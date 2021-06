Le New Jersey a complètement vacciné 4,7 millions de personnes, selon le gouverneur Murphy

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy (D), prend la parole lors de la conférence de presse sur le coronavirus à Trenton, New Jersey.

Le New Jersey a atteint son objectif de vacciner plus de 4,7 millions de personnes qui vivent, travaillent et étudient dans l’État environ deux semaines avant sa date cible initiale du 30 juin, a déclaré vendredi le gouverneur Phil Murphy.

Ce jalon intervient après une campagne de vaccination agressive qui comprenait des coups de porte et des incitations pour les résidents de l’État, comme de la bière gratuite, des laissez-passer gratuits pour les parcs d’État, du vin gratuit et même un dîner avec Murphy et sa femme.

L’État a également dépassé l’objectif du président Joe Biden d’administrer au moins une injection à chaque adulte avant le 4 juillet. L’État a vacciné environ 77% de ses adultes avec au moins une dose, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

« En raison des millions d’entre vous qui se sont avancés pour vous protéger, vos familles et nos communautés aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons maintenant dépassé notre objectif initial, et avec 12 jours avant notre date limite autoproclamée », a déclaré Murphy vendredi. lors d’un point de presse.

L’épidémie dans le New Jersey, qui a culminé en janvier avec une moyenne sur sept jours de plus de 6 000 nouveaux cas par jour, a depuis diminué pour atteindre une moyenne quotidienne d’environ 260 cas par jour au cours de la semaine dernière. Le New Jersey a enregistré plus d’un million de cas de Covid et 26 000 décès de Covid depuis le début de la collecte des données.

Les décès de Covid dans l’État ont culminé en avril 2020 avec une moyenne de 345 décès par jour sur sept jours. Le nombre est depuis tombé à une moyenne de 6 décès par jour.

L’État a précédemment défié les recommandations du CDC pour permettre aux personnes vaccinées de ne pas porter de masque à l’intérieur, mais a adopté les directives du CDC deux semaines plus tard.

