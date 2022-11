Le New York City FC conclut un accord pour construire un stade dans le Queens

Les responsables de la ville de New York sont parvenus à un accord pour construire le premier stade de football professionnel de la ville dans le Queens, selon plusieurs rapports publiés mardi.

Le stade de 25 000 places accueillera le New York City Football Club de la Major League Soccer et devrait être achevé en 2027.

Le NYCFC paiera environ 780 millions de dollars pour construire le stade financé par le secteur privé sur le terrain de la ville, le Le New York Times a déclaré mardi.

Un accord sera annoncé officiellement mercredi lors d’un événement mettant en vedette le maire Eric Adams, selon Reuters.

“Queens, qui est l’arrondissement du monde, va maintenant devenir le foyer du football, qui est le sport du monde”, a déclaré mardi Maria Torres-Springer, adjointe au maire pour le développement économique et de la main-d’œuvre, dans une interview au NYT.

Le stade sera situé en face du Citi Field, domicile de l’équipe de baseball des Mets de New York, et fera partie d’un projet riverain plus large qui comprendra des logements et un hôtel.

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a régulièrement exprimé son souhait que les équipes rejoignant la ligue construisent des stades spécifiques au football dans les zones urbaines et des équipes d’expansion comme Nashville SC, FC Cincinnati et Austin FC l’ont fait ces dernières années.

“C’est juste une autre étape vers cette vision que nous voulons que notre club soit intégré dans la communauté accessible aux fans”, a déclaré Garber à propos du nouveau stade NYCFC proposé.

Des informations de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.