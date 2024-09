Le New Jersey lance un programme d’énergie solaire de 156 millions de dollars au profit des communautés à faible revenu

Les responsables de l’État ont lancé jeudi un programme d’énergie solaire de 156 millions de dollars dans le but d’alimenter en électricité les communautés à faible revenu et défavorisées du New Jersey.

Financée par le Fonds de réduction des gaz à effet de serre de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), doté de 27 milliards de dollars, l’initiative Solar for All de l’État devrait permettre aux habitants du New Jersey d’économiser 250 millions de dollars sur leurs factures d’énergie sur 30 ans. Outre les avantages économiques, le programme a été présenté comme une mesure clé pour réduire les émissions qui contribuent à des vagues de chaleur plus fortes, à des tempêtes plus intenses et à la montée du niveau de la mer.

« Le prix Solar for All de 156 millions de dollars du New Jersey entraînera des réductions d’émissions significatives et des millions de dollars d’économies sur les factures d’énergie, notamment pour des milliers de ménages à faible revenu et défavorisés », a déclaré jeudi la présidente du New Jersey Board of Public Utilities, Christine Guhl-Sadovy, sur un site solaire communautaire sur le toit d’Edison.

Guhl-Sadovy a été rejointe sur le site d’Edison par l’administratrice régionale de l’EPA, Lisa F. Garcia, le représentant Frank Pallone Jr., des responsables locaux et des développeurs d’énergie solaire. Le projet, développé par Solar Landscape, est du type de projet que l’initiative de l’État a été créée pour soutenir, ont déclaré les responsables. Situé au sommet d’un entrepôt Prologis sur Patrick Avenue, le système de 2,82 mégawatts desservira environ 440 ménages, dont environ la moitié sont classés comme à revenu faible ou moyen. Il devrait réduire leurs factures d’énergie annuelles de plus de 250 $.

Des responsables de l’État et des collectivités locales se sont réunis sur un toit à Edison le 5 septembre pour commémorer l’attribution d’une subvention fédérale de 156 millions de dollars pour les initiatives solaires du New Jersey.

Les programmes nationaux et étatiques Solar for All ont été créés dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation pour élargir l’accès à l’énergie solaire, en particulier pour les familles qui ne peuvent pas installer de panneaux solaires sur leur propre maison, comme les locataires et les personnes ayant un toit ombragé. Ces résidents peuvent à la place rejoindre des sites solaires partagés comme celui d’Edison et recevoir des crédits sur leurs factures de services publics.

« Des projets comme celui d’Edison correspondent exactement à ce que j’avais imaginé lorsque je me suis battu pour inclure ces investissements climatiques essentiels dans la loi sur la réduction de l’inflation », a déclaré Pallone. « Cette initiative rendra l’énergie propre accessible à tous, en particulier dans les communautés à faible revenu et défavorisées, tout en créant des emplois et en faisant économiser de l’argent aux familles. »

Le projet Edison a bénéficié des crédits d’impôt prévus par la loi sur la réduction de l’inflation et fait partie du programme d’énergie solaire communautaire signé par le gouverneur Phil Murphy en janvier 2024. Le financement fédéral contribuera à étendre davantage le programme de l’État et à lancer des projets similaires, ont déclaré les responsables.

Grâce à une collaboration inter-agences, les responsables de l’État ont identifié quatre domaines à traiter avec le financement fédéral : l’énergie solaire résidentielle, l’énergie solaire et le stockage dans les logements multifamiliaux, l’énergie solaire communautaire et l’assistance technique au service des résidences, et le développement de la main-d’œuvre.

Ed Potosnak, directeur exécutif de la New Jersey League of Conservation Voters, a déclaré que l’initiative est plus qu’une tentative d’atténuer le changement climatique et d’assainir notre air.

« Non seulement l’énergie solaire communautaire aidera notre environnement, mais elle apportera de réelles économies aux résidents du New Jersey et fournira des emplois bien rémunérés et permettant de subvenir aux besoins des familles dans l’économie de l’énergie propre », a-t-il déclaré.

Le programme Solar for All du New Jersey devrait permettre de déployer plus de 175 mégawatts d’énergie solaire et bénéficier à 22 000 foyers au cours des cinq premières années de financement. Cette initiative devrait également entraîner une réduction de 240 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone, une économie totale d’environ 250 millions de dollars sur la facture énergétique et 90 mégawattheures de stockage d’énergie grâce au programme solaire multifamilial du Board of Public Utilities.

Les responsables de l’État ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser les fonds fédéraux à partir de 2025, avec d’autres projets solaires comme celui d’Edison en cours de réalisation. Le financement fédéral soutiendra également les améliorations du réseau et la formation professionnelle, ont déclaré les responsables.

Au niveau national, les responsables de l’EPA estiment que les 60 candidats sélectionnés pour le financement de Solar for All permettront à plus de 900 000 ménages des communautés à faible revenu et défavorisées de bénéficier de l’énergie solaire décentralisée. L’investissement total de 7 milliards de dollars du programme devrait générer plus de 350 millions de dollars d’économies annuelles sur les factures d’électricité, réduire de 30 millions de tonnes les émissions de dioxyde de carbone et libérer quatre gigawatts de capacité d’énergie solaire pour les communautés à faible revenu au cours de ses cinq premières années.

