Le neveu de Derek, Lucas, est un nouveau résident de la saison 19 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Bonne première journée aux nouveaux résidents en chirurgie! Les stagiaires se rendent au Grey Sloan Memorial pour lancer leur carrière chirurgicale. Dr Jules Millin, joué par Adélaïde Kane, tombe sur Link à l’hôpital. Ces deux-là ont une histoire. Ils ont couché ensemble, et maintenant ils travaillent ensemble. Vous rappelle quelqu’un ?

Plus d’actualités sur “Grey’s Anatomy”:

Jules rencontre le Dr Mika Yasuda (Midori François), Dr Lucas Adams (Niko Terho), et Benson “Blue” Kwan (Harry Shum Jr.) dans le vestiaire. Dre Simone Griffith (Alexis Floyd) se précipite à l’hôpital à la suite d’une tornade. Elle va être en retard.

Les nouveaux résidents en chirurgie passent leur premier jour

Meredith amène les nouveaux résidents en chirurgie dans la nouvelle salle d’opération et leur montre tout l’équipement incroyable. « Nous ne vous avons pas choisi pour vos notes », dit-elle. “Nous vous avons choisi pour votre combat.” Simone entre tard dans la salle d’opération et Meredith l’appelle devant tout le monde. Amelia emmène les premières années chez des donneurs d’organes potentiels et les jette directement dans la fosse aux lions.

Bailey se présente dans la galerie pour voir les nouveaux résidents. Elle n’est pas de retour par tous les moyens nécessaires, mais vous pouvez dire que l’hôpital lui manque. Richard travaille toujours au recrutement de résidents seniors. Bailey le réprimande pour avoir pris les rejets chirurgicaux. Richard a confiance en eux, tout comme il a confiance en tant d’autres médecins. Schmitt est toujours là et déteste travailler en OBGYN. Il supplie Richard d’être résident senior.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Link admet à Jo qu’il a couché avec l’un des internes en chirurgie. Jo ne peut s’empêcher de rire. Winston rencontre Nick en attendant les organes. Maggie repère Nick et court voir Meredith. Link est déjà dans son bureau pour lui parler de Jules. Elle ne peut pas le juger pour ce qu’il a fait, mais elle lui conseille de rester à l’écart des ascenseurs.

Maggie dit à Meredith que Nick est à l’hôpital. Cela fait 6 mois, et il est temps pour Meredith et Nick de résoudre leurs problèmes. Meredith essaie de parler à Nick, mais c’est plus que gênant. Tout ce qu’elle peut vraiment rassembler, c’est lui demander de rester à Seattle pour faire une triple greffe d’organe.

Lien connexe Lié: Alexis Floyd : 5 choses à savoir sur la nouvelle star de la saison 19 de “Grey’s Anatomy”

Lucas se trompe avec une famille, alors Amelia est obligée de parler à la mère. Cette patiente est la triple compatibilité de Meredith, et si ces organes ne peuvent pas être utilisés, une autre femme mourra. Amelia demande à Simone d’accompagner Lucas pour dire à Meredith ce qui se passe. Lucas finit par vomir après avoir parlé avec Meredith.

Simone fait des allers-retours dans tout l’hôpital. Elle dit à la mère que son fils est en fait en état de mort cérébrale. Blue intervient pour réconforter la mère et l’encourage à faire don des organes de son fils. Cependant, Simone apprend plus tard que Blue a menti pour participer à l’opération.

Lucas est lié à Derek et Amelia

Meredith et Nick ont ​​enfin le temps d’aborder tout ce qui s’est passé il y a 6 mois. Meredith dit à Nick qu’elle l’a appelé, mais il ne l’a pas entendue. Nick révèle qu’il l’a entendue, mais qu’il a été blessé. « Je voulais que vous fassiez des efforts », dit-il.

Lucas pense qu’il va se faire virer le premier jour après sa merde royale. “Nous avons tous de mauvais jours”, lui dit Nick. “Finissez votre journée mieux qu’elle n’a commencé.” Il permet à Lucas de participer à la triple greffe d’organes.

Il s’avère que Lucas est le neveu d’Amelia et Derek. Amelia demande à Meredith si elle a embauché Lucas parce qu’il lui rappelle Derek. Lucas ne rappelle pas Meredith à Derek. Elle sait que Lucas a un « stroboscope du génie familial ». C’est le mouton noir de la famille. Lucas rappelle Amelia à Meredith. “C’est moi”, dit Amelia. Meredith dit à Amelia : « Il a l’étincelle. Il a le moteur. Il a juste besoin d’une chance.

Le premier jour, Maggie permet à Jules de fermer le patient cardiaque. Link attend à l’extérieur du vestiaire Jules pour qu’il puisse lui faire signer les papiers RH. Jules est confus. Il veut juste qu’elle signe des documents qui disent que leur relation préexiste à son emploi. « Nous n’avons pas de relation », dit Jules. Link le sait, mais elle pense qu’il a sauté sur l’arme.

Pendant ce temps, Mika surveille une autre patiente et vérifie si elle est en état de mort cérébrale. Il y a une chance que le patient se réveille. Elle promet à la mère du patient qu’elle a de l’espoir. Le patient se réveille. La mère dit à Mika: “Tu as espéré.” Amelia regarde fièrement.

Le retour de Teddy et Owen

Simone révèle à Richard que sa mère est décédée au Grey Sloan Memorial à sa naissance. Simone n’est pas revenue depuis. Elle a imaginé cet hôpital toute sa vie. Le premier jour, elle a eu une crise de panique. C’est pourquoi elle était en retard.

Meredith a besoin d’un directeur de résidence et pense que Nick serait parfait pour le poste. « Vous êtes le meilleur professeur que je connaisse », dit-elle. Nick va y réfléchir.

Teddy et Owen se présentent à l’hôpital. Owen doit être supervisé pour pratiquer car il a une licence médicale suspendue pendant 6 mois. Cependant, son avocat a fait abandonner toutes les charges.