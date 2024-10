Le neveu de la surfeuse Bethany Hamilton, âgé de 3 ans, décède après un accident de noyade

« Andrew est et a été si bien aimé », a écrit la surfeuse professionnelle à propos de son neveu, Andrew, tandis que son frère, le père d’Andrew, a déclaré que l’enfant de 3 ans était décédé après que « toutes les meilleures interventions pour sauver des vies aient été épuisées ».

Béthanie Hamilton pleure la perte déchirante de son neveu, Andrew.

Samedi, la surfeuse professionnelle de 34 ans a confirmé sur Instagram la triste nouvelle du décès de son neveu de 3 ans des suites d’un accident. noyade.

La surfeuse Bethany Hamilton appelle à l’aide après la noyade de son neveu, mais « elle a toujours un battement de cœur »

À côté de jolies photos d’Andrew au fil des années, Bethany a écrit : « Le Seigneur a reçu mon doux neveu Andrew sous ses beaux soins. Même s’il va beaucoup nous manquer à ma famille et à moi, nous espérons que sa joie est pleine de Jésus. »

« Voici une prière de foi qui a été priée par mon frère et toute notre famille la semaine dernière. Cette prière décrit de manière si incroyable ce que signifie avoir la foi. La foi, c’est croire que la volonté de Dieu pour notre vie est plus grande que la nôtre. . Merci à tous pour votre amour, vos prières et votre soutien en cette période difficile. Soyez bénis. »

La maman de quatre enfants a ajouté qu’elle avait « épinglé » la prière dans sa section commentaires.

Bethany a également publié sur ses histoires Instagram, partageant d’abord un lien vers sa publication Instagram à côté d’une photo de famille de groupe. « Andrew est et a été si bien aimé. Sa joie est pleine dans le Seigneur », a-t-elle écrit.

La célèbre surfeuse, qui a perdu son bras à 13 ans lors d’une attaque de requin, a également partagé une photo d’Andrew endormi sur sa poitrine. « J’étais tellement heureuse parce qu’Alaya dormait l’autre jour », a-t-elle écrit, faisant référence à sa fille de 16 mois, « et Andrew est monté à l’étage et était également fatigué, donc [he] je me suis endormi sur moi 😭🥹. »

Ce n’est que la semaine dernière que Bethany a partagé sur Instagram qu’Andrew avait été victime d’une noyade le 11 octobre et qu’il avait été « évacué vers un hôpital d’Oahu, à Hawaï ». [had] un battement de coeur et [had] combattez en lui. » Bethany a lancé un appel désespéré à ses disciples, leur demandant de l’aide et de prier pour son neveu.



Son frère, Noah Hamilton, posté sur son compte Facebookdans lequel il a déclaré qu’Andrew « a été trouvé ne respirant pas dans l’eau peu profonde de la baignoire ».

Le père d’Andrew, Bethany et le frère de Noah, Timothy, ont annoncé vendredi la nouvelle du décès de son fils, en publiant une nécrologie sur Instagram.

« Andrew Samuel Hamilton, né le 26 décembre 2020, est entré dans son repos céleste le vendredi 17 octobre 2024, succombant aux blessures subies une semaine auparavant lors d’une noyade, après que toutes les meilleures interventions pour sauver des vies aient été épuisées », a écrit Timothy. en partie.

Il a ajouté plus tard : « Cela fait terriblement mal et Andrew nous manque plus que les mots ne peuvent l’exprimer. Mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n’ont pas d’espérance. Nous nous réjouissons dans l’espérance certaine de la gloire de Dieu, au nom duquel Andrew a été baptisé, dont un sang précieux a lavé André et a fait de lui un enfant et un héritier du ciel. »

Noah a également publié un touchant hommage à son neveu sur Facebookqualifiant Andrew de « fort marteau d’enfant ».

« Deux jours avant l’accident d’Andrew, j’ai pu surfer en tandem avec lui. La seule fois où j’ai pu jouer en solo avec lui. J’ai joué avec ses 4 frères et sœurs aînés. Nous nous sommes tellement amusés », a-t-il écrit. « Lors de notre dernière vague, je l’ai jeté hors de la planche et il a nagé jusqu’au rivage à travers les vagues et le courant, le ramenant vers la mer. »

« Je chérirai ce souvenir », a poursuivi Noah. « C’était un gamin puissant. Nous ne saurons jamais comment il a eu des ennuis dans un bain avec 6 pouces d’eau. Mais ce que nous savons, c’est qu’il est au paradis en train de chanter avec les anges, reposant dans les bras d’amour de son père céleste. . Je t’aime André. »

Andrew laisse dans le deuil ses parents, Timothy et Kyah Hamilton, ses cinq frères et sœurs aînés : Thomas, Joshua, Matthew, Noelle et John, ainsi que sa famille élargie.