Le neveu d’Helen Frankenthaler a pillé la fondation d’art : poursuite

Feu Helen Frankenthaler, une célèbre peintre expressionniste abstraite, dont les neveux sont engagés dans une bataille juridique concernant son héritage.

COUR SUPRÊME DE L’ÉTAT DE NEW YORK

Le neveu de l’une des plus grandes artistes américaines est accusé par sa propre famille d’avoir transformé sa fondation en un programme de « paiement à l’affichage » de 10 millions de dollars pour que ses propres œuvres « moyennes » soient exposées dans les plus grandes salles.

La famille de Clifford Ross, neveu de la regrettée peintre expressionniste abstraite Helen Frankenthaler, a inclus une extraordinaire « carte du crime » détaillant comment il aurait canalisé sa fondation d’un milliard de dollars vers des institutions prestigieuses, notamment Yale, la bibliothèque publique de New York et l’université de New York. renforcer son propre travail, y compris la poésie qui a été confiée aux cintres du métro.

Ces affirmations détaillées constituent le dernier rebondissement d’une amère querelle de famille révélée pour la première fois par The Post en novembre, avec des membres rivaux de la famille Frankenthaler s’accusant mutuellement d’« expressionnisme spoliateur » dans une affaire portée devant la Cour suprême de New York.

Dans un nouveau dossier, Frederick Iseman, un autre neveu de Frankenthaler, affirme que Ross a « pillé » sa fondation, dont il est président, aux côtés de la belle-fille de l’artiste, Lise Motherwell, et de Michael Hecht, directeur et comptable de la fondation – tous pour stimuler la carrière « banale » de Ross.

Iseman les accuse d’avoir fait des dons à six chiffres, totalisant 10 millions de dollars, à des lieux qui ont ensuite montré le travail de Ross, lui ont fait faire des conférences ou ont renforcé sa notoriété par d’autres moyens, notamment en publiant ses livres.

Le graphique de la plainte montre où est allé l’argent de Grant et comment Clifford Ross en aurait bénéficié. COUR SUPRÊME DE L’ÉTAT DE NEW YORK

Clifford Ross est accusé d’avoir transformé la fondation de sa tante en un système de « paiement à l’affichage ». Getty Images

Ross « incite les musées à montrer son travail comme condition pour pouvoir organiser une exposition Frankenthaler », affirment les journaux.

Rien dans la poursuite ne laisse entendre que les institutions citées étaient impliquées dans une contrepartie avec Ross.

Dans un communiqué, le conseil d’administration de la Fondation a déclaré que ces allégations étaient « sans fondement et malveillantes » et a déclaré : « M. La dernière plainte d’Iseman est aussi sans fondement que sa première plainte.

« Apparemment, il ne suffisait pas d’intenter une action en justice infondée et malveillante, et il recourt désormais à de nouvelles attaques contre les trois administrateurs, le directeur exécutif de la fondation et son avocat.

Les avocats du plaignant et des défendeurs désignés n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Frederick Iseman affirme que son cousin, Clifford Ross, et d’autres, ont « pillé » la fondation de leur tante. Patrick McMullan via Getty Images

Dans le cadre du système de « paiement pour afficher » décrit dans des documents judiciaires, Iseman allègue que les subventions de la Fondation sont allées à des institutions telles que NYU, qui a reçu 675 000 $ entre 2015 et 2022, et qui a ensuite exposé les œuvres de Ross à la NYU Abu Dhabi Gallery aux Émirats arabes unis en 2015. 2023.

“Ross y a obtenu une exposition de février à juin 2023. L’exposition faisait suite à des dons importants de la Fondation à NYU”, affirment les journaux.

D’autres exemples cités incluent un don de 500 000 $ à la bibliothèque publique de New York, de 2020 à 2021. Ross y a ensuite organisé une discussion sur son œuvre d’art, affirme Iseman.

Il y a également « sponsorisé » une exposition consacrée à Lou Reed, « qui contenait le travail de Ross », affirme Iseman.

Helen Frankenthaler a lancé sa fondation de son vivant. L’artiste espérait que cela sauvegarderait son héritage. Getty Images

Yale a reçu 890 000 $ de subventions, selon le procès, puis Ross y a placé ses propres œuvres – même si elles n’étaient ni « demandées ni souhaitées ».

Ross est également accusé d’avoir utilisé « les actifs de la Fondation pour acheter une reconnaissance même en dehors du monde de l’art », avec 150 000 $ de subventions au cinéma indépendant Film Forum de Greenwich Village entre 2017 et 2022, accompagné de sa présence dans un documentaire projeté en 2020.

Et, affirme Iseman, Ross a même organisé un don de 250 000 $ à une publication d’art appelée Brooklyn Rail, qui a distribué un journal d’art grand format aux voyageurs du train L.

En échange, affirme Iseman, il a publié une interview de Ross, un article de lui et un de ses poèmes.

Le procès indique que « le Brooklyn Rail n’était pas ce que Frankenthaler avait en tête » lorsqu’elle a légué son propre art, sa grande collection d’autres artistes et ses investissements personnels au trust de la Fondation, à partir de 1984.

Helen Frankenthaler avec deux de ses tableaux les plus précieux. Getty Images

La poursuite nomme une série d’autres institutions qui, selon elle, ont reçu des dons dans le cadre du système de « paiement à l’affichage », notamment le Massachusetts Institute of Technology ; L’universitaire américain à Rome ; Salle de guilde à East Hampton, New York ; et le Parrish Art Museum de Water Mill, New York, dont aucun n’est accusé d’actes répréhensibles.

Elle est décédée en 2011, à l’âge de 83 ans, la Fondation ayant pour instruction d’utiliser ses actifs pour maintenir son travail « vivant », affirme la poursuite.

Frankenthaler était une artiste révolutionnaire à part entière, influencée à l’origine par Jackson Pollock, dont le travail est présenté au Museum of Modern Art de New York.

La collection de son œuvre de la Fondation vaut 250 millions de dollars, les 750 millions de dollars restants étant constitués d’œuvres et d’investissements d’autres artistes.











