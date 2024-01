Le New Hampshire enquête sur un faux appel automatisé de Biden destiné à décourager les électeurs avant les primaires

Le bureau du procureur général du New Hampshire a déclaré lundi qu’il enquêtait sur des informations faisant état d’un appel automatisé qui aurait utilisé l’intelligence artificielle pour imiter la voix du président Joe Biden et décourager les électeurs de l’État de se rendre aux urnes lors des élections primaires de mardi.

Le procureur général John Formella a déclaré que le message enregistré, qui a été envoyé dimanche à plusieurs électeurs, semble être une tentative illégale de perturber et de supprimer le vote. Il a déclaré que les électeurs « devraient ignorer complètement le contenu de ce message ».

Un enregistrement de l’appel examiné par l’Associated Press génère une voix similaire à celle de Biden et emploie sa phrase souvent utilisée, “Quelle bande de conneries”. Il demande ensuite à l’auditeur de « conserver votre vote pour les élections de novembre ».

« Voter ce mardi ne fera que permettre aux Républicains, dans leur quête de réélire Donald Trump, de réélire Donald Trump », dit la voix imitant Biden. “Votre vote fait une différence en novembre, pas ce mardi.”

Il n’est pas vrai que voter lors des primaires de mardi empêche les électeurs de voter lors des élections générales de novembre. Biden est ne fait pas campagne dans le New Hampshire et son nom n’apparaîtra pas lors du scrutin primaire de mardi après avoir Caroline du Sud élevée à la première place des primaires démocrates, mais ses alliés mènent une campagne écrite en sa faveur dans l’État.

On ne sait pas qui est à l’origine de ces appels, bien qu’ils aient été faussement présentés aux destinataires comme provenant du numéro de téléphone portable personnel de Kathy Sullivan, une ancienne présidente du Parti démocrate de l’État qui aide à diriger Granite for America, un super-PAC soutenant l’inscription de Biden. campagne.

Sullivan a déclaré qu’elle avait alerté les forces de l’ordre et déposé une plainte auprès du procureur général après que plusieurs électeurs de l’État aient déclaré avoir reçu l’appel dimanche soir.

“Cet appel renvoie à mon numéro de téléphone portable personnel sans ma permission”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Il s’agit d’une ingérence électorale pure et simple, et clairement d’une tentative de me harceler ainsi que d’autres électeurs du New Hampshire qui prévoient d’écrire à Joe Biden mardi.”

On ne sait pas exactement combien de personnes ont reçu l’appel, mais une porte-parole de Sullivan a déclaré avoir entendu au moins une douzaine de personnes qui l’avaient reçu. Le bureau du procureur général a encouragé toute personne ayant reçu l’appel à envoyer un courrier électronique à l’unité du droit électoral du ministère de la Justice de l’État.

Gail Huntley, une démocrate de 73 ans de Hancock, dans le New Hampshire, qui prévoit d’écrire au nom de Biden mardi, a déclaré avoir reçu l’appel dimanche vers 18h25.

Elle a immédiatement reconnu que la voix appartenait à Biden, mais a rapidement réalisé qu’il s’agissait d’une arnaque car ce qu’il disait n’avait aucun sens. Au début, elle pensait que ses propos étaient sortis de leur contexte.

«Je n’y avais pas pensé à ce moment-là, ce n’était pas sa vraie voix. C’est tellement convaincant », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était consternée mais pas surprise que de telles contrefaçons générées par l’IA se propagent dans son État.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a confirmé lundi que l’appel “était effectivement faux et n’avait pas été enregistré par le président”. La directrice de campagne de Biden, Julie Chavez Rodriguez, a déclaré dans un communiqué que la campagne « discutait activement d’actions supplémentaires à prendre immédiatement ».

« Répandre la désinformation pour supprimer le vote et saper délibérément des élections libres et équitables ne tiendra pas, et lutter contre toute tentative de saper notre démocratie continuera d’être une priorité absolue pour cette campagne », a-t-elle déclaré.

La tentative apparente de suppression des électeurs à l’aide d’une technologie d’IA générative en évolution rapide est un exemple de ce qui, selon les experts, fera de 2024 une année de Désinformation électorale sans précédent dans le monde.

Des deepfakes d’IA générative sont déjà apparus dans les publicités de la campagne présidentielle de 2024, et la technologie a été utilisée à mauvais escient pour diffuser de la désinformation lors de plusieurs élections à travers le monde au cours de l’année écoulée, de la Slovaquie à l’Indonésie et à Taiwan.

“Nous craignions que l’IA générative ne soit utilisée comme une arme lors des prochaines élections et nous voyons ce qui est sûrement un signe des choses à venir”, a déclaré Hany Farid, expert en criminalistique numérique à l’Université de Californie à Berkeley, qui a examiné l’étude. enregistrement d’appel et a confirmé qu’il s’agit d’un faux IA de relativement mauvaise qualité.

À mesure que la technologie de l’IA s’améliore, le gouvernement fédéral s’efforce toujours d’y remédier. Le Congrès n’a pas encore adopté de loi visant à réglementer le rôle politique de l’industrie, malgré un certain soutien bipartisan. La Commission électorale fédérale évalue les commentaires du public sur une pétition visant à réglementer les deepfakes d’IA dans les publicités de campagne.

Bien que l’utilisation de l’IA générative pour influencer les élections soit relativement nouvelle, « les appels automatisés et les sales tours remontent loin », a déclaré David Becker, ancien avocat du ministère américain de la Justice et expert en droit électoral qui dirige aujourd’hui le Center for Election Innovation and Research. .

Il a déclaré qu’il était difficile de déterminer si l’objectif principal des appels du New Hampshire était de supprimer le vote ou simplement de « poursuivre le processus visant à amener les Américains à se détacher des faits et de la vérité concernant notre démocratie ».

« Ils n’ont pas besoin de nous convaincre que ce qu’ils disent, les mensonges qu’ils racontent, sont vrais », a-t-il déclaré. “Ils doivent juste nous convaincre qu’il n’y a pas de vérité, qu’on ne peut pas croire tout ce qu’on nous dit.”

Katie Dolan, porte-parole de la campagne du représentant Dean Phillips du Minnesota, qui défie Biden à la primaire démocrate, a déclaré que l’équipe de Phillips n’était pas impliquée et n’avait découvert la tentative de deepfake que lorsqu’un journaliste avait appelé pour demander des commentaires.

“Toute tentative visant à décourager les électeurs est honteuse et constitue un affront inacceptable à la démocratie”, a déclaré Dolan dans un communiqué. « L’utilisation potentielle de l’IA pour manipuler les électeurs est profondément inquiétante. »

La campagne Trump a déclaré qu’elle n’avait rien à voir avec l’enregistrement, mais a refusé tout autre commentaire.

La rédactrice d’Associated Press Christina A. Cassidy à Atlanta a contribué à ce rapport.

