Le New York City Gaming Cafe Hex & Co. s’organise : voici pourquoi

Mercredi, les travailleurs syndiqués du bar/café de jeux de société Hex & Co. ont remis une lettre à l’un des propriétaires, le Dr Jon Freeman, affirmant leur droit de négociation collectiveet lui demandant – ainsi qu’au copropriétaire Greg May – de reconnaître volontairement le syndicat. Ils ont donné à Freeman et May jusqu’à la fin du mois pour répondre.

Hex & Co. possède trois sites à travers la ville de New York. CA offre location de jeux de société, un service de restauration limité et des programmes parascolaires pour les enfants. Ce dernier effort organisationnel, réalisé aux côtés de United Workers, n’est que le dernier exemple en date d’industries de niche et de petits lieux de travail affirmant leur valeur. Si Hex & Co. se syndique, ce serait le premier café de jeux de société à le faire à New York. io9 s’est entretenu avec des membres de l’unité et d’anciens employés pour avoir un aperçu de ce qui se passe dans ce haut lieu de jeu bien-aimé.

L’ensemble des effectifs de Hex & Co. est composé d’une centaine de salariés. Plus de 75 % de l’ensemble des salariés ont signé une pétition en faveur de la création de l’unité Hex & Co., qui comprendrait 75 membres. Le groupe a contacté Freeman et May plus tôt dans l’année avec une pétition signée et une demande de négociation collective sans se syndiquer, mais les propriétaires ont refusé l’offre, se demandant si les gens savaient ou non ce qu’ils signaient ou étaient pleinement conscients de la situation. Les employés ont assuré aux propriétaires qu’ils avaient expliqué l’action collective au personnel, mais Freeman et May ont quand même refusé. Maintenant, l’unité est de retour et ils ont de la paperasse. « Vous faites les choses individuellement », a déclaré un employé impliqué dans le processus organisationnel, en faisant référence à la direction. « Nous faisons les choses collectivement. » Ils ont poursuivi : « Ils nous ont sous-estimés, et maintenant ils ont beaucoup plus de problèmes à gérer. »

Lorsque le groupe a contacté la direction, trois demandes initiales ont été formulées : un salaire décent pour la ville de New York, une voie claire vers la promotion et davantage de personnel pour répondre à la charge de travail. Plusieurs sources ont précisé que « très peu » de personnes travaillant dans les magasins gagnaient un salaire décent. Lorsqu’ils communiquent en DM ou travaillent avec les enfants dans le cadre du programme parascolaire, les employés gagnent entre 16 et 18 $ de l’heure, et parfois 19 $ de l’heure. Tout en travaillant comme baristas, ils gagnent 12,50 $ de l’heure, plus les pourboires. Les employés sont fréquemment invités à remplir plusieurs rôles (DM, barback, baby-sitter, tuteur et concierge, tous regroupés en un seul) afin d’assurer le bon fonctionnement d’Hex & Co.

« Les gens pensent parfois que, parce que vous travaillez avec des jeux, votre travail doit être facile et amusant à tout moment », a déclaré Joe DeSimone, producteur de franchise chez l’éditeur de jeux Asmodee, qui fréquente Hex & Co. en tant que client. « Ils oublient que c’est toujours un travail. Dans le cas des travailleurs de Hex, il s’agit d’un travail de service. C’est un travail brutal. Je suis heureux de les voir se défendre et exiger mieux.

Jace Alejo, l’un des managers de Hex & Co. a déclaré : « C’est irréaliste [for management] espérer que nous serons en mesure de payer toutes nos factures et de vivre dans cette ville avec le salaire que nous recevons. L’un des employés qui a demandé à rester anonyme a déclaré que le point de bascule pour eux était lorsqu’ils travaillaient une semaine complète et n’étaient payés que 200 $. «J’ai dû appeler mes parents et demander de l’argent. J’ai dit : « Je ne peux pas payer de loyer ce mois-ci parce qu’apparemment je n’ai pas servi assez de nuggets de poulet ».

Mikayla Wilson travaille chez Hex & Co. depuis trois ans. C’est une DM professionnelle qui n’a obtenu qu’une seule promotion après deux ans et demi ; cela s’est accompagné d’une augmentation de salaire en dollars et d’un « triplement du travail ». Wilson a déclaré que les 19 $ de l’heure qu’elle gagne ne suffisent toujours pas. « Si je manque un quart de travail, je ne vais pas faire mes courses cette semaine-là. » DM indépendants et professionnels peut généralement facturer entre 20 $ et 50 $ par personne– en général, cela signifie cinq au total – par session de jeu, qui dure généralement trois heures, pour un montant compris entre 20 $ de l’heure et 80 $ de l’heure.

Image: Travailleurs hexagonaux unis

Les programmes parascolaires de Hex & Co. s’apparentent à de la garde d’enfants ou du tutorat, d’autant plus que Hex & Co. propose un programme que les conseillers sont invités à mémoriser. Wilson a également déclaré qu’ils ne bénéficiaient que de « 30 minutes de temps de préparation rémunéré » et que si l’employé est un DM pour le programme parascolaire, ce temps de préparation est souvent consommé par la nécessité d’aller chercher les enfants à l’école et de les amener au magasin. pour le programme parascolaire. « Les managers essaient de ne pas demander aux sous-ministres de faire des ramassages, mais il y a des jours où nous n’avons pas d’autre choix. » Wilson a déclaré qu’en raison de cette incertitude, « la plupart des SM que je connais, y compris moi-même, se préparent en dehors des heures rémunérées. Et c’est simplement parce que vous devez le faire pour exercer vos fonctions professionnelles de base.

Le chemin de la promotion est trouble, en partie parce que personne chez Hex & Co n’a défini de descriptions de poste. De plus, en raison de la configuration commerciale de l’entreprise, chaque site est composé de deux SARL (une pour le café et une pour l’espace social) et les employés travaillent souvent sur plusieurs sites et effectuent plusieurs tâches, telles que DM professionnel et barista. . Ce qui signifie que pendant la saison des impôts, les employés peuvent avoir entre deux et six W-2 à déposer pour travailler dans une seule entreprise.

Les promotions sont rarement accordées et accompagnées d’augmentations d’un dollar. Sasha Brunetti, l’une des conseillères parascolaires, n’a pas encore reçu d’augmentation après un an dans l’entreprise et affirme que le système est « arbitraire » et consiste essentiellement en un quiz de mémorisation par cœur. Le quiz pour une augmentation consiste à « apprendre » un jeu de société aux gérants et parfois à l’un des propriétaires. Mais, a déclaré Brunetti, « si vous n’enseignez pas les jeux de société – par exemple, vous enseignez les jeux de cartes – alors vous n’avez vraiment aucun moyen d’obtenir cette augmentation à moins d’avoir mémorisé des jeux de société que vous n’enseignez pas réellement. » Les employés sont également invités à expliquer les fonctions cérébrales encouragées par chaque jeu, sur la base des recherches observationnelles de Freeman et de son expérience en neurosciences.

On parle beaucoup de la communauté qui a été encouragée chez Hex & Co. ; cela apparaît clairement dans ses supports marketing pour les dernières nouveautés Kickstarter, c’est sur le site de l’entreprise, et cela a été souligné par toutes les personnes avec qui j’ai parlé. Mais la communauté ici a été créée par le « personnel vedette » et non par la direction. Comme l’explique Wilson : « Ils nous voient comme cette communauté dont ils font partie. Mais, du moins pour moi, à mon avis, en tant que membre de cette communauté, ils ne semblent certainement pas se soucier de notre survie.

Un employé a déclaré que la direction déclare souvent qu’elle est « là pour répondre aux préoccupations ». La direction déclare « qu’elle veut s’assurer que notre communauté reste un endroit sûr et heureux pour tout le monde. » Mais « si c’était vrai, ils nous paieraient davantage », ont-ils expliqué. « Vous ne pouvez pas me regarder, quelqu’un qui doit payer un loyer et aller parfois chez le médecin, et dire ‘vous êtes un être humain à part entière’ et me payer près du salaire minimum à New York. »

Brian Flaherty, un podcasteur primé de jeux vidéo, espère que le personnel réussira. « En tant qu’habitant de l’Upper West Side, Hex & Co. est mon magasin de jeux local convivial… Hex & Co. est un endroit qui compte beaucoup pour moi, mais une entreprise qui n’offre pas à ses employés la dignité d’un gagne-pain. le salaire ne mérite pas le superlatif de « amical ». Si Hex & Co. ne reconnaît pas Hex Workers United, alors ils ne sont qu’un autre endroit pour acheter des jeux », a-t-il déclaré à io9. « S’ils n’améliorent pas ma communauté, autant commander sur Amazon… Jusqu’à ce que Hex & Co. reconnaisse volontairement Hex Workers United et accepte leurs demandes très raisonnables, je n’y retournerai pas. »

L’un des problèmes évoqués par de nombreux employés est qu’ils ont l’impression que Freeman et Gray pensent « très peu » à eux. L’impression parmi les employés est que, parce qu’il ne s’agit pas d’une carrière traditionnelle, ils sont souvent traités comme s’ils étaient « remplaçables et non qualifiés ». Mais ces travailleurs, dont beaucoup ont des projets passionnés et des activités annexes dans l’industrie du jeu, sont des professionnels exceptionnellement bons dans leur travail.

Chaque employé avec lequel io9 a parlé pour cet article a fait l’éloge des personnes avec lesquelles ils travaillent. « On me rappelle constamment à quel point notre personnel est talentueux et merveilleux », a expliqué Wilson. La plupart des employés sont des concepteurs de jeux, des écrivains publiés et des romanciers. Un ancien employé affirme que les travailleurs de Hex & Co. constituent une communauté essentielle dans une ville souvent isolée.

Image: Travailleurs hexagonaux unis

Brunetti a décrit à quel point cet espace a un impact sur les enfants qui participent au programme. « J’ai eu quelques enfants qui me considéraient, ainsi que d’autres conseillers, comme leur espace sûr. Ils viennent nous demander de l’aide lorsqu’ils en ont besoin. Certains parents m’ont dit que c’était le moment fort de la semaine de leur enfant. Un ancien employé a déclaré que leurs parents venaient souvent les voir et leur détaillaient « les changements explicites et évidents dans le comportement de leurs enfants et leur approche de l’interaction avec les autres » après avoir joué à des jeux chez Hex & Co.

Alejo a déclaré que c’était « le travail le plus agréable que j’ai jamais eu » et a souligné qu’ils « aiment mes collègues. J’adore interagir avec eux. Ils font partie de mes meilleurs amis en ce moment. Alejo dit même qu’ils sont de véritables amis avec certains de leurs clients réguliers parce que la communauté créée par le personnel est très chaleureuse et accueillante.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ce poste valait la peine de se battre, un employé s’est montré particulièrement éloquent. « La communauté. Les gens avec qui je travaille sont brillants, dynamiques et amicaux… [This job] est enrichissant à bien des égards, en particulier le programme parascolaire. Travailler avec des enfants est quelque chose que je trouve personnellement très gratifiant. Et il s’agit vraiment de la communauté qui a été construite ici.

Ils ont poursuivi : « Les propriétaires aiment dire qu’ils ont bâti la communauté et qu’ils en sont responsables, mais ils ne sont jamais dans le magasin. Les travailleurs ont bâti cette communauté. C’est vraiment l’un des derniers endroits où je vis à New York où je peux dire que ce sont des gens avec lesquels je ressens non seulement un lien parce que nous avons quelque chose en commun, mais avec qui je ressens un lien parce que nous sommes ensemble ici… Nous rencontré en personne et cet endroit était suffisamment merveilleux pour nous garder ici et nous rassembler.

Dillin Apelyan (alias superdillin), concepteur de jeux et véritable interprète de jeu, a déclaré à io9 via DM : « Le personnel de Hex & Co. m’a toujours accueilli, célébré mes jeux et partagé sa joie et son amour du jeu avec moi chaque fois que je passe un séjour. soirée à n’importe quel endroit. La raison pour laquelle Hex & Co. est un environnement si merveilleux est avant tout dû au personnel et ils méritent de vivre et de bien vivre, point final. Je les soutiens et je célébrerai cette victoire avec eux.

Et le personnel exceptionnellement accueillant et compétent ne peut pas se permettre de vivre à New York avec les salaires extrêmement bas de Hex & Co. Même si les membres de l’unité Hex & Co. préféreraient être volontairement reconnus, ils sont très organisés et ont prévu de le faire. tenter de négocier collectivement pendant des mois. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un long combat, un employé, qui a participé aux efforts de l’organisation et qui craint des représailles s’il était nommé, a déclaré qu’il prenait cela très, très au sérieux. Ils méritent un salaire décent. Ils méritent un bon lieu de travail. Ils méritent clarté et transparence. Et si Freeman et May refusent la reconnaissance volontaire, le syndicat est prêt. « Nous sommes prêts à intensifier les choses », ont-ils déclaré.

io9 a contacté Hex & Co. direction pour un commentaire. Nous mettrons à jour cet article s’ils renvoient notre demande.

