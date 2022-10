Le New York City FC ouvrira les séries éliminatoires de la MLS au Citi Field des Mets

Le champion en titre de la Major League Soccer, le New York City FC, déplace son match d’ouverture des séries éliminatoires d’une résidence secondaire à une autre.

Incapable d’utiliser son domicile habituel du Yankee Stadium en raison des séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball, le NYCFC a reporté mercredi son match du 17 octobre contre l’Inter Miami SC au Citi Field des Mets.

À l’origine, le match avait été organisé pour la Red Bull Arena à Harrison, dans le New Jersey, domicile du rival MLS du NYCFC, les Red Bulls. Citi Field est devenu disponible lorsque les Mets ont perdu leur série de jokers contre les Padres de San Diego le week-end dernier.

Le NYCFC a disputé 10 des 17 matchs à domicile de la ligue cette saison au Yankee Stadium, quatre au Citi Field et trois au Red Bull Arena.

De plus, les champions en titre de la Coupe MLS ont disputé deux matchs à domicile de l’US Open Cup au Belson Stadium sur le campus de l’Université St.John’s, un match de la Ligue des champions de la CONCACAF au Banc of California Stadium de Los Angeles et un quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF au Rentschler Field à East Hartford, Connecticut.

Propriété de City Football Group, la société mère de Manchester City, le NYCFC cherche à construire son propre stade depuis la création de l’équipe en 2013.