montré qui allait constamment intensifier ses efforts. Williams a été tenu en échec avec 15 points dimanche. « (C’est) une énorme différence », a déclaré Reeve. « Les deux jeux (New York a) obtenu de l’aide. »

Peut-être qu’un retour au Target Center améliorera particulièrement Carleton. Elle n’a réalisé que six de ses 30 dernières tentatives à 3 points. Peut-être qu’une réserve du Minnesota fournira une étincelle en sortie de banc (elle n’a reçu que cinq points de banc lors du deuxième match).

Après la victoire de dimanche, Laney-Hamilton n’a pas voulu donner de détails sur sa santé. Elle a plutôt choisi de s’attarder sur ses réalisations.

« Avoir un aperçu de ce dont je suis capable, c’était vraiment bien », a-t-elle déclaré. Et c’était aussi significatif. Son dernier panier à 3 points a particulièrement changé l’élan du match alors que les Lynx avaient réduit l’avance de New York de 17 points à deux.

L’histoire dira si ce tir et le jeu global de Laney-Hamilton ont changé la série lorsque les finales reprendront mercredi soir.

« Elle a joué un rôle énorme dans le match et elle va continuer à le faire lors des deux prochains matchs », a déclaré Ionescu. « Nous croyons en elle. Elle le sait.

(Photo : Dustin Satloff/Getty Images)