Le New Jersey aura toujours besoin de masques à l’intérieur malgré les nouvelles directives du CDC

Phil Murphy, gouverneur du New Jersey, deuxième à gauche, accueille le sergent de police lors d’une visite du site de vaccination Morris County Covid-19 au Townsquare Mall à Rockaway, New Jersey, États-Unis, le vendredi 8 janvier 2021.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré vendredi que l’État maintenait son mandat de masque d’intérieur en place, malgré les directives récemment assouplies des Centers for Disease Control and Prevention.

Le CDC a mis à jour sa politique jeudi, affirmant qu’il était sans danger pour les Américains entièrement vaccinés d’abandonner le masque dans la plupart des contextes, qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur.

Alors que les résidents du New Jersey entièrement vaccinés peuvent enlever leurs masques à l’extérieur, Murphy a déclaré que ceux qui ne le sont pas devraient continuer à porter des masques à l’extérieur lorsqu’ils sont «à proximité» des autres.