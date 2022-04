Le neveu de Kenny Rogers se souvient d’avoir grandi avec ‘The Gambler’ : J’ai hâte de le revoir’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dann Rogers est déterminé à garder le flambeau de « The Gambler » allumé.

L’auteur-compositeur-interprète, qui est le neveu de l’icône de la musique country Kenny Rogers, a mené une carrière fructueuse de plusieurs décennies en poursuivant l’entreprise familiale de création musicale. À 15 ans, il impressionne John Lennon et écrit pour de nombreux artistes, dont les légendes Glen Campbell et Dottie West, entre autres.

Plus récemment, l’artiste a sorti un single et un clip vidéo pour « Lesson in Love », qui, selon lui, se concentre sur la décision difficile et complexe entourant l’avortement. C’était un sujet risqué pour Rogers, mais il était obligé de partager ses émotions à travers la chanson – quelque chose qu’il a fait toute sa vie.

Rogers a expliqué à Fox News Digital ce que c’était vraiment de grandir avec une icône, comment il s’est forgé sa propre identité dans l’industrie de la musique et pourquoi Campbell a insisté sur le fait qu’il avait la poubelle la plus chère du monde.

Fox News: Vous venez d’une famille de musiciens. Avec le recul, qu’est-ce qui vous a poussé à devenir artiste ?

Dann Rogers : Mon père était producteur de disques R&B. Il a finalement possédé une maison de disques. J’avais donc tous ces artistes R&B célèbres dans ma maison et dans ma vie. En grandissant, mon père m’emmenait dans les studios d’enregistrement ou les stations de radio où il faisait la promotion d’une chanson. J’ai grandi dans cet environnement. Mais j’ai su à 11 ans que j’allais devenir auteur-compositeur. Et c’est tout ce que je voulais faire depuis.

À 15 ans, j’ai écrit mon premier tube pour Johnny Nash intitulé « My Merry Go Round ». John Lennon m’a envoyé un message personnel par l’intermédiaire de Johnny Nash déclarant que c’était la plus belle chanson qu’il ait jamais entendue de sa vie. Ainsi, lorsque vous recevez un message d’un Beatle à 15 ans, vous savez que vous êtes sur quelque chose. J’aime plaisanter et dire aux gens : « J’ai commencé par le haut et j’ai descendu. » Où va un jeune enfant quand il reçoit un message d’un Beatle ? Je veux dire, cela a vraiment placé la barre pour moi. Et je devais prendre mon métier au sérieux. Billy Cox, le bassiste de Jimi Hendrix, je le connais depuis que j’ai 17 ans. Et il m’a dit, quand j’avais 17 ans, « Tu n’as pas le choix. » Et il avait raison.

Fox News: En tant que neveu de Kenny Rogers, craigniez-vous que les critiques musicaux ne vous jettent dans son ombre ?

Roger : C’est un processus naturel que j’ai vécu quand j’étais jeune. Au début, quand ils me comparaient à lui, c’était tellement injuste. Mais en grandissant, j’ai réalisé qu’il était là-bas pour m’ouvrir des portes. Et je dois juste être assez intelligent pour savoir comment réagir et comment me gérer. Et il avait une énorme influence – comment pourrait-il ne pas l’être ? Lui et mon père étaient mes deux héros.

Fox News: Comment décririez-vous votre relation avec Kenny Rogers ?

Roger : Nous étions très proches. Si jamais j’avais besoin de lui parler, il était là. Nous étions en famille. Nous nous sommes connus toute notre vie, alors je l’ai regardé différemment. Je ne l’ai jamais appelé Kenny. Je l’ai appelé « Oncle Money ». *des rires*. Mais notre relation était comme n’importe quelle autre entre oncle et neveu. Nous nous sommes soutenus.

Fox News: Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous l’avez vu ?

Roger : … Je me souviens que nous étions seuls. Et je savais que c’était la dernière fois que je le voyais parce qu’il avait l’air vraiment mauvais. Il était vraiment épuisé d’être sur la route. Je lui ai dit : « Je veux que tu saches que tu as passé ta vie à créer un grand nom pour notre famille. Et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre nom de famille reste bon. Il a été touché. Il a failli pleurer. Il a dit : « Merci. » La famille était si importante pour lui. Nous nous sommes embrassés. Je lui ai dit que je l’aimais. Nous avons pris une photo ensemble. Et je savais que ce serait la dernière photo que je prendrais avec lui. C’était la dernière fois que je le voyais. C’était touchant, mais c’était très beau.

Fox News: Vous devez en avoir beaucoup, mais quel est un souvenir de votre temps avec Kenny Rogers qui vous fait sourire chaque fois que vous y pensez ?

Roger : Mon histoire préférée que j’aime raconter aux gens, c’est quand j’avais 5 ans, il est venu chez nous dans sa toute nouvelle Buick Riviera. Kenny a toujours eu du style. Même lorsqu’il était très jeune, il était déterminé à avoir du style et à bien paraître. Alors il est venu à la maison et a demandé à ma mère s’il pouvait laver sa voiture dans l’allée. Elle a dit: « Bien sûr. » Il me regarde et dit : « Allez Danny, tu peux m’aider. » Il m’a lancé un chiffon et je lavais les roues pendant qu’il lavait la voiture *rires*.

Ensuite, il a dit : « Allez, je vais t’emmener chez Dairy Queen et t’acheter une glace pour m’avoir aidé. » Nous sommes allés au Dairy Queen et il a dit : « Dis-lui ce que tu veux. » Et j’ai dit à la dame : « Je veux la plus grosse glace que vous ayez ! » Il a juste baissé les yeux vers moi, a souri et a dit: « Je savais que tu allais dire ça. » Et il dit à la dame : « Donnez-moi la plus grosse glace que vous ayez. » Et bien sûr, j’ai eu la plus grosse glace que j’aie jamais vue sur ce cône. J’essayais de le manger si vite. Je suis allé monter dans sa voiture et il a dit « Non, non, non, non ! » Il m’a fait asseoir dehors et manger le tout avant de monter dans la voiture parce qu’il ne voulait pas que je fasse couler de la glace partout dans la voiture. *des rires*.

Il y a cette autre fois où The First Edition s’est séparé. Il m’a appelé et m’a demandé si mon groupe pouvait le soutenir lors de ses quatre premiers concerts en tant qu’artiste solo. Nous faisions. Être sur scène avec lui a été un moment fort pour moi. C’était un moment de fierté parce qu’il était l’un de mes héros que j’admirais. De bons souvenirs – j’en ai beaucoup… Je me souviens des moments que j’ai passés avec lui à monter à cheval au ranch qu’il avait… J’ai hâte de le revoir.

Fox News: Quels conseils vous a-t-il donnés pour vous démarquer en tant qu’artiste ?

Roger : Il l’a fait. La première chose qu’il m’a dite était d’être toujours gentil avec les gens. Si les gens vous aiment, ils feront tout leur possible pour vous aider. Et la deuxième chose qu’il a dite, c’est que plus vous avez de succès, plus les filles sont belles.

Fox News: Je suis sûr que c’était une énorme source de motivation pour vous.

Roger : C’était! *des rires*

Fox News: Est-il vrai que Glen Campbell a fini par enregistrer l’une des chansons que vous aviez initialement jetées à la poubelle ?

Roger : Oui c’est vrai. Je suis assis dans mon appartement fauché un vendredi soir. Un de mes amis proches qui jouait dans mon groupe écrivait pour Glen et jouait dans le groupe de Glen. Apparemment, il a joué certaines de mes chansons à Glen. Je reçois cet appel téléphonique la nuit. C’était Glen Campbell. Il dit: « Je viens d’entendre certaines des chansons que vous avez écrites et je pense que vous êtes incroyable. Je me demandais si vous pouviez venir chez moi et me jouer encore plus. » J’ai dit: « J’adorerais, quand me veux-tu? » Il va, « Et maintenant? »

Je suis monté dans la voiture et je suis monté chez lui et j’y suis resté trois jours. Puis un jour, il appelle et dit : « Je suis à Vegas, pourquoi tu ne viens pas à Vegas ? » Un des autres membres de mon groupe, mon claviériste, jouait dans son groupe à l’époque. Nous nous sommes donc retrouvés dans sa chambre pendant une pause entre les spectacles. Il a commencé à jouer ce riff sur un clavier. Je me suis penché et j’ai commencé à chanter une parole. Nous en sommes arrivés à la moitié. J’ai dit: « Oh, ce n’est pas bon. » J’ai froissé les paroles que j’ai écrites et je les ai jetées à la poubelle. Je suis descendu et [songwriter] Steve Hardin, avec qui je l’ai écrit, l’a sorti de la poubelle et l’a joué pour Glen.

Six mois plus tard, je reçois un appel. Glen me cherchait. Il faisait ma chanson sur « The Tonight Show ». J’ai demandé, « Quelle chanson? » On m’a dit la chanson que j’ai écrite avec Steve, « Hang on Baby ». J’ai dit : « Je n’ai jamais rien écrit avec Steve. » Et ils ont dit: « Oui, tu l’as fait. Glen a dit que tu l’as fait. Et il te cherche. C’est son nouveau single. » J’étais certain qu’ils s’étaient trompés de gars. J’ai raccroché et 20 minutes plus tard, ça m’est revenu. C’est cette chanson que j’ai commencé à écrire avec Steve et que j’ai ensuite jetée à la poubelle. J’ai ensuite reçu un appel de Glen et il m’a dit : « Quoi que tu fasses, ne jette jamais une autre chanson avant que je l’entende. Je pense que tu as la poubelle la plus chère du monde ! »

Fox News: Parlez-nous de votre single « Lesson in Love ».

Roger : C’est une chanson que j’ai écrite il y a environ 12 ans alors que je faisais un jeûne de 40 jours. Je n’avais rien écrit depuis quelques années. Je voulais mettre mon esprit au-dessus de mon estomac et me mettre dans un état spirituel et voir si je pouvais encore écrire à nouveau. J’ai eu soif de vérité. Environ huit jours après le début du jeûne, j’ai commencé à écrire et je ne pouvais plus m’arrêter.

Cette chanson parle d’une femme qui envisage l’avortement. Et je ne l’ai pas écrit d’un point de vue controversé. Je l’ai écrit du point de vue de l’empathie d’un homme regardant ce qu’une femme traverse émotionnellement. La grande chose à propos de cette chanson est que nous n’avons pas reçu de commentaires négatifs. J’espère que cela sert un objectif plus élevé pour les femmes qui traversent cela. Je ne peux pas imaginer ce que ça doit être pour une femme de passer par là et d’envisager cette décision.

Fox News: Pourquoi étiez-vous si obligé d’explorer la décision complexe entourant l’avortement à travers la chanson?

Roger : Je ne peux pas dire que j’étais obligé. J’ai juste pris une guitare et j’ai joué. Si je m’accroche à un passage musical, je vais m’asseoir là, le jouer et chanter une mélodie. Une fois que j’aurai la mélodie de la musique pour m’inspirer, j’écrirai la première ligne de la chanson. Et puis la chanson s’écrit d’elle-même. Je n’avais aucune intention de m’asseoir et d’écrire une chanson sur une femme qui envisage l’avortement. La première ligne vient de sortir de moi. « Elle regarde la nuit seule dans sa chambre. » J’ai pensé: « Qu’est-ce que c’est? » Et la chanson a commencé à se dérouler. Et parce que j’avais traversé le processus d’avortement avec une petite amie il y a de nombreuses années, j’ai pu comprendre les sentiments et les émotions. Alors une fois que j’ai réalisé ce que j’écrivais, la chanson s’est écrite toute seule.

Fox News: Certains artistes hésiteraient à vouloir explorer un sujet aussi controversé. Mais vous avez décrit comment les auditeurs ont accepté la chanson. Que pensez-vous de cette acceptation ?

Roger : Soulagé. J’ai fait un groupe de discussion avant de sortir la chanson. C’était 50 personnes – pas un seul commentaire négatif. Et je pense que c’est à cause de la façon dont je l’ai écrit. Je voulais que l’auditeur tire ses propres conclusions. Je voulais que le message leur parle personnellement. Je suis donc très soulagé que cela n’ait offensé personne. C’est pourquoi je n’ai pas enregistré cette chanson pendant 12 ans. Je l’ai laissé seul. Je pensais que c’était un sujet trop controversé.

Mais il y a environ 10 mois, j’ai juste commencé à avoir ce sentiment tenace que j’avais besoin d’enregistrer cette chanson. J’étais vraiment inquiet parce que je ne voulais jamais offenser personne. Mais en tant qu’artiste, je dois être fidèle à mon art et à moi-même quand je l’écris. Il était temps que cette chanson soit entendue. J’espère juste que cela aide une personne qui entend la chanson. Alors tout cela en aura valu la peine.

Fox News: Qu’avez-vous d’autre en préparation ?

Roger : Eh bien, j’étais juste dans une ferme à Nashville pendant deux semaines avec mon producteur. On s’apprête à sortir une chanson avec un nouveau clip cet été… J’ai sorti un double album, « Life ». Il devait sortir fin mars 2020. Kenny est décédé et j’y ai mis un terme. Je ne l’ai pas sorti avant septembre. Je ne pouvais tout simplement pas. Je ne pouvais pas sortir un disque et sortir et parler de moi pendant que je pleurais la perte d’un de mes héros. Maintenant, je me sens prêt à aller là-bas et à perpétuer le nom de famille. Je veux passer plus de temps à amener la musique aux gens.

