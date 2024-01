Le New Hampshire et l’Iowa révèlent des faiblesses plus larges pour Trump

Pendant des semaines, Donald J. Trump a parcouru l’Iowa et le New Hampshire sans transpirer, musclant ses rivaux pour l’investiture républicaine et absorbant l’adoration des foules convaincues qu’il sera le prochain président des États-Unis.

Mais alors que M. Trump progresse régulièrement vers l’investiture de son parti, une réalité plus dure l’attend.

En dehors de la bulle molle des primaires républicaines, la campagne de M. Trump est confrontée à des vulnérabilités persistantes qui font de sa nomination un risque considérable pour son parti. Ces faiblesses ont été mises à nu mardi dans le New Hampshire, où des indépendants, des électeurs diplômés et des républicains peu disposés à ignorer ses risques juridiques ont voté en grand nombre pour sa rivale, Nikki Haley.

M. Trump a quand même gagné facilement. Les électeurs opposés à sa candidature n’étaient pas plus nombreux que les nombreux républicains qui réclamaient à grands cris son retour au pouvoir. Mais les résultats, livrés par plus de 310 000 électeurs dans un État politiquement divisé, ont souligné les difficultés qui attendent M. Trump alors que la course à la présidentielle quitte le monde MAGA et entre dans un électorat plus large, celui qui l’a rejeté il y a moins de quatre ans.

“Quand des gens qui ont voté pour Reagan en 1976 et qui ont été conservateurs toute leur vie me disent qu’ils ne veulent plus voter pour Trump, c’est un problème”, a déclaré mardi le gouverneur de Floride Ron DeSantis. une interview avec Blaze TV, une société de médias conservatrice, quelques jours seulement après avoir mis fin à sa propre campagne et soutenu M. Trump. “Il doit donc trouver un moyen de résoudre ce problème.”