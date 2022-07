Le neveu de Ricky Martin abandonne les relations sexuelles et les allégations de harcèlement – National

Lors d’une audience virtuelle jeudi, le neveu de Ricky Martin a retiré l’affaire dans laquelle il avait autrefois accusé le chanteur pop de le traquer et de le harceler.

Le neveu de Martin a demandé une ordonnance d’interdiction temporaire à Porto Rico en juin, affirmant qu’il “craignait pour sa sécurité” après que lui et Martin, 50 ans, se seraient engagés dans une relation sexuelle et amoureuse incestueuse qui a duré sept mois.

Telemundo, un réseau de télévision américain de langue espagnole appartenant à NBC, a obtenu les documents juridiques et a initialement rapporté l’histoire.

Selon le ordonnance de protection déposé par le neveu de Martin (et obtenu par NBC), l’accusateur et son oncle “se sont séparés il y a 2 mois mais l’intimé n’accepte pas la séparation”.

Il a allégué que Martin “l’appelait fréquemment” et avait été vu “traîner dans sa résidence à au moins 3 reprises”.

Le neveu “volontairement renoncé” d’aller de l’avant avec l’affaire jeudi, et a dit au juge qu’il n’avait plus besoin de l’ordonnance d’éloignement. L’ordonnance d’interdiction temporaire devait expirer le même jour.

Martin et son neveu ont tous deux assisté à l’audience virtuelle, bien que le juge n’ait autorisé aucun accès au public ou à la presse, citant la loi 54 de Porto Rico, qui protège l’identité des personnes faisant des allégations de violence domestique.

Mercredi, un porte-parole de Martin a déclaré à NBC que la pop star s’adresserait directement au juge portoricain et nierait toutes les allégations avancées par son neveu.

L’un des avocats de Martin, Marty Singer, a fait une déclaration affirmant que “la personne qui a fait cette affirmation est aux prises avec de graves problèmes de santé mentale”.

“Ricky Martin n’a bien sûr jamais été – et ne serait jamais – impliqué dans une relation sexuelle ou amoureuse avec son neveu”, a déclaré Singer à NBC.

Dans un livestream Facebook de début juillet, Eric Martin, le demi-frère du chanteur, a également affirmé que l’accusateur souffrait de “problèmes de santé mentale”.

La police portoricaine a publié une déclaration mercredi après-midi affirmant qu’une personne – qui s’est révélée plus tard être le neveu de Martin – a déposé une plainte alléguant avoir reçu deux “appels téléphoniques intimidants” la nuit précédente.

Le premier appel proviendrait d’un numéro avec un indicatif régional canadien. La déclaration de la police indique que le neveu de Martin a répondu à l’appel et a parlé à un homme qui “le menaçait de mort s’il parlait à l’audience”.

Les autorités affirment également que le neveu de Martin a reçu un deuxième appel menaçant d’un indicatif régional de New York. L’appelant connaissait la rue où il habite, indique le rapport de police.

NBC a rapporté que les deux numéros de téléphone avaient été déconnectés mercredi soir. Après l’audience de jeudi, l’équipe juridique de Martin a publié une déclaration.

“Tout comme nous l’avions prévu, l’ordonnance de protection temporaire n’a pas été prolongée par la Cour”, indique le communiqué. “L’accusateur a confirmé au tribunal que sa décision de rejeter l’affaire était la sienne, sans aucune influence ou pression extérieure, et l’accusateur a confirmé qu’il était satisfait de sa représentation légale dans l’affaire.”

“Ce n’était jamais rien de plus qu’un individu troublé faisant de fausses allégations sans absolument rien pour les étayer”, ont ajouté les avocats. “Nous sommes heureux que notre client ait vu justice et puisse maintenant aller de l’avant avec sa vie et sa carrière.”

