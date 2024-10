Le New Hampshire tente de lutter contre les décès sur les routes

13 octobre — Soucieux de réduire l’augmentation alarmante du nombre de décès sur les routes, les responsables des transports et de la sécurité du New Hampshire ont relancé un programme visant à réduire de 50 % le nombre de décès et de blessures graves sur les routes d’ici 2030.

Driving Toward Zero est un programme de sensibilisation et de prévention qui a débuté en 2009 mais a disparu pendant la pandémie de COVID-19. Après avoir constaté une augmentation de 400 % des décès par accident chez les conducteurs de 16 à 21 ans et une forte augmentation globale des décès sur les routes en 2024, les responsables de l’État ont voulu insuffler une nouvelle vie à un ancien programme dans le cadre de leur Plan stratégique de sécurité routière (SHSP).

« Le principe est que le seul objectif acceptable en matière de décès sur les routes est zéro », a déclaré William R. Lambert, administrateur de la sécurité routière au sein du NHDOT. « Le New Hampshire a adopté Driving Toward Zero, avec le sous-titre One Death is Too Many comme message plus positif. La mission est de créer une culture de sécurité où zéro décès est « le seul chiffre avec lequel nous pouvons tous vivre ».

Lambert et Mark Munroe, responsable du programme de sécurité routière, travaillent en étroite collaboration avec John Clegg, responsable de programme au ministère de la Sécurité, et le lieutenant de la police d’État Chris Storm, qui assure la liaison entre les policiers de l’État et le Bureau de la sécurité routière.

Les policiers de l’État ont déjà augmenté cette année les patrouilles, les contrôles routiers et les contrôles de vitesse et de sobriété.

En travaillant dans tous les départements, l’objectif n’est pas seulement de réduire de moitié les décès et les blessures graves sur les routes, il s’agit de revenir à zéro d’ici 2050. Même si cela peut sembler très ambitieux, Lambert insiste sur le fait que les accidents de la route ne sont pas inévitables, ils sont évitables à 100 %.

« Pour que Driving Toward Zero soit efficace, nous devons propager la culture de la sécurité comme un virus, un groupe d’utilisateurs à la fois jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature », a déclaré Lambert. « Nous savons que c’est une longue ascension, mais aucune ascension ne peut être achevée tant que vous n’avez pas fait le premier pas. »

Les décès sur les routes de l’État ont augmenté régulièrement depuis que 104 personnes sont mortes en 2020, passant à 118 en 2021, 137 en 2022, jusqu’à 127 en 2023. Dès la dernière semaine de septembre, il y avait déjà eu plus de 100 décès, en hausse d’environ 7 % par rapport à la même époque l’année dernière, à plus de deux mois de la fin, ont indiqué des responsables.

Les comtés de Hillsborough et de Belknap ont connu la plus forte augmentation, avec plus de personnes décédées sur ces routes de comté en septembre que pendant toute l’année 2023 : 23 à Hillsborough et 11 à Belknap, contre 22 et 7 respectivement en 2023. Le nombre de blessés graves a augmenté. a également augmenté, ont indiqué des responsables.

Le plan stratégique de sécurité routière de l’État de 91 pages fait appel à des stratégies d’éducation, d’application de la loi, d’ingénierie et de services médicaux d’urgence pour créer et promouvoir une conduite plus sûre. Grâce à des ateliers et des groupes de travail à l’échelle de l’État, l’État se concentrera sur trois domaines : le comportement des conducteurs, les infrastructures et les usagers de la route.

Les responsables de la sécurité affirment qu’ils peuvent réduire le nombre de décès et de blessures graves en s’attaquant aux habitudes de conduite distraites, avec facultés affaiblies et agressives afin de mieux protéger tous les conducteurs, mais en mettant l’accent sur les plus vulnérables : les adolescents, les conducteurs plus âgés, les motocyclistes, les piétons et les cyclistes.

« Nous nous concentrons actuellement sur le rétablissement de la marque et la sensibilisation à la sécurité pour tous les modes et tous les usagers de la route », a déclaré Lambert. « Nous avons sorti nos stands d’exposition du stockage de naphtaline et reconstitué notre stock de cadeaux DTZ et avons rempli nos calendriers avec des opportunités de rencontre et de sensibilisation, y compris plus récemment, la foire de Deerfield. »

Lambert a déclaré que l’État travaillait avec une agence de publicité pour diffuser davantage de messages d’intérêt public sur les panneaux d’affichage et autres médias,

Il a déclaré que tout le monde a un intérêt dans le jeu et qu’il est responsable de la réduction des décès sur les routes.

« Il est important que chacun reconnaisse le rôle qu’il joue dans l’amélioration de la sécurité routière, que ce soit par son métier (ingénieur de la voirie, entretien des routes, forces de l’ordre, premiers intervenants médicaux, instructeurs de conduite automobile, etc.) ou sa vocation (chauffeur, parent, cycliste, piéton, etc.), » ​​a déclaré Lambert.