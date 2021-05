Le New Jersey offrira de la bière gratuite aux vaccinés Covid

Phil Murphy, gouverneur du New Jersey, prend la parole lors d’une conférence de presse après avoir visité le site de vaccination Covid-19 du New Jersey Convention and Exposition Center à Edison, New Jersey, le 15 janvier 2021.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé lundi une nouvelle offre pour stimuler la vaccination contre les coronavirus: recevez votre première dose au mois de mai et obtenez une bière gratuite.

Treize brasseries du New Jersey participent au programme – qui n’est disponible que pour les résidents de l’État âgés de 21 ans et plus, a précisé Murphy.

Ces habitants du New Jersey devront montrer leurs cartes de vaccins comme preuve avant de recevoir leur récompense, a déclaré le gouverneur démocrate.

Les brasseries elles-mêmes paient la facture des boissons gratuites, a déclaré Murphy, qui a suggéré que davantage de fabricants de bière pourraient bientôt être ajoutés à la liste.

Les brasseries participantes actuellement sont: Battle River Brewing, Bradley Beer Project, Bolero Snort Brewing Company, Brix City Brewing Company, Carton Brewing Company, Flounder Brewing Company, Flying Fish Brewing Company, Gaslight Brewery and Restaurant, Hackensack Brewing Company, Kane Brewing Company, Little Dog Brewing Company, Magnify Brewing Company et River Horse Brewing Company.

Le programme est venu du ministère de la Santé du New Jersey en partenariat avec la Brewer’s Guild of New Jersey.

Le Garden State n’est pas le premier à proposer une incitation hors des sentiers battus pour que les gens se font vacciner.

Le gouverneur républicain de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a annoncé la semaine dernière une initiative pour donner des bons d’épargne de 100 $ aux jeunes résidents de l’État qui se font vacciner.

Le Connecticut offre sa propre incitation alcoolique avec sa campagne « Drinks On Us »: Les résidents qui se font vacciner et présentent leur carte de vaccination dans certains restaurants recevront une boisson gratuite entre le 19 et le 31 mai.

Incitatif ou non, les taux de vaccination augmentent. Plus de 29% de la population américaine est entièrement vaccinée, selon l’Université Johns Hopkins, et les cas et les décès dus à Covid sont en baisse.

Mais un nombre important d’Américains disent ne pas vouloir se faire vacciner. Un sondage de l’Université de Monmouth publié à la mi-avril a révélé qu’environ un Américain sur cinq déclare ne pas se faire vacciner.

Cela pousse les responsables de la santé et les dirigeants à tous les niveaux de gouvernement à exhorter davantage de personnes à rechercher et à recevoir leurs vaccins.

La campagne «Shot and a Beer» n’est qu’un élément de la gamme plus large de programmes du New Jersey visant à ramener l’État à un été plus normal alors que la lutte contre la pandémie se poursuit.

Murphy laid a annoncé le plan de bière gratuite après avoir détaillé l’initiative «Grateful for the Shot», qui permet aux fidèles de passer des services religieux directement aux sites de vaccination.

C’est « peut-être à l’autre bout du spectre » des incitations, a déclaré Murphy.