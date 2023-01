Le neveu de Bolsonaro interrogé par la police brésilienne pour soulèvement

La police a déclaré que les personnes faisant l’objet d’une enquête pourraient être jugées pour crimes contre la démocratie et association de malfaiteurs.

De Jesus a posté sa photo près de l’entrée du bâtiment du Congrès sur les réseaux sociaux le jour du soulèvement. Plus tard, le neveu de Bolsonaro a accusé les gauchistes d’avoir infiltré la manifestation pour attaquer les bâtiments gouvernementaux. Les enquêtes policières n’ont trouvé aucune preuve pour étayer cette affirmation.

Carlos Bolsonaro est le chef des opérations numériques de l’ancien président et un membre clé de la candidature ratée de Bolsonaro à la réélection.

De Jesus était l’un des assistants de Carlos Bolsonaro à Rio et a déménagé à Brasilia en 2019. Il a rejoint l’équipe du Cabinet d’un sénateur et plus tard le groupe du Parti libéral de Bolsonaro en tant que conseiller au Sénat. Il a ensuite été licencié après que les médias locaux ont révélé qu’il était un employé fantôme.