Le New Jersey vient de légaliser la marijuana

Les électeurs ont approuvé la légalisation de la marijuana en novembre, et maintenant le gouverneur et la législature en ont fait une réalité.

Le New Jersey a effectivement légalisé la marijuana lundi, après l’approbation par les électeurs de la légalisation de la marijuana lors des élections générales de novembre.

Le gouverneur Phil Murphy (D) a signé lundi plusieurs projets de loi liés à la marijuana pour légaliser l’utilisation pour les adultes de 21 ans et plus, supprimer les pénalités pour de petites quantités de drogue et créer un marché réglementé.

Murphy est entré en fonction en 2018 après avoir fait campagne pour légaliser la marijuana. Mais l’idée s’est heurtée à un chemin difficile pour se concrétiser alors que les législateurs de l’État se demandaient si et comment mettre en œuvre la légalisation. En fin de compte, les législateurs ont mis la question devant les électeurs en novembre dernier – et l’initiative de vote a remporté massivement, avec 67% de soutien. Même alors, les efforts de légalisation ont stagné alors que Murphy et les législateurs débattaient des sanctions pour les moins de 21 ans. Ce n’est qu’après que la législature du New Jersey a adopté un projet de loi imposant des sanctions civiles aux moins de 21 ans que Murphy a finalement signé la série complète de lois de légalisation.

« Ce processus a peut-être eu ses débuts, mais il se termine au bon endroit », a déclaré Murphy lundi. «Et je crois fermement que ce processus s’est terminé par des lois qui serviront de modèle national.»

Le New Jersey autorisait déjà l’utilisation de la marijuana à des fins médicales. Les nouvelles lois étendent la légalisation aux utilisations récréatives et autres utilisations non médicales.

La marijuana reste illégale en vertu de la loi fédérale. Mais à commencer par l’administration de l’ancien président Barack Obama, le gouvernement fédéral a généralement autorisé les États à légaliser le cannabis avec une ingérence fédérale minimale.

Lundi, 14 États et Washington, DC, ont légalisé la marijuana à des fins récréatives, bien que DC n’autorise pas les ventes récréatives. (Les électeurs du Dakota du Sud ont approuvé une initiative de vote pour légaliser le cannabis en novembre, mais l’avenir de cette mesure est incertain car elle est prise dans des batailles juridiques.)





Les partisans de la légalisation soutiennent qu’elle élimine les méfaits de la prohibition de la marijuana: les centaines de milliers d’arrestations aux États-Unis, les disparités raciales derrière ces arrestations et les milliards de dollars qui coulent du marché noir de la marijuana illicite aux cartels de la drogue qui utilisent ensuite l’argent pour des opérations violentes dans le monde. Tout cela, disent les défenseurs de la légalisation, l’emportera sur tous les inconvénients potentiels – tels que l’augmentation de la consommation de cannabis – qui pourraient accompagner la légalisation.

Les opposants, quant à eux, affirment que la légalisation créera une énorme industrie de la marijuana qui commercialisera la drogue de manière irresponsable. Ils soulignent les expériences américaines avec les industries de l’alcool et du tabac en particulier, qui ont construit leurs empires financiers en grande partie sur le dos des plus gros consommateurs de leurs produits. Et ils soutiennent que la fin de la prohibition pourrait amener beaucoup plus de personnes à utiliser le pot, ce qui pourrait entraîner des conséquences négatives imprévues sur la santé.

Dans le New Jersey, les partisans de la légalisation ont remporté la victoire.

