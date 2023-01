Le neveu de Michael Jackson jouera le rôle du roi de la pop dans le prochain biopic

Le neveu de 26 ans de Michael Jackson, Jaafar Jackson, jouera le roi de la pop dans le biopic prévu Michael sera réalisé par Antoine Fuqua.

Lionsgate a annoncé lundi le casting de Jackson pour le film produit par l’acteur oscarisé Rhapsodie bohémienne producteur Graham King. Jackson est le deuxième plus jeune fils de Jermaine Jackson, le frère de Michael. Il a sorti sa propre musique; en 2019, il sort son premier single, M’a fait chanter. Michael seront les débuts d’acteur de Jackson.

“J’ai rencontré Jaafar il y a plus de deux ans et j’ai été époustouflé par la façon dont il personnifie de manière organique l’esprit et la personnalité de Michael”, a déclaré King dans un communiqué. “C’était quelque chose de si puissant que même après avoir mené une recherche mondiale, il était clair qu’il était la seule personne à assumer ce rôle.”

Sur Instagram, Fuqua a partagé une photographie en noir et blanc de Jackson en personnage. Fuqua a ajouté dans un communiqué que Jackson “a une capacité naturelle à imiter Michael et une si bonne chimie avec la caméra”.

Sur Twitter, Jackson a déclaré qu’il était “humilié et honoré de donner vie à l’histoire de mon oncle Michael”.

Michael sera un portrait autorisé de la pop star, décédée en 2009.

L’héritage de Jackson a été scruté à la loupe depuis sa mort, en particulier lors de la sortie du documentaire de 2019 Quitter Neverland dans lequel deux hommes ont allégué que le chanteur les avait agressés sexuellement lorsqu’ils étaient enfants. Un juge de Los Angeles a depuis rejeté des poursuites distinctes intentées par chacun des hommes.

Le biopic, scénarisé par Gladiateur et L’aviateur scénariste John Logan, est produit avec la coopération de la succession du chanteur.

“Jaafar incarne mon fils”, a déclaré Katherine Jackson dans un communiqué. “C’est tellement merveilleux de le voir perpétuer l’héritage Jackson d’artistes et d’interprètes.”

Michael est de commencer le tournage cette année.