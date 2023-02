Le neveu de Gurgs veut accéder au “tribunal de nuit”

Avez-vous suivi le nouveau Cour de nuit mise à jour sur NBC.

Nous avons un extrait exclusif du tout nouvel épisode de mardi de Cour de nuit mettant en vedette Donna Gurgs et son neveu. Dans le clip, le neveu de Gurgs lui dit qu’il veut être là quand Malcolm FX, une artiste et militante pour la justice sociale, comparaît devant le tribunal à son travail.

Découvrez le clip ci-dessous:

Que feriez-vous si vous étiez Gurgs ? Nous savons qu’elle doit être quelque peu fière que son neveu soit conscient des problèmes sociaux et qu’il n’ait pas d’ennuis, mais en même temps, elle doit probablement s’inquiéter qu’il puisse mettre son travail en danger s’il agit pendant la comparution de Malcolm FX devant le tribunal. …

En savoir plus Tribunal de nuit :

Cour de nuit est une sitcom américaine, une reprise de la série originale du même titre diffusée de 1984 à 1992. L’émission suit la juge Abby Stone, alors qu’elle préside l’équipe de nuit d’un tribunal de mise en accusation de Manhattan et tente de mettre de l’ordre dans son équipage. Du producteur exécutif et écrivain Dan Rubin (“Unbreakable Kimmy Schmidt”), Cour de nuit est basé sur la série à succès originale qui a duré neuf saisons sur NBC. Melissa Rauch et Winston Rauch sont les producteurs exécutifs de leurs After January Productions. Mona Garcea supervise After January Productions et John Larroquette est producteur. Cour de nuit est produit par Rauch’s After January Productions en association avec Warner Bros. Television et Universal Television, une division d’Universal Studio Group.

Nouveaux épisodes de Cour de nuit diffusé les mardis sur NBC de 20 h à 20 h 30 HE