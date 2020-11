Le neveu de Graham Cowdrey rend un hommage sincère à l’ancien joueur de cricket de 56 ans après sa mort

Le neveu de Graham Cowdrey a rendu un hommage sincère à l’ancien joueur de cricket après sa mort à l’âge de 56 ans alors que sa famille “ pleurait la fin de ses manches ”.

Fabian Cowdrey, un joueur de cricket lui-même qui a joué pour le Kent County Cricket Club, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour dire que les funérailles de son oncle avaient eu lieu vendredi après sa mort le 10 novembre.

«Aujourd’hui, nous avons célébré ses manches personnelles, ses moments mémorables à Kent Cricket, les bizarreries uniques, son amour pour Van Morrison et les souvenirs précieux que nous savourerons pour toujours», a-t-il écrit.

Fabian Cowdrey a partagé un lien vers l’hommage sur Twitter, en écrivant: “ Un hommage à mon oncle Graham après ses funérailles aujourd’hui. Tu me manques tout le temps’

«Cette année, nous sommes nombreux à avoir subi une perte, souffert de chagrin et appris la douleur insondable du chagrin. Au cours de ma vie, jamais un temps n’a magnifié l’importance de la santé mentale, le besoin d’amour et de gentillesse.

“ Alors que nous écoutions chaque hommage émouvant affluer pour Graham, cela m’a alarmé de voir que souvent nous attendons qu’il soit trop tard pour vraiment célébrer la contribution qu’ils ont eue dans nos vies ”, a-t-il ajouté.

“ Dans les jours douloureux qui suivent alors que nous pleurons la fin des manches de Graham, je vous exhorte aujourd’hui à chérir ceux que vous aimez, car lorsque le ciel deviendra gris, vous serez à jamais reconnaissant pour cet appel ou SMS d’amour que vous avez envoyé. ”

Fabian est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur de troisième génération à jouer pour le comté après son père Chris Cowdrey – le frère de Graham – et leur père (le grand-père de Fabian) Lord Colin Cowdrey – un grand anglais.

«L’amour est plus puissant que toute transaction commerciale. Je n’oublierai jamais combien mon oncle nous a tous aimés. Les gens peuvent oublier ce que vous faites, mais ils n’oublient jamais ce que vous leur avez fait ressentir », a-t-il écrit, avant de signer« tu me manques toujours ».

Graham Cowdrey était un joueur très apprécié, un batteur offensif qui a marqué plus de 14000 points en 450 apparitions de première classe en 14 ans à Kent après ses débuts en 1984, et était issu d’une célèbre dynastie de cricket.

Son père Sir Colin, plus tard Lord Cowdrey, décédé à l’âge de 67 ans en décembre 2000, était l’un des plus grands de l’Angleterre.

Il a été le premier à jouer dans 100 Tests, un ancien capitaine et un batteur d’une élégance et d’un style rares. Le frère Chris, l’aîné de quatre enfants, était également capitaine de l’Angleterre, et le fils de Chris est devenu la troisième génération de la famille à représenter Kent CCC.

Graham Cowdrey et ses frères et sœurs regardent le trophée Wisden remporté par son célèbre père Colin

En 1993, Graham a épousé la jockey amateur à succès Maxine Juster. Maxine est devenu l’assistant de la célèbre entraîneuse de chevaux de course Lady Herries, qui était la deuxième épouse de Lord Cowdrey, et les liens de Graham avec le monde de la course signifiaient qu’il était réputé pour ses connaissances en course, tout comme pour son amour de la musique de Van Morrison.

Il accompagnerait le lanceur rapide du Warwickshire et d’Angleterre Bob Willis pour voir son idole Bob Dylan en concert, étant entendu que Willis rendrait la pareille lorsque Van Morrison se produirait à proximité.

Un communiqué publié par Kent CCC alors qu’ils annonçaient sa mort, hier, a déclaré: “ On se souviendra de Graham pour la façon dont il a joué au jeu: sa personnalité vibrante au guichet ou sur le terrain, avec son sens du plaisir aussi clair que sa compétition. la passion.’

Cowdrey était connu pour son sens de l’humour en plus de sa nature compétitive

Pourtant, la vie a été difficile pour Cowdrey depuis la fin de sa carrière de joueur.

Malgré ses débuts privilégiés dans la vie, ses liens familiaux et sa popularité auprès de ses pairs, il n’était pas à l’abri des écueils qui suivent le sport professionnel.

Ses intérêts commerciaux ont commencé à se défaire en 2013 et son mariage a été mis à rude épreuve et, lorsqu’il s’est séparé de Maxine, il a accepté de la laisser garder la maison pour s’occuper de leurs trois enfants: Michael, et les jumeaux Alexander et Grace, et s’est soudainement retrouvé sans une maison ou un revenu.

La famille et les amis se sont rassemblés pour le soutenir, et la PCA (Professional Cricketers ‘Association) a été utile, même si Cowdrey était souvent trop fier pour continuer à accepter des documents pendant un certain temps.

Suite à la rupture de son mariage, la vie de Cowdrey a sombré dans des ennuis, presque par accident

Il a été aidé à revenir dans le jeu, en tant qu’officier de liaison de la BCE pour le cricket en 2015.

C’était un travail qu’il aimait et il était de retour sur le circuit. Bien qu’il ne couvre que six mois de l’année pendant la saison de cricket du comté, il a offert de la stabilité et de l’argent pour payer le loyer et a donné une longueur d’avance sur le pire de ses problèmes.

Cowdrey vivait dans le West Yorkshire et lorsque le verrouillage a retardé la saison de cricket du comté, il a trouvé du travail comme chauffeur-livreur dans la région.

C’est un rappel qui donne à réfléchir sur la facilité avec laquelle des vies peuvent sombrer dans des ennuis, presque par accident.

Graham est décédé mardi des suites d’une courte maladie.