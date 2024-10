Le New York Comic Con débute jeudi au Javits Center de Manhattan.

VILLE DE NEW YORK (WABC) — Le New York Comic Con a débuté jeudi au Javits Center.

Des centaines de milliers de personnes sont attendues tout au long de la convention de quatre jours, qui constitue le plus grand événement de bande dessinée et de culture pop de la côte Est.

L’événement comprend plusieurs panels d’émissions de télévision, de films et de bandes dessinées à succès, ainsi que des apparitions de célébrités et de nombreux fans en costumes.

Fallon Prinzivalli est le directeur marketing de Reed/Pop, la société qui rassemble tout cela.

« Je pense que ce qui est si unique dans cet endroit, en particulier à New York, qui est aussi ma ville natale, c’est l’aspect communautaire. C’est le seul week-end de l’année où les gens qui viennent ici ont le sentiment qu’ils peuvent être eux-mêmes », ils peuvent embrasser le geek qui sommeille en eux », a déclaré Prinzivalli.

L’événement n’est pas seulement amusant et cosplay, c’est une grosse affaire. NYC Tourism estime que cela générera plus de 80 millions de dollars d’impact économique dans une ville où tout peut arriver, et pendant quatre jours, tout arrive.

Pour plus d’informations sur NYCC, visitez : https://www.newyorkcomiccon.com/en-us.html

